നിയമസഭാ സമ്മേളനം ജനുവരി 20 മുതല്; പതിവിനു വിപരീതമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വര്ഷത്തില് സമ്പൂര്ണ ബജറ്റ്
Published : January 14, 2026 at 6:12 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന അവസാന സഭാ സമ്മേളനം എന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ഈ നിയമസഭാ കാലത്തെ പതിനാറാം സമ്മേളനത്തിന് ജനുവരി 20 ന് തുടക്കമാകും. ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അര്ലേക്കറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെയാണ് സഭാ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുക. ആകെ 32 ദിവസം ഈ സമ്മേളനക്കാലയളവില് സഭ ചേരും.
നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം മാത്രം ശേഷിക്കേ നടക്കുന്ന സഭാ സമ്മേളനത്തില് 2026-27 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിലേക്കുള്ള സമ്പൂര്ണ ബജറ്റാണ് അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് സ്പീക്കര് എ എന് ഷംസീര് വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് പറഞ്ഞു. ഇത് പതിവിനു വിപരീതമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വര്ഷത്തില് സാധാരണയായി ഇടക്കാല ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുകയും പിന്നാലെ അധികാരത്തിലെത്തുന്ന പുതിയ സര്ക്കാര് സമ്പൂര്ണ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുകയുമാണ് പതിവ്. എന്നാല് അത് സര്ക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനമാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തില് സ്പീക്കര്ക്ക് പ്രത്യേക പങ്കൊന്നുമില്ലെന്നും സ്പീക്കര് പറഞ്ഞു.
ജനുവരി 20 മുതല് മാര്ച്ച് 26 വരെയുള്ള കാലയളവില് ആകെ 32 ദിവസം സഭ ചേരുന്നതിനാണ് സമ്മേളന കലണ്ടര് പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജനുവരി 22, 27, 28 തീയതികളില് ഗവര്ണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രമേയത്തിന്മേലുള്ള ചര്ച്ചയായിരിക്കും. ജനുവരി 29 വ്യാഴാഴ്ച 2026 - 27 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ് അവതരണവും ഫെബ്രുവരി 2, 3, 4 തീയതികളില് ബജറ്റിന്മേലുള്ള പൊതു ചര്ച്ചയും നടക്കും. ഫെബ്രുവരി 5 ന് 2025 - 26 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തെ അവസാന ബാച്ച് ഉപധനാഭ്യര്ഥനകള്, കഴിഞ്ഞ ഏതാനും സാമ്പത്തികവര്ഷങ്ങളിലെ അധിക ധനാഭ്യര്ഥനകള് എന്നിവ പരിഗണിക്കുന്നതിനും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തുടര്ന്ന് ഫെബ്രുവരി 6 മുതല് 22 വരെ സഭ ചേരുന്നതല്ല. ഈ കാലയളവില് വിവിധ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികള് യോഗം ചേര്ന്ന് ധനാഭ്യര്ഥനകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തുന്നതാണ്. ഫെബ്രുവരി 24 മുതല് മാര്ച്ച് 19 വരെയുള്ള കാലയളവില് 13 ദിവസം ധനാഭ്യര്ഥനകള് സഭ വിശദമായി ചര്ച്ച ചെയ്തു പാസ്സാക്കുന്നതാണ്. 2025-26 വര്ഷത്തെ അന്തിമ ഉപധനാഭ്യര്ഥനകളെ സംബന്ധിക്കുന്നതും 2026-27 വര്ഷത്തെ ബജറ്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതുമായ രണ്ടു ധനവിനിയോഗ ബില്ലുകള് ഈ സമ്മേളനത്തില് പാസ്സാകേണ്ടതുണ്ട്. സമ്മേളന കാലയളവില് ജനുവരി 23 ഫെബ്രുവരി 27, മാര്ച്ച് 13 എന്നീ ദിവസങ്ങള് അനൗദ്യോഗികാംഗങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങള്ക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഗവണ്മെൻ്റ് കാര്യങ്ങള്ക്കായി നീക്കി വച്ചിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ ബിസിനസ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കാര്യോപദേശക സമിതി ചേര്ന്ന് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്.
2026മാര്ച്ച് 26-ന് സഭ പിരിയും. ഇതുവരെയുള്ള 15 സമ്മേളനങ്ങളിലായി ഈ സഭാ കാലയളവിലെ അഞ്ച് വര്ഷത്തിനിടെ ആകെ 182 ദിവസം സഭ ചേരുകയും 158 ബില്ലുകള് പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്പീക്കര് പറഞ്ഞു. ഇതില് 14 ബില്ലുകള് ഗവര്ണറുടെ പരിഗണനയിലാണ്. വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ആകെ 4 ബില്ലുകള് മാത്രമാണ് ഇനി സഭ പരിഗണിക്കാനുള്ളതെന്നും സ്പീക്കര് പറഞ്ഞു.
