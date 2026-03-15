കേരളം ഉൾപ്പെടെ 4 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഏപ്രിൽ 9 ന് കേരളം വിധി എഴുതും, ഫലപ്രഖ്യാപനം മെയ് 4 ന്

കേരളം ഉൾപ്പെടെ 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പുതുച്ചേരിയിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരളത്തിൽ ഒറ്റ ഘട്ടമായി വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും.

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ ELECTION DATE OF KERALA
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 15, 2026 at 6:34 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: കേരളം അടക്കം നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരളത്തിൽ ഏപ്രിൽ 9 ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. വോട്ടെണ്ണലും ഫലപ്രഖ്യാപനവും മെയ് 4 നായിരിക്കും.

കേരളത്തിനൊപ്പം അസവും പുതുച്ചേരിയും ഏപ്രിൽ 9 ന് പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തും. ഏപ്രിൽ 23 നായിരിക്കും തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വോട്ടെടുപ്പ്. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. ഏപ്രിൽ 23 ന് ഒന്നാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഏപ്രിൽ 29 ന് രണ്ടാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കുമെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വോട്ടെണ്ണൽ മെയ് 4 നായിരിക്കും.

നാളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കും. ഈ മാസം 23 വരെ നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാം,, സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധന മാര്‍ച്ച് 24ന്. നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പുതുച്ചേരിയിലുമായി 17.4 കോടി വോട്ടര്‍മാരുണ്ട്. ആകെ 824 മണ്ഡലങ്ങള്‍, നൂറ് വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള 1571 വോട്ടര്‍മാരുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്ത് എസ് ഐ ആറിനുശേഷം മാർച്ച്‌ 13 വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം 2.70 കോടി വോട്ടര്‍മാരായുള്ളത്. ഇനിയും വോട്ടര്‍പട്ടികയിൽ പേരുചേര്‍ക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പൊരുക്കങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും

കേരളത്തിനിത് ആവേശ പോരാട്ടം

കേരളത്തില്‍ മുന്നണികളിൽ സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനവും ചർച്ചകളും സജീവമാകുന്നു. കേരളത്തിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ബിജെപിയും, ഭരണം പിടിക്കാൻ യുഡിഎഫും ഭരണം നിലനിർത്താൻ എൽഡിഎഫും കളത്തിലിറങ്ങുകയാണ്.

കേരളത്തില്‍ 2.7 കോടി വോട്ടര്‍മാരുണ്ട്. ഇത്തവണ വോട്ടിടാന്‍ ആകെ 4.24 ലക്ഷം കന്നിവോട്ടര്‍മാര്‍ ഉണ്ട്. നഗരത്തില്‍ 6130 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകള്‍ ഉണ്ട്. അതേസമയം 1.38 കോടിയിലധികം സ്‌ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍, 1.32 കോടിയിലധികം പുരുഷ വോട്ടര്‍മാരും 227 ഭിന്നലിംഗ വോട്ടർമാരുമാണുള്ളത്. പ്രചാരണത്തിന് ഇനി 23 ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം.

നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പുതുച്ചേരിയിലുമായി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കും. പോളിങ് സ്റ്റേഷനില്‍ ശുചിമുറി സൗകര്യം, മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സൂക്ഷിക്കാനും സൗകര്യവും ഏര്‍പ്പെടുത്തും. ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കായി ബൂത്തുകളില്‍ പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി. പോളിങ് ബൂത്തുകളിലെ താഴത്തെ നിലയില്‍ ഇവര്‍ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം. വയോജനങ്ങള്‍ക്കും പ്രത്യേക സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

യോഗ്യരായ ഒരു വോട്ടറെയും ഒഴിവാക്കരുത്- ഗ്യാനേഷ്‌ കുമാര്‍

നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി 2.19 ലക്ഷം പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുമെന്നും സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കും നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ആകെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഫ്രാൻസ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ജർമ്മനി, കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യയ്ക്ക് തുല്യമാണെന്ന് സിഇസി പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം 'ശുദ്ധമായ' വോട്ടർ പട്ടികയാണെന്നും അതിനാൽ യോഗ്യരായ ഒരു വോട്ടറെയും ഒഴിവാക്കരുതെന്നും, യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒരു വോട്ടറെയും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതെന്നും കുമാർ പറഞ്ഞു.

നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിലവിലെ ഭരണം

  • തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ആകെ 234 നിയമസഭാ സീറ്റുകളാണുള്ളത്, 2021 മെയ് 7 മുതൽ ഡിഎംകെ നേതാവ് എംകെ സ്റ്റാലിൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്.
  • പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ആകെ 294 നിയമസഭാ സീറ്റുകളാണുള്ളത്, അവിടെ 2011 മുതൽ ടിഎംസി നേതാവ് മമത ബാനർജിയാണ് അധികാരത്തിലുള്ളത്.
  • കേരളത്തിൽ 140 നിയമസഭാ സീറ്റുകളാണുള്ളത്, അവിടെ 2016 മുതൽ ഇടതുപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്, ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി (എൽഡിഎഫ്) സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നു.
  • അസമിൽ 126 നിയമസഭാ സീറ്റുകളുണ്ട്, 2016 മുതൽ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി അധികാരത്തിലാണ്. 2021 മുതൽ ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി.
  • പുതുച്ചേരി മുഖ്യമന്ത്രി എൻ രംഗസാമി 2021 മുതൽ അധികാരത്തിലാണ്. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്ത് ആകെ 33 സീറ്റുകളാണുള്ളത്. ഇതിൽ കേന്ദ്രം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

"ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടും"

കേരളം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടുമെന്ന് പ്രതിപഞ്ഞ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ. " നിറഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ടീം യുഡിഎഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടും. സ്ഥാനാർത്ഥികൾ റെഡിയാണ്, 100ലധികം സീറ്റുകൾ നേടും, ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ തർക്കങ്ങളില്ല" സതീശന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. കേരളത്തെ തകർത്തു തരിപ്പണമാക്കിയ സർക്കാരിനെതിരെ ജനം വിധിയെഴുതുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

