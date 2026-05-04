കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാത്തിരുന്നാൽ എന്താ... കോഴിക്കോടിനെ കയ്യോടെ തൂക്കി കോണ്ഗ്രസ്
ഒരുപാട് കാത്തിരുന്ന കോഴിക്കോട്ടെ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് വാരിക്കോരിയാണ് ജനം നൽകിയത്. അതിൽ ഒന്നിനൊന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും വിജയം.
Published : May 4, 2026 at 5:29 PM IST
കോഴിക്കോട്: കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാത്തിരുന്നാൽ എന്താ, കോഴിക്കോടിനെ കയ്യോടെ തൂക്കിയില്ലേ കോൺഗ്രസ്... 2001ൽ കൊയിലാണ്ടിയിൽ നിന്ന് പി ശങ്കരൻ വിജയിച്ചതിനുശേഷം പിന്നീട് പച്ച തൊട്ടില്ല കോൺഗ്രസ്. എന്നാൽ ഒരുപാട് കാത്തിരുന്ന കോഴിക്കോട്ടെ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് വാരിക്കോരിയാണ് ജനം നൽകിയത്. അതിൽ ഒന്നിനൊന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും വിജയം.
എലത്തൂരിൽ മണ്ഡലം രൂപീകരിച്ചത് മുതൽ വൻഭൂരിപക്ഷത്തിൽ എൽഡിഎഫ് ജയിച്ചിടത്ത് കോൺഗ്രസിലെ വിദ്യാബാലകൃഷ്ണൻ നടത്തിയത് വലിയ കയ്യേറ്റമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ എകെ ശശീന്ദ്രൻ 38502 വോട്ടിന് വിജയിച്ച എലത്തൂർ വിദ്യ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ചരിത്രമായി. സിപിഎമ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രം എകെ ശശീന്ദ്രൻ വിജയിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ ജനത്തിന് മടുത്തു എന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണം.
തുടർച്ചയായ ആറ് തവണ എസി ഷണ്മുഖദാസ് കൈപ്പിടിയിൽ വച്ച് ബാലുശ്ശേരി. എന്നാൽ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ. സംവരണ മണ്ഡലമായതിനുശേഷം സിപിഐഎം വൻഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ബാലുശ്ശേരി. ആ മണ്ഡലം മറച്ചിട്ടത് ഒരു കെഎസ്യുക്കാരൻ. വിടി സൂരജ് നിലവിലെ എംഎൽഎ കെഎം സച്ചിൻ ദേവിനെ തറപറ്റിക്കുമ്പോൾ മറികടന്ന് വന്നത് 20372 എന്ന സംഖ്യയെ.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവനന്തപുരത്ത് നടുറോഡിൽ നടത്തിയ പ്രകടനത്തിന് ബാലുശ്ശേരിയിൽ കയ്യോടെ കിട്ടി എന്ന ട്രോളുകൾ ഇതിനകം തന്നെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു. സിപിഐ അടക്കി വാഴുന്ന നാദാപുരം മണ്ഡലം. സത്യൻ മൊകേരിയും ബിനോയ് വിശ്വവും ഇകെ വിജയനും വിജയഗാഥ നടത്തിയ നാദാപുരം കെഎം അഭിജിത്ത് കയ്യടക്കിയിരിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിലെ ഒരു യൂത്തൻ നാദാപുരത്തെ മറച്ചിട്ടപ്പോൾ അതും ചരിത്രം.
കോഴിക്കോട് പച്ച പിടിച്ച് ലീഗ്
യുഡിഎഫ് തരംഗത്തിന് ലീഗ് പച്ച പരവതാനി വിരിച്ചപ്പോൾ കോഴിക്കോടും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടായി. സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഉറച്ച കോട്ട 22592 വോട്ടിന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ വിജയിച്ച പേരാമ്പ്ര, ഫാത്തിമ തെഹ്ലിയ തൂക്കി എടുത്തു. മുസ്ലിം ലീഗിനെ പോലും ഞെട്ടിച്ച വിജയം ഒപ്പം കുറ്റ്യാടിയും കോഴിക്കോട് സൗത്തും കുന്നമംഗലവും തിരുവമ്പാടിയും ലീഗ് തിരിച്ചുപിടിച്ചു.
കൊടുവള്ളിയിൽ ലീഡ് കുത്തനെ കൂട്ടി. വടകരയിൽ ആർഎംപിയിലെ കെകെ രമ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന വിജയത്തിലൂടെ മണ്ഡലം നിലനിർത്തി. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഭൂരിപക്ഷം നേരെ ഇരട്ടിയാക്കി. 2021ലെ 7491 ഇത്തവണ 14994 ആക്കി. എന്നാൽ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ വീഴ്ത്താൻ രംഗത്തിറങ്ങിയ പിവി അൻവർ പൊരുതിത്തോറ്റു.
Also Read: കേരളത്തില് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പിറവിയും വളര്ച്ചയും ഇങ്ങനെ...
ചുരുക്കത്തിൽ യുഡിഎഫിലെ ഘടകക്ഷികൾ മിന്നൽ വളയിട്ടപ്പോൾ, എൽഡിഎഫിലെ ഘടകകക്ഷികൾ മങ്ങിപ്പോയി. മന്ത്രി എകെ ശശീന്ദ്രൻ്റെ എൻസിപി, മുൻമന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിലിൻ്റെ ഐഎൻഎൽ, വടകരയിലെ എംകെ ഭാസ്കരൻ്റെ ആർജെഡി കുന്ദമംഗലത്തെ പിടിഎ പാർട്ടി നാഷണൽ സെക്യുലർ കോൺഫറൻസ് കൊടുവള്ളിയിലെ സ്വതന്ത്രൻ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയായ സിപിഐയും. ഇടത് കപ്പലിനെ ജനം മുക്കി താഴ്ത്തിയപ്പോൾ സിപിഎമ്മിനൊപ്പം ഘടകകക്ഷികളും നിലയില്ലാ കയത്തിലേക്ക് താണുപോയി.
കനൽ ഒരു തരിയായി കോഴിക്കോട് അവിശേഷിച്ചത് മന്ത്രിയും ബേപ്പൂരിലെ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയുമായ പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ് മാത്രമാണ്.
എൽഡിഎഫ് കൺവീനറും സിപിഎമ്മിൻ്റെ മുഖവുമായിരുന്ന ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ, കുറ്റ്യാടിയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ സാഹസിക വിജയം നേടിയ കെപി കുഞ്ഞമ്മദ് മാസ്റ്റർ, ബാലുശ്ശേരിയിൽ കെഎം സച്ചിൻദേവ്, കന്നി എംഎൽഎ ആയപ്പോൾ തന്നെ വികസന നായകനായ തിരുവമ്പാടിയിലെ ലിൻ്റോ ജോസഫ്, തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ, എല്ലാം നിർത്തി തിരികെ വന്ന് കെ ദാസൻ. വലിയ ആഘാതമാണ് കോഴിക്കോട്ടെ സിപിഎമ്മിനും കിട്ടിയത്.
Also read: രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങള് മാറി മറിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; യുഡിഎഫിന്റെ ചരിത്ര വിജയം, ഇടതുമുന്നണിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാണംകെട്ട തോല്വി