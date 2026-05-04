By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 4, 2026 at 5:29 PM IST

കോഴിക്കോട്: കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാത്തിരുന്നാൽ എന്താ, കോഴിക്കോടിനെ കയ്യോടെ തൂക്കിയില്ലേ കോൺഗ്രസ്... 2001ൽ കൊയിലാണ്ടിയിൽ നിന്ന് പി ശങ്കരൻ വിജയിച്ചതിനുശേഷം പിന്നീട് പച്ച തൊട്ടില്ല കോൺഗ്രസ്. എന്നാൽ ഒരുപാട് കാത്തിരുന്ന കോഴിക്കോട്ടെ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് വാരിക്കോരിയാണ് ജനം നൽകിയത്. അതിൽ ഒന്നിനൊന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും വിജയം.

എലത്തൂരിൽ മണ്ഡലം രൂപീകരിച്ചത് മുതൽ വൻഭൂരിപക്ഷത്തിൽ എൽഡിഎഫ് ജയിച്ചിടത്ത് കോൺഗ്രസിലെ വിദ്യാബാലകൃഷ്‌ണൻ നടത്തിയത് വലിയ കയ്യേറ്റമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ എകെ ശശീന്ദ്രൻ 38502 വോട്ടിന് വിജയിച്ച എലത്തൂർ വിദ്യ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ചരിത്രമായി. സിപിഎമ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രം എകെ ശശീന്ദ്രൻ വിജയിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ ജനത്തിന് മടുത്തു എന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണം.

കെഎം അഭിജിത്ത് (ETV Bharat)

തുടർച്ചയായ ആറ് തവണ എസി ഷണ്മുഖദാസ് കൈപ്പിടിയിൽ വച്ച് ബാലുശ്ശേരി. എന്നാൽ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ. സംവരണ മണ്ഡലമായതിനുശേഷം സിപിഐഎം വൻഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ബാലുശ്ശേരി. ആ മണ്ഡലം മറച്ചിട്ടത് ഒരു കെഎസ്‌യുക്കാരൻ. വിടി സൂരജ് നിലവിലെ എംഎൽഎ കെഎം സച്ചിൻ ദേവിനെ തറപറ്റിക്കുമ്പോൾ മറികടന്ന് വന്നത് 20372 എന്ന സംഖ്യയെ.

പ്രവീണ്‍ കുമാർ (ETV Bharat)

തിരുവനന്തപുരത്ത് നടുറോഡിൽ നടത്തിയ പ്രകടനത്തിന് ബാലുശ്ശേരിയിൽ കയ്യോടെ കിട്ടി എന്ന ട്രോളുകൾ ഇതിനകം തന്നെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു. സിപിഐ അടക്കി വാഴുന്ന നാദാപുരം മണ്ഡലം. സത്യൻ മൊകേരിയും ബിനോയ് വിശ്വവും ഇകെ വിജയനും വിജയഗാഥ നടത്തിയ നാദാപുരം കെഎം അഭിജിത്ത് കയ്യടക്കിയിരിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിലെ ഒരു യൂത്തൻ നാദാപുരത്തെ മറച്ചിട്ടപ്പോൾ അതും ചരിത്രം.

കെ ജയന്ത് (ETV Bharat)
കോഴിക്കോട് നോർത്ത് മണ്ഡലം എൽഡിഎഫിനും പ്രത്യേകിച്ച് സിപിഎമ്മിനും ഉറച്ച കോട്ട തന്നെയാണ്. എം ദാസനും എ പ്രദീപ്‌ കുമാറും ഒടുവിൽ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രനും വിജയ ചെങ്കൊടി പാറിച്ച മണ്ഡലം. 12,928 വോട്ടുകൾക്ക് എൻഡിഎഫ് വിജയിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ ഈ തവണയും കൂടുതൽ സമയം മുന്നിട്ടുനിന്നത് തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ തന്നെയായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എത്തി നോക്കിയ കെ ജയന്ത് ഒടുവിൽ ആയിരത്തിലേറെ വോട്ടുകൾക്ക് വിജയിച്ചു. 1996 കെ സുജനപാൽ വിജയിച്ചശേഷം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ത്രിവർണജയം.
വിദ്യാ ബാലകൃഷ്‌ണൻ (ETV Bharat)
യുഡിഎഫിൻ്റെ ഉറച്ച സീറ്റായിരുന്ന കൊയിലാണ്ടി 2001 നു ശേഷം കോൺഗ്രസിന് തൊട്ടുകൂട്ടാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. കെ ദാസൻ തന്നെ രണ്ടുതവണ വിജയിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ, ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ദാസൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റായതിന് പിന്നാലെ കോഴിക്കോട് കോൺഗ്രസിന് ഒരു ഓളം ഉണ്ടാക്കിയ കെ പ്രവീൺകുമാർ ഒടുവിൽ എംഎൽഎ ആയി, അതും കൊയിലാണ്ടി പിടിച്ച്.

കോഴിക്കോട് പച്ച പിടിച്ച് ലീഗ്

യുഡിഎഫ് തരംഗത്തിന് ലീഗ് പച്ച പരവതാനി വിരിച്ചപ്പോൾ കോഴിക്കോടും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടായി. സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഉറച്ച കോട്ട 22592 വോട്ടിന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ വിജയിച്ച പേരാമ്പ്ര, ഫാത്തിമ തെഹ്ലിയ തൂക്കി എടുത്തു. മുസ്ലിം ലീഗിനെ പോലും ഞെട്ടിച്ച വിജയം ഒപ്പം കുറ്റ്യാടിയും കോഴിക്കോട് സൗത്തും കുന്നമംഗലവും തിരുവമ്പാടിയും ലീഗ് തിരിച്ചുപിടിച്ചു.

വിടി സൂരജ് (ETV Bharat)

കൊടുവള്ളിയിൽ ലീഡ് കുത്തനെ കൂട്ടി. വടകരയിൽ ആർഎംപിയിലെ കെകെ രമ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന വിജയത്തിലൂടെ മണ്ഡലം നിലനിർത്തി. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഭൂരിപക്ഷം നേരെ ഇരട്ടിയാക്കി. 2021ലെ 7491 ഇത്തവണ 14994 ആക്കി. എന്നാൽ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ വീഴ്ത്താൻ രംഗത്തിറങ്ങിയ പിവി അൻവർ പൊരുതിത്തോറ്റു.

ചുരുക്കത്തിൽ യുഡിഎഫിലെ ഘടകക്ഷികൾ മിന്നൽ വളയിട്ടപ്പോൾ, എൽഡിഎഫിലെ ഘടകകക്ഷികൾ മങ്ങിപ്പോയി. മന്ത്രി എകെ ശശീന്ദ്രൻ്റെ എൻസിപി, മുൻമന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിലിൻ്റെ ഐഎൻഎൽ, വടകരയിലെ എംകെ ഭാസ്‌കരൻ്റെ ആർജെഡി കുന്ദമംഗലത്തെ പിടിഎ പാർട്ടി നാഷണൽ സെക്യുലർ കോൺഫറൻസ് കൊടുവള്ളിയിലെ സ്വതന്ത്രൻ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയായ സിപിഐയും. ഇടത് കപ്പലിനെ ജനം മുക്കി താഴ്ത്തിയപ്പോൾ സിപിഎമ്മിനൊപ്പം ഘടകകക്ഷികളും നിലയില്ലാ കയത്തിലേക്ക് താണുപോയി.

കനൽ ഒരു തരിയായി കോഴിക്കോട് അവിശേഷിച്ചത് മന്ത്രിയും ബേപ്പൂരിലെ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയുമായ പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ് മാത്രമാണ്.

എൽഡിഎഫ് കൺവീനറും സിപിഎമ്മിൻ്റെ മുഖവുമായിരുന്ന ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ, കുറ്റ്യാടിയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ സാഹസിക വിജയം നേടിയ കെപി കുഞ്ഞമ്മദ് മാസ്റ്റർ, ബാലുശ്ശേരിയിൽ കെഎം സച്ചിൻദേവ്, കന്നി എംഎൽഎ ആയപ്പോൾ തന്നെ വികസന നായകനായ തിരുവമ്പാടിയിലെ ലിൻ്റോ ജോസഫ്, തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ, എല്ലാം നിർത്തി തിരികെ വന്ന് കെ ദാസൻ. വലിയ ആഘാതമാണ് കോഴിക്കോട്ടെ സിപിഎമ്മിനും കിട്ടിയത്.

