ഭരണത്തുടർച്ചയോ മാറ്റമോ?; നിയമസഭ ജനവിധി അറിയാൻ ഇനി രണ്ടു ദിവസം
Published : May 2, 2026 at 6:35 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ഇനി രണ്ടു ദിവസം മാത്രം. മാസങ്ങൾ നീണ്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങൾക്കും വാശിയേറിയ വോട്ടെടുപ്പിനും ശേഷമാണ് ജനവിധി അറിയാൻ സംസ്ഥാനം കാത്തിരിക്കുന്നത്. ജനപങ്കാളിത്തം വർധിച്ച മികച്ച പോളിങ് ശതമാനം കൂടുതൽ അനുകൂലമാകുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ.
വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച സ്ട്രോങ് റൂമുകൾക്ക് ഇതിനകം കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സിസിടിവി കാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചു. കേന്ദ്രസേന ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മുഴുവൻ സമയ കാവലിനായി നിയോഗിച്ചു.
സജ്ജീകരണങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ
വോട്ടെണ്ണൽ സുഗമമാക്കാൻ ഏറ്റവും വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരുക്കിയത്. മുഴുവൻ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലും കർശന സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി നിർദേശം നൽകി. വോട്ടെണ്ണൽ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള അന്തിമഘട്ട പരിശീലനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും വോട്ടെണ്ണലിനായി പ്രത്യേക കൗണ്ടറുകൾ സജ്ജീകരിച്ചു.
വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗതി ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാനാർഥികളുടെയും പാർട്ടികളുടെയും കൗണ്ടിങ് ഏജൻ്റുമാർക്ക് കമ്മിഷൻ കൃത്യമായ നിർദേശം നൽകി. ക്രമക്കേടുകൾ തടയാൻ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രത്യേക സ്ക്വാഡുകളെ നിയോഗിച്ചു. തപാൽ വോട്ടുകൾ എണ്ണാൻ ഇത്തവണ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്.
പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നണികൾ
എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് മുന്നണികൾ. ഒട്ടുമിക്ക മണ്ഡലങ്ങളിലെയും പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി മാറിയെന്ന് പ്രധാന പാർട്ടികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെയും നഗര പ്രദേശങ്ങളിലെയും മികച്ച പോളിങ് ശതമാനം ഭരണമുന്നണിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു.
അതേസമയം, സർക്കാരിനെതിരായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം വോട്ടായി മാറിയെന്ന ഉറപ്പിലാണ് പ്രതിപക്ഷം. തീരദേശ, മലയോര മേഖലകളിലെ വോട്ടർമാരുടെ നിലപാട് ആർക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നതും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായകമാകും. മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാനാർഥികൾ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സജീവമാണ്.
കരുതലോടെ പൊലീസ്
സുരക്ഷക്കായി ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള സേനകൾക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകി. മുൻകാലങ്ങളിൽ സംഘർഷ സാധ്യത ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പൊലീസ് പട്രോളിങ് ഏർപ്പെടുത്തി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷമുള്ള ആഹ്ളാദ പ്രകടനങ്ങൾ അതിരുകടക്കാതിരിക്കാൻ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് നിർദേശം. വോട്ടെണ്ണൽ ദിനത്തിൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കാം. വ്യാജ പ്രചാരണം തടയാൻ സൈബർ സെൽ വിഭാഗത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണം കർശനമാക്കി. ക്രമസമാധാന നില പൂർണമായി ഉറപ്പാക്കാൻ വിവിധ ജില്ലകളിൽ കലക്ടർമാരും പൊലീസ് മേധാവിമാരും പ്രത്യേക യോഗങ്ങൾ ചേർന്നു.
കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം
സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വാശിയേറിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടങ്ങളിലൊന്നിനാണ് ഇത്തവണ സംസ്ഥാനം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. നേതാക്കളുടെ നിരന്തരമുള്ള വാക്പോരുകളും പുതിയ ആരോപണങ്ങളും പ്രചാരണ രംഗം കൂടുതൽ ചൂടുപിടിപ്പിച്ചിരുന്നു. രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കുക. പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ എണ്ണുക.
ഉച്ചയോടെ തന്നെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും അന്തിമവിധി അറിയാം. വിജയിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ വരണാധികാരികൾ പൂർത്തിയാക്കി. ഉദ്വേഗജനകമായ കാത്തിരിപ്പുകൾക്കും രാഷ്ട്രീയ ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കും വിരാമമിടാൻ ഇനി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി.
