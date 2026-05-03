കരമന ജയനും സുധീര്‍ കരമനയും പിന്നെ സിപി ജോണും... തിരുവനന്തപുരം ദി കിങ് മേക്കർ

മണ്ഡലം നിലനിര്‍ത്താൻ എൽഡിഎഫിന് വേണ്ടി നടൻ സുധീര്‍ കരമനയാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. യുഡിഎഫിന് വേണ്ടി സി പി ജോണും എൻഡിഎയ്ക്ക് വേണ്ടി കരമന ജയനും മത്സര രംഗത്തുണ്ട്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 3, 2026 at 5:39 PM IST

ലസ്ഥാന നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണയും ശക്തമായ ത്രികോണപ്പോരിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. മണ്ഡലം നിലനിര്‍ത്താൻ എൽഡിഎഫിന് വേണ്ടി നടൻ സുധീര്‍ കരമനയാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. യുഡിഎഫിന് വേണ്ടി സി പി ജോണും എൻഡിഎയ്ക്ക് വേണ്ടി കരമന ജയനും കളത്തിലിറങ്ങിയതോടെ പോരാട്ടം കടുത്തു.

ഇടത് സ്വതന്ത്രനായാണ് സുധീര്‍ കരമന മത്സരിക്കുന്നത്. നടനും അധ്യാപകനുമായ സുധീര്‍ കരമന ഇതിന് മുമ്പും സിപിഎമ്മിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിലൊക്കെ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. സുധീര്‍ കരമനയ്ക്ക് മികച്ച വിജയസാധ്യതയുണ്ട് എന്ന വിലയിരുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എൽഡിഎഫിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്. ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ സീറ്റായിരുന്നു ഇത്. ആന്‍റണി രാജുവായിരുന്നു എംഎൽഎ. എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് തൊണ്ടിമുതൽ കേസിൽ അയോഗ്യത നേരിടേണ്ടി വന്നതോടെയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിനുള്ളിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായത്. തുടര്‍ന്ന് വലിയ ചര്‍ച്ചകൾക്ക് ശേഷം സുധീര്‍ കരമനയിലേയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയായിരുന്നു.

2011-ലെ മണ്ഡലം പുനർനിർണ്ണയത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ മണ്ഡലം നിലവിലെ രൂപത്തിലായത്. 2011-ന് മുൻപ് ഇത് 'തിരുവനന്തപുരം വെസ്റ്റ്' മണ്ഡലമായിരുന്നു. 2021ൽ മൂന്ന് തവണ എംഎൽഎയും മന്ത്രിയുമായിരുന്ന വി എസ് ശിവകുമാറിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആന്റണി രാജു അട്ടിമറി വിജയം നേടിയത്. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ മന്ത്രിസഭയിൽ ഗതാഗത മന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്തു.

തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ പരിധിയിൽ വരുന്നതിനാൽ ബിജെപിക്ക് ഇവിടെ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്. 2016ൽ മലയാളിയും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവുമായിരുന്ന എസ് ശ്രീശാന്ത് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുകയും 34,764 വോട്ടുകൾ നേടി വലിയ ചലനമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. 2021ൽ കൃഷ്ണകുമാർ 34,996 വോട്ടുകൾ നേടി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയെങ്കിലും എതിരാളികളുടെ ചങ്കിടിപ്പേറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. വിഴിഞ്ഞം, പൂന്തുറ തുടങ്ങിയ തീരദേശ മേഖലകളിലെ വോട്ടുകളാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിലെ വിജയിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നത്.

ഇത്തവണ രണ്ട് 'കരമന'കളുടെ പോരാട്ടത്തിനാണ് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ മണ്ഡലം വേദിയാകുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എൻഡിഎയ്ക്ക് വേണ്ടി കരമന ജയനും ഇടതിന് വേണ്ടി സുധീർ കരമനയുമാണ് ​ഗോദയിലിറങ്ങുന്നത്. യുഡിഎഫിന് വേണ്ടി സി പി ജോണും കളത്തിലിറങ്ങുന്നതോടെ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ മണ്ഡലത്തിലെ ക്ലൈമാക്സ് പ്രവചനാതീതമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

കേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല്‍ തലസ്ഥാന ജില്ലയായ തിരുവനന്തപുരത്തെ നമുക്ക് കിങ് മേക്കര്‍ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. കാരണം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി ഏത് മുന്നണിക്കാണോ ജില്ലയില്‍ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയത് അവരാണ് സംസ്ഥാനം ഭരിച്ചത്. 1987 മുതലാണ് ഈ കൗതുക ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്. ശേഷം യുഡിഎഫ് നാല് തവണ അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോഴും എല്‍ഡിഎഫ് മൂന്ന് തവണ അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോഴും ഭരണകക്ഷിക്കൊപ്പമായിരുന്നു തലസ്ഥാന ജില്ല.

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനവും ഭരണ നേട്ടങ്ങളുമാണ് യുഡിഎഫിന് ആശ്വാസം നല്‍കുന്ന ഘടകം. സർക്കാരിന് എതിരായി നടന്ന സമരങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം എന്ന നിലയില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ഇത്തവണ മികച്ച മുന്നേറ്റം നടത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യുഡിഎഫ്. അതേസമയം തീരദേശ മേഖല കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന തിരുവനന്തപുരത്താണ് നിയമന വിവാദം, ശബരിമല വിവാദം എന്നിവ ഏറ്റവുമധികം ചർച്ചയായത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നടത്തിയ മുന്നേറ്റത്തിലാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രതീക്ഷ. നേമത്തിന് പുറമെ, വട്ടിയൂർക്കാവ്, കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലങ്ങളിലും ബിജെപി പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നു.

കഴക്കൂട്ടം വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്, തിരുവനന്തപുരം, നേമം, പാറശാല, കോവളം, നെയ്യാറ്റിന്‍കര, വര്‍ക്കല, ആറ്റിങ്ങല്‍, ചിറയിന്‍കീഴ്, നെടുമങ്ങാട്, വാമനപുരം, അരുവിക്കര, കാട്ടാക്കട എന്നിവയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ.

