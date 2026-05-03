നേമം വീണ്ടും ചുവക്കുമോ? 'കൈ' കൊടുക്കുമോ.., അതോ താമര വിരിയുമോ? ഇത് തീ പാറും പോരാട്ടം
Published : May 3, 2026 at 4:31 PM IST
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഉരകല്ലാവാന് സംസ്ഥാനത്തെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നേമം മണ്ഡലം. സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും കോണ്ഗ്രസും അഭിമാനപ്പോരാട്ടമായി കണക്കാക്കുന്ന നേമത്ത് ത്രികോണപ്പോര് കനക്കുകയാണ്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ബിജെപി പ്രതിനിധി കേരള നിയമസഭയിലേക്കെത്തിയ മണ്ഡലമാണ് നേമം. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നാലു മാസം മുമ്പ് മാത്രം നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷന് ഭരണം പിടിക്കാനായതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവുമുണ്ട് കേന്ദ്രത്തിലെ ഭരണ കക്ഷിക്ക്. വാനോളം പ്രതീക്ഷകളുമായി അരയും തലയും മുറുക്കിയാണ് ബിജെപി നേമത്ത് പോരിനിറങ്ങുന്നത്.
2016 ല് ഒ രാജഗോപാല് വിജയിച്ച നേമത്ത് ഇത്തവണ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് തന്നെയാണ് സ്ഥാനാര്ഥി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം വരുന്നതിനും വളരെ മുമ്പ് തന്നെ താനാകും നേമത്ത് മല്സരിക്കുകയെന്ന് ആത്മ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പോരിനിറങ്ങുകയായിരുന്നു മുന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി കൂടിയായ രാജീവ് ചന്ദ്ര ശേഖര്. ജയത്തില് കുറഞ്ഞൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് പറയുന്നു. നേമത്ത് ബിജെപിയുടേത് വെറും വ്യാമോഹമാണെന്ന് ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാർഥിയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായ വി ശിവന്കുട്ടിയും ഉറപ്പിക്കുന്നു.
2008-ൽ മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിനു മുൻപ് തുടർച്ചയായി രണ്ടു തവണ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചത് കോൺഗ്രസിലെ എൻ. ശക്തനായിരുന്നു. എന്നാൽ 2008-ലെ മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തോടെ നേമം ആകെ മാറി. പൂർണമായും തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലുള്ള ഒരു നഗര നിയമസഭാ മണ്ഡലം എന്ന നിലയിലേക്ക് നേമം മാറി. 2008-ലെ മണ്ഡലം പുനർനിർണയത്തിനു ശേഷം നടന്ന ആദ്യ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2009-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു. ശശി തരൂർ ആദ്യമായി കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിനിറങ്ങിയത് 2009-ലായിരുന്നു. അന്ന് 99,998 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു തരൂരിന്റെ വിജയം. അന്ന് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച പി.കെ. കൃഷ്ണദാസിന് വെറും 14,174 വോട്ടു മാത്രം നേടി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താനേ സാധിച്ചുള്ളൂ.
2009-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേമം മണ്ഡലത്തിൽ ഓരോ മുന്നണിക്കും കിട്ടിയ വോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ:
- ശശി തരൂർ (യുഡിഎഫ്): 42,122
- പി. രാമചന്ദ്രൻ നായർ (എൽഡിഎഫ്): 35,297
- പി.കെ. കൃഷ്ണദാസ് (ബിജെപി): 14,174
പക്ഷേ 2011-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കഥ മാറി. 2009-ലെ 14,174 വോട്ടിൽ നിന്ന് 43,661 എന്ന ഭീമൻ ലീഡിലേക്ക് ബിജെപി കുതിച്ചു. 2009-ൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന യുഡിഎഫ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കു കൂപ്പുകുത്തി.
2011-ലെ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടു നില:
- വി. ശിവൻകുട്ടി (എൽഡിഎഫ്): 50,076
- ഒ. രാജഗോപാൽ (ബിജെപി): 43,661
- ചാരുപാറ രവി (യുഡിഎഫ്): 20,248
2014-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. 2014-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച ഒ. രാജഗോപാൽ 50,685 വോട്ടു നേടി നേമത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
- ഒ. രാജഗോപാൽ (ബിജെപി): 50,685
- ഡോ. ശശി തരൂർ (യുഡിഎഫ്): 32,639
- ഡോ. ബെന്നറ്റ് എബ്രഹാം (എൽഡിഎഫ്): 31,643
2016-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒ. രാജഗോപാലിലൂടെ ബിജെപി ആദ്യമായി നിയമസഭയിൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്നു.
- ഒ. രാജഗോപാൽ (ബിജെപി): 67,813
- വി. ശിവൻകുട്ടി (എൽഡിഎഫ്): 59,142
- വി. സുരേന്ദ്രൻ പിള്ള (യുഡിഎഫ്): 13,680
2019-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നേമം നിയമസഭയിൽ ബിജെപി മുന്നേറ്റം തുടർന്നു
- കുമ്മനം രാജശേഖരൻ (ബിജെപി): 58,513
- ശശി തരൂർ (യുഡിഎഫ്): 46,472
- സി. ദിവാകരൻ (എൽഡിഎഫ്): 33,921
2021-ൽ കുമ്മനം രാജശേഖരനെ പരാജയപ്പെടുത്തി വി. ശിവൻകുട്ടി നേമം ബിജെപിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു
- വി. ശിവൻകുട്ടി (എൽഡിഎഫ്): 55,837
- കുമ്മനം രാജശേഖരൻ (ബിജെപി): 51,888
- കെ. മുരളീധരൻ (യുഡിഎഫ്): 36,524
2024-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബിജെപി മുന്നേറ്റം തുടർന്നു. അന്ന് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ 61,227 വോട്ട് നേമത്തു നിന്നു മാത്രം നേടി. ശശി തരൂരിന് 39,101 വോട്ടും എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രന് 33,322 വോട്ടും ലഭിച്ചു. 2024-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ബിജെപി ഭൂരിപക്ഷം 22,126 വോട്ടായിരുന്നു. 2025-ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 48,693 വോട്ട് നേടാൻ മാത്രമേ ബിജെപിക്കു സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ.
എൽഡിഎഫിനാകട്ടെ 2024-ൽ ലഭിച്ച 33,322-ൽ നിന്ന് 41,032-ലേക്ക് വോട്ടുയർത്താൻ കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 39,101 വോട്ടു നേടിയ യുഡിഎഫിന് 22,097 വോട്ടിലൊതുങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നാണ് നേമം. ത്രികോണപ്പോര് കടുക്കുന്ന ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ആര് ജയിക്കും എന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്.
