ETV Bharat / state

രണ്ടാം ഊഴത്തിനായി ബിജെപി... താഴിട്ട് പൂട്ടാൻ എൽഡിഎഫ്; നേമം എങ്ങോട്ട് ചായും? ത്രികോണപ്പോര് കനക്കുന്നു

Rajeev Chandrasekhar, V Sivankutty (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 19, 2026 at 8:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്‍റെ ഉരകല്ലാവാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നേമം മണ്ഡലം. സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും കോണ്‍ഗ്രസും അഭിമാനപ്പോരാട്ടമായി കണക്കാക്കുന്ന നേമത്ത് ത്രികോണപ്പോര് കനക്കുകയാണ്.

ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ബിജെപി പ്രതിനിധി കേരള നിയമസഭയിലേക്കെത്തിയ മണ്ഡലമാണ് നേമം. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നാലു മാസം മുമ്പ് മാത്രം നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഭരണം പിടിക്കാനായതിന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസവുമുണ്ട് കേന്ദ്രത്തിലെ ഭരണ കക്ഷിക്ക്. വാനോളം പ്രതീക്ഷകളുമായി അരയും തലയും മുറുക്കിയാണ് ബിജെപി നേമത്ത് പോരിനിറങ്ങുന്നത്.

2016 ല്‍ ഒ രാജഗോപാല്‍ വിജയിച്ച നേമത്ത് ഇത്തവണ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ തന്നെയാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം വരുന്നതിനും വളരെ മുമ്പ് തന്നെ താനാകും നേമത്ത് മല്‍സരിക്കുകയെന്ന് ആത്മ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പോരിനിറങ്ങുകയായിരുന്നു മുന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രി കൂടിയായ രാജീവ് ചന്ദ്ര ശേഖര്‍. ജയത്തില്‍ കുറഞ്ഞൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ പറഞ്ഞു.

നേമത്ത് ബിജെപിയുടേത് വെറും വ്യാമോഹമാണെന്ന് ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായ വി ശിവന്‍കുട്ടി പറയുന്നു. നേമത്ത് ബിജെപിയും കോണ്‍ഗ്രസും ഒത്തു കളിക്കുകയാണെന്നും ശിവന്‍കുട്ടി ആരോപിച്ചു. 2016 ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഒ രാജഗോപാലിന് രഹസ്യ പിന്തുണ നല്‍കിയിരുന്നതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് സഹായത്തോടെ തുറന്ന നേമത്തെ ബിജെപി അക്കൗണ്ട് 2021 ല്‍ പൂട്ടിച്ചത് ഇടതു മുന്നണിയാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

2021 ലെ പ്രചാരണ വേളയില്‍ ബിജെപിയുടെ അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത് നടപ്പാക്കിയവരാണ് ഇടതു മുന്നണിയെന്നും ശിവന്‍കുട്ടി വ്യക്തമാക്കി.ഇത്തവണ പണമൊഴുക്കി വിജയിക്കാമെന്നാണ് ബിജെപി കരുതുന്നതെങ്കിലും അത് നടപ്പില്ലെന്ന് ശിവന്‍കുട്ടി പറഞ്ഞു.

മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരാണ് ഇടതു മുന്നണി. ഒ രാജഗോപാലിന്‍റെ കാലത്ത് നേമത്ത് നടന്ന വികസനങ്ങളും 2021 മുതലുള്ള തന്‍റെ കാലത്ത് നടത്തിയ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും താരതമ്യം ചെയ്‌ത് പരസ്യ സംവാദത്തിന് രാജീവ് ചന്ദ്ര ശേഖര്‍ തയാറുണ്ടോ എന്നും ശിവന്‍ കുട്ടി ചോദിച്ചു.

വികസനകാര്യങ്ങളില്‍ തുറന്ന സംവാദത്തിന് താന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ പ്രതികരിച്ചു. പക്ഷേ സിപിഎമ്മിൻ്റെയും കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റേയും തരം താണ പ്രചാരണങ്ങള്‍ക്ക് നിന്നു കൊടുക്കാന്‍ താന്‍ തയാറല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മതനിരപേക്ഷത സംബന്ധിച്ച് ഇടതു മുന്നണി പ്രചാരണത്തില്‍ കഴമ്പില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്‍ഡി എ ഏറെ ഗൗരവമായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാണുന്നത്. സ്ഥാനാര്‍ഥിപ്പട്ടിക തന്നെ അതിന് തെളിവാണെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ പറഞ്ഞു. നിലവിലെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയും രണ്ട് മുന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരും രണ്ട് മുന്‍ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്മാരും മുന്‍ ഗവര്‍ണറും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളാണ്. ക്രൈസ്‌തവ സമുദ്യത്തില്‍ നിന്ന് നാലു സ്ഥാനാര്‍ഥികളുണ്ട്. പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിപ്പട്ടികയില്‍ മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പ്രഖ്യാപനം വൈകിയതിനാല്‍ കെ എസ് ശബരീനാഥന്‍ വൈകിയാണ് പ്രചാരണ രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച അന്നു തന്നെ സിപിഎം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ശിവന്‍കുട്ടി മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച റോഡ് ഷോ നടത്തി രാജീവ് ചന്ദ്ര ശേഖറും പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമായി.

TAGGED:

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.