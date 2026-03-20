കളം നിറഞ്ഞ് ആറന്മുള: സീറ്റ് നിലനിർത്താൻ എൽഡിഎഫും പിടിച്ചെടുക്കാൻ യുഡിഎഫും, അട്ടിമറി വിജയത്തിന് എൻഡിഎ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുന്തോറും കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് ആറന്മുള. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി വീണ ജോർജും യുഡിഎഫ് സ്ഥാർഥിയായി അബിൻ വർക്കിയും ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി കുമ്മനം രാജശേകരനുമാണ് ഇക്കുറി അംഗത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്.

Abin Varkey,Veena George, Kummanam Rajasekharan (fb@abin varkey,veena george,kummanam rajasekheran)
Published : March 20, 2026 at 4:26 PM IST

പത്തനംതിട്ട: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ശ്രദ്ധേയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആറന്മുള. മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ആണ് ആറന്മുളയിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി. കോൺഗ്രസ്‌ നേതാവ് അബിൻ വർക്കി ആണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായും ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി കുമ്മനം രാജശേഖരനുമാണ് ആറമ്മുളയിലെ കളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. മൂന്ന് മുന്നണികളും സ്ഥാനാർഥികളെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രചാരണം പൊടിപൊടിക്കുകയാണ്.

വീണ ജോർജ്

വീണ ജോർജ് പ്രചാരണത്തിനിടെ

റോഡ്ഷോ നടത്തിയാണ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. സിറ്റിങ് എംഎൽഎ ആയ വീണ ജോർജ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണയും മത്സരിച്ചു വിജയിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.

വീണ ജോർജ് പ്രചാരണത്തിനിടെ

2016 ലാണ് വീണ ജോർജ് മണ്ഡലത്തിൽ ആദ്യം സ്ഥാനാർഥി ആകുന്നത്. ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ
സിറ്റിങ് എംഎൽഎ കോൺഗ്രസിലെ കെ. ശിവദാസൻ നായരെ 7646 വോട്ടുകൾക്കാണ് വീണ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 2021 ലും വീണ ജോർജും കെ ശിവദാസൻ നായരും തമ്മിൽ ആയിരുന്നു മത്സരം. രണ്ടാം തവണ 1,9003 വോട്ടുകളായിരുന്നു വീണയുടെ ഭൂരിപക്ഷം.

വീണ ജോർജ് പ്രചാരണത്തിനിടെ

മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉയർത്തി കാട്ടിയാണ് വീണ ജോർജ് ജനവിധി തേടുന്നത്. പത്തനംതിട്ട തൻ്റെ ജന്മനാടാണെന്നും നാട്ടുകാർ തന്നെ കരുതലോടെ ചേർത്തുപിടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വോട്ടർമാരിലേക്കിറങ്ങുമ്പോള്‍ വലിയ സന്തോഷമാണുള്ളതെന്നും ആറന്മുള മണ്ഡലത്തില്‍ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ വിജയം അനിവാര്യമാണെന്നും വീണ ജോർജ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

അബിൻ വർക്കി

അബിൻ വർക്കി

സ്ഥാനാർഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടായ വിവാദങ്ങൾകൊടുവിലാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ആയി പാർട്ടി അബിൻ വർക്കിയുടെ പേര് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. യുഡിഎഫിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്ന ആറന്മുള മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് സ്ഥാനാർഥി അബിൻ വർക്കി മണ്ഡലത്തിൽ കളം നിറയുന്നത്.

അബിൻ വർക്കി പ്രചാരണത്തിനിടെ

കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി മണ്ഡലത്തില്‍ തുടരുന്ന വികസന മുരടിപ്പിനുള്ള മറുപടിയായിരിക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് മണ്ഡലത്തിൽ പുതുമുഖമായ അബിൻ വർക്കി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മണ്ഡലത്തിലെ വികസന മുരടിപ്പിന് തെളിവാണ് പാതിവഴിയില്‍ നിലച്ചുപോയ അബാൻ മേല്‍പ്പാലമെന്നും ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി പദ്ധതികള്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നും അബിൻ ആരോപിച്ചു.

ആറന്മുളയെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള പോരാട്ടമാണിതെന്നും ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുള്‍പ്പെടെ വിഷയങ്ങളില്‍ ജനങ്ങള്‍ ഇക്കുറി ബാലറ്റിലൂടെ മറുപടി നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ‘ഇനി എല്ലാം വർക്കാവും’ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമയാണ് അബിൻ പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കുമ്മനം രാജശേഖരൻ

കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പ്രചാരണത്തിനിടെ

സംസ്ഥാനത് ബിജെപിക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന എ ക്ലാസ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആറന്മുള. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് കുമ്മനം രാജശേഖരനെയാണ് പാർട്ടി ഇവിടെ സ്ഥാനാർഥി ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. കുമ്മനം രാജശേഖരാൻ എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് ആറന്മുള മണ്ഡലം അപരിചിതമല്ല.

കുമ്മനം രാജശേഖരൻ

ആറന്മുള വിമാനത്താവള വിരുദ്ധ സമരത്തിൻ്റെ മുൻനിര നേതാവായിരുന്ന കുമ്മനത്തിന് മണ്ഡലത്തില്‍ ഏറെ സ്വീകാര്യതയുണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മണ്ഡലത്തിൽ എത്തിയ കുമ്മനം രാജശേഖരന് മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പത്തനംതിട്ട നഗരത്തില്‍ സ്വീകരണം നല്‍കി.

ആറൻമുളയില്‍ വിജയം ഉറപ്പാണെന്നും ആറൻമുളയെന്ന പൈതൃക ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വികസനമാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പത്തനംതിട്ട നഗരത്തില്‍ അദ്ദേഹം വോട്ടഭ്യർത്ഥന നടത്തുകയും ചെയ്‌തു.

കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പ്രചാരണത്തിനിടെ

പത്തനംതിട്ട നഗരസഭയും 12 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ് ആറന്മുള മണ്ഡലം. പത്തനംതിട്ട നഗരസഭ, പഞ്ചായത്തുകളായ ആറൻമുള, ചെന്നീർക്കര, ഇലന്തൂർ, കോഴഞ്ചേരി, മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി, മെഴുവേലി, നാരങ്ങാനം, ഇരവിപേരൂർ, കോയിപ്രം, തോട്ടപ്പുഴശേരി എന്നിവ യുഡിഎഫാണ് ഭരിക്കുന്നത്.കുളനട ഗ്രാമപഞ്ചത്ത് എൽഡിഎഫും ഓമല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത്‌ എൻഡിഎയുമാണ് ഭരിക്കുന്നത്.

മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടുന്ന മൂന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം യുഡിഎഫും ഒരിടത് എൽഡിഎഫും ആണ് ഭരിക്കുന്നത്.ആകെ 2,13,732 വോട്ടർമാറാണ് മണ്ഡലത്തിൽ ഉള്ളത്. ഇതിൽ 1,11,245 സ്ത്രീ വോട്ടർമാറും
1,02,487 പുരുഷൻ വോട്ടർമാരുമാണുള്ളത്.

Also Read: അമ്പലപ്പുഴ ഇടതിന് 'സലാം' പറയുമോ..? തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൽ വോട്ടർമാർക്കും ചിലത് പറയാനുണ്ട്

