പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങാതെ പട നയിക്കുന്നവര്... ക്രൗഡ് പുള്ളറാകാന് മുന്നണികളിൽ ആരൊക്കെ?
പത്തു വര്ഷം മുമ്പ് കൈവിട്ട ഭരണം തിരികെ പിടിക്കാന് കച്ച മുറുക്കുന്ന കോണ്ഗ്രസില് ആരൊക്കെ സ്ഥാനാര്ഥികള് എന്നത് തന്നെ വ്യക്തമല്ല. എംപിമാര് മല്സരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലെ അവ്യക്തത നീങ്ങിയാല് പ്രചാരകരെ അറിയാം.
Published : March 18, 2026 at 8:18 PM IST
കേരളത്തിലിപ്പോള് ചര്ച്ച ആരൊക്കെ സ്ഥാനാര്ഥികളാവും എന്നതിലാണ്. എന്നാല് എല്ലാവരും സ്ഥാനാര്ഥികളായാല് പ്രചാരണം നയിക്കാന് ആളു വേണ്ടേ. പ്രചാരണം നടത്താന് പോകേണ്ടവരെല്ലാം സ്ഥാനാര്ത്ഥികളായാല് പിന്നെ ജനത്തെ ഇളക്കി മറിക്കാന് ആരുണ്ടാകും ഓരോ പാര്ട്ടികള്ക്കും എന്ന് പരിശോധിക്കാം.
പത്തു വര്ഷം മുമ്പ് കൈവിട്ട ഭരണം തിരികെ പിടിക്കാന് കച്ച മുറുക്കുന്ന കോണ്ഗ്രസില് ആരൊക്കെ സ്ഥാനാര്ഥികള് എന്നത് തന്നെ വ്യക്തമല്ല. എംപിമാര് മല്സരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലെ അവ്യക്തത നീങ്ങിയാല് പ്രചാരകരെ അറിയാം.
നിലവില് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മല്സര രംഗത്തുണ്ട്. വയനാട് എംപി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി തന്നെയാകും കേരളത്തിലെ കോണ്ഗ്രസിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് ചുക്കാന് പിടിക്കുക എന്ന് തീര്ച്ചയാണ്. രമേഷ് ചെന്നിത്തലയും വിഡി സതീശനും കെ മുരളീധരനും സ്ഥാനാര്ഥിയായതോടെ പിന്നെ ക്രൗഡ് പുള്ളറാകാന് ബാക്കിയുള്ളത് ഷാഫി പറമ്പിലും കെസുധാകരനും എകെ ആന്റണിയുമൊക്കെയാണ്.
മുല്ലപ്പള്ളി, വിഎം സുധീരന്, കൊടിക്കുന്നില് സുരേഷ്,എം എം ഹസ്സന് എന്നിവരും അടൂര് പ്രകാശും പ്രചാരണത്തിനുണ്ടാവും. ഒപ്പം കെസി വേണുഗോപാലും, ശശി തരൂരും, എം കെ രാഘവനും ആന്റോ ആന്റണിയും ബെന്നി ബെഹനാനുമൊക്കെ കോണ്ഗ്രസിനു വേണ്ടി പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇടതു മുന്നണിയില് സിപിഎം അഖിലേന്ത്യാ ജനറല് സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന്, പിബി അംഗം എ വിജയരാഘവന്, ഇപി ജയരാജന്, തോമസ് ഐസക്ക്, എ കെ ബാലന്, പി കെ ശ്രീമതി, എം സ്വരാജ്, എ എന് ഷംസീര്, പികെ ബിജു,പി ജയരാജന് , എം വിജയരാജന് എന്നിവരൊന്നും മത്സര രംഗത്തില്ല.
ധര്മ്മടത്ത് മല്സരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് തന്നെയാകും പ്രചാരണ രംഗത്ത് ഇടതിന്റെ തുറുപ്പ് ചീട്ട്. ഇത് കണക്കക്കിത്തന്നെ സ്വന്തം മണ്ഡലത്തില് സമയമൊട്ടും പാഴാക്കാതെ കണ്വെന്ഷനും പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി തുടക്കത്തില്ത്തന്നെ കളം നിറയുകയാണ് പിണറായി. മത്സരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരേയും സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗങ്ങളേയും ഒഴിച്ചു നിര്ത്തിയാലും വലിയൊരു നിര നേതാക്കള് സിപിഎമ്മില് പ്രചാരണത്തിന് തയ്യാറായുണ്ട്.
അവരോടൊപ്പം ജോണ് ബ്രിട്ടാസും എംവി നികേഷ് കുമാറും ചില സിനിമാതാരങ്ങളും പ്രചാരണ രംഗത്തുണ്ടാവും. സിപിഐയില് നിന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം, സത്യന് മൊകേരി, ആനി രാജ വിഎസ് സുനില്കുമാര്, പി സന്തോഷ് കുമാര് എം പി എന്നിവര് പ്രചാരണത്തിനുണ്ടാവും. മാണി ഗ്രൂപ്പില് എല്ലാവരും മല്സര രംഗത്താണ്. ആര് ജെഡിയില് എം വി ശ്രേയാംസ് കുമാറും കെപി മോഹനനും ഫ്രീയാണ്.
ഐ എസ് ജെഡിയില് കെ കൃഷ്ണന്കുട്ടി പ്രചാരണത്തിനുണ്ടാവും. മുസ്ലീം ലീഗില് സാദിഖലി തങ്ങള്, എം കെ മുനീര്, കെപിഎ മജീദ്, പിഎം എ സലാം, കെ എന്എ ഖാദര് എന്നിവര് പ്രചാരണത്തിന് ഫ്രീയാണ്. ബിജെപിയില് കുമ്മനം രാജശേഖരന്, സുരേഷ് ഗോപി, എം ടി രമേഷ്, എസ് സുരേഷ്, പിഎസ് ശ്രീധരന്പിള്ള, എഎന് രാധാകൃഷ്ണന്, ബി ഗോപാലകൃഷ്ണന് ഒഴികെയുള്ള നേതാക്കളൊക്കെ മത്സര രംഗത്താണ്.
മത്സരരംഗത്തുള്ള രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്, കെ സുരേന്ദ്രന്, വി മുരളീധരന്, ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്, പിസി ജോര്ജ്ജ് എന്നിവര്ക്ക് പ്രചാരണ രംഗത്തും തിരക്കേറും. മൂന്ന് മുന്നണികള്ക്കും വേണ്ടി പ്രചാരണത്തിന് സിനിമാ സീരിയല് താരങ്ങളും മറ്റ് സെലിബ്രിറ്റികളും രംഗത്തുണ്ടാവും. ഇതിനൊക്കെ പുറമേയാണ് ദേശീയ നേതാക്കളുടെ റാലികളും പൊതു യോഗങ്ങളും.
