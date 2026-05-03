വിധി അറിയാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ; വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ അതീവ ബന്തവസില്‍, ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ണം

ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്തിൽ പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങളാണ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ത്രിതല സുരക്ഷാ സംവിധാനമാണ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

High security at counting centres (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 3, 2026 at 8:49 PM IST

Updated : May 3, 2026 at 9:00 PM IST

പത്തനംതിട്ട/ പാലക്കാട്/ കൊല്ലം: വോട്ടെണ്ണൽ ദിനത്തിൽ കനത്ത സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങളാണ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളഇൽ അതീവ സുരക്ഷ (ETV Bharat)

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പട്രോളിങ്ങിനുമുള്‍പ്പടെ 2150 ഓളം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്‌ട്രോങ്ങ് റൂം സുരക്ഷയ്ക്കാ‌യി നൂറോളം കേന്ദ്ര സേനാംഗങ്ങളെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവേശന കവാടം, പരിസരങ്ങള്‍, വാഹനങ്ങള്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, കൗണ്ടിങ് ഹാള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം പൊലീസ് നിരീക്ഷണമുണ്ടാവും.

13 ഡിവൈഎസ്‌പിമാര്‍, 60 സിഐമാര്‍, 300 ഓളം എസ്ഐമാര്‍, 1800 ഓളം സിപിഒ എന്നിങ്ങനെയാണ് വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഡ്യൂട്ടിക്കായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോ വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രത്തിലും ഡിവൈഎസ്‌പിമാര്‍ക്കാണ് സുരക്ഷാ ചുമതല.

പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജ്, അകത്തേത്തറ എന്‍എസ്എസ് കോളേജ്, പത്തിരിപ്പാല മൗണ്ട് സീന പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ 300 വീതം പേരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ജില്ലയില്‍ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ പട്രോളിങ്ങ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടും. പ്രശ്‌നസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങള്‍, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി ഓഫീസുകള്‍ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളില്‍ പൊലീസ് നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചു.

വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് പത്തനംതിട്ട കലക്‌ടർ

ജില്ലയിലെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് കലക്‌ടർ എസ് പ്രേം കൃഷ്‌ണൻ. കോഴഞ്ചേരി സെൻ്റ് തോമസ് കോളജ്, ചെന്നീര്‍ക്കര കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം, മലയാലപ്പുഴ മുസലിയാര്‍ കോളജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ് ആന്‍ഡ് ടെക്നോളജി എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് കലക്‌ടർ സന്ദർശിച്ചത്.

HIgh security at counting centres (ETV Bharat)

കേരള പൊലീസ്, കേരള ആംഡ് പൊലീസ് ഫോഴ്‌സ്, സെന്‍ട്രല്‍ ആംഡ് പൊലീസ് ഫോഴ്‌സ് എന്നിവയുടെ ത്രിതല സുരക്ഷാ സംവിധാനം വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്‌ട്രോങ് റൂമിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തില്‍ നിന്നും 100 മീറ്റര്‍ പരിധി പെഡസ്ട്രിയല്‍ മേഖല ആയതിനാൽ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവേശനമില്ല. വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ അനുവദിക്കില്ല.

വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട കലക്‌ടർ (ETV Bharat)

കോന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രമായ മലയാലപ്പുഴ മുസലിയാര്‍ കോളജിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളായ മൈലാടുംപാറ, മൂലമുറിയില്‍ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെൻ്റര്‍, മുസലിയാര്‍ എംബിഎ കോളജ് ഗ്രൗണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വാഹനം പാര്‍ക്ക് ചെയ്യണം.

വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട കലക്‌ടർ (ETV Bharat)

അടൂര്‍, ആറന്മുള നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രമായ ചെന്നീര്‍ക്കര കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ മുന്‍വശം 100 മീറ്റര്‍ ഒഴിവാക്കി ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളില്‍ വാഹനം പാര്‍ക്ക് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കും. റാന്നി, തിരുവല്ല നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രമായ കോഴഞ്ചേരി സെൻ്റ് തോമസ് കോളജിലെത്തുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ കോഴഞ്ചേരി മാര്‍ത്തോമ്മ സ്‌കൂള്‍ ഗ്രൗണ്ട്, പഞ്ചായത്ത് സ്‌റ്റേഡിയം, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഗ്രൗണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്യണം.

വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട കലക്‌ടർ (ETV Bharat)

കൊല്ലത്ത് വോട്ടെണ്ണലിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ 11 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടെണ്ണൽ രണ്ടു കേന്ദ്രങ്ങളിലായാണ് നടക്കുന്നത്. കരുനാഗപ്പള്ളി, ചവറ, പത്തനാപുരം, പുനലൂർ, ഇരവിപുരം, ചാത്തന്നൂർ, എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടെണ്ണൽ സെൻ്റ് അലോഷ്യസ് സ്‌കൂളിൽ നടക്കും. കുന്നത്തൂർ, കൊട്ടാരക്കര, ചടയമംഗലം, കൊല്ലം കുണ്ടറ, എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടുകൾ ക്രിസ്‌തുരാജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിൽ വച്ച് എണ്ണും.

ആകെ 1225 പേരെയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ ജോലികൾക്കായി ജില്ലയിൽ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ത്രിതല സുരക്ഷാ സംവിധാനമാണ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേരള പൊലീസ്, കേന്ദ്ര സേന എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സുരക്ഷ. നാളെ രാവിലെ എട്ടുമണിക്കാണ് വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ഹാളിൽ ഒരു റൗണ്ടിൽ പരമാവധി 14 ബൂത്തുകളിലെ ഇവിഎം വോട്ടുകൾ എണ്ണാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരണം.

റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർമാർ, അസിസ്‌റ്റൻ്റ് റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർമാർ, കൗണ്ടിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സ്ഥാനാർത്ഥികൾ, അവരുടെ കൗണ്ടിങ് ഏജൻ്റുമാർ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിയോഗിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ മീഡിയ പാസ് ലഭിച്ച മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നിവർക്ക് മാത്രമേ വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കൂ.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണൽ ദിനത്തിൽ ജില്ലയിൽ പടക്കങ്ങളുടെ വിൽപനയ്ക്കും ഉപയോഗത്തിനും പൂർണ്ണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താൻ ജില്ലാ കലക്‌ടർ എൻ. ദേവിദാസ് ഉത്തരവിട്ടു. സ്ഫോടകവസ്‌തു നിയമം (2008) സെക്ഷന്‍ 127 പ്രകാരമാണ് നടപടി. പടക്കങ്ങളുടെ വില്‍പ്പന, സംഭരണം, കൈമാറ്റം, ഉപയോഗം എന്നിവ കര്‍ശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ലൈസന്‍സുടമകളും തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അടച്ചിടണം. ഉത്തരവ് ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ സ്ഫോടകവസ്‌തു നിയമപ്രകാരം കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.

വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തിരുവല്ല, റാന്നി മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രമായ കോഴഞ്ചേരി സെൻ്റ് തോമസ് കോളജ് , ആറന്മുള, അടൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രമായ ചെന്നീർക്കര കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം, കോന്നി മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രമായ മലയാലപ്പുഴ മുസലിയാർ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജ് എന്നിവയ്ക്ക് മെയ് നാല്, അഞ്ച് തീയതികളിൽ ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറായ ജില്ലാ കലക്‌ടർ എസ് പ്രേംകൃഷ്‌ണൻ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Last Updated : May 3, 2026 at 9:00 PM IST

