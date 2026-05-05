മൂന്ന് സീറ്റുകൾ നേടിയെങ്കിലും വോട്ട് വിഹിതം വർധിപ്പിക്കാതെ ബിജെപി: സിപിഎമ്മിന് കുറഞ്ഞത് നാലു ശതമാനം വോട്ട്
ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്ക് 11.42 ശതമാനം വോട്ട് വിഹിതവും 24,66,178 വോട്ടുമാണ് ലഭിച്ചത്. 2021ൽ ഇത് 11.30 ശതമാനവും 23,54,468 വോട്ടുമായിരുന്നു.
Published : May 5, 2026 at 2:52 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മൂന്നു സീറ്റുകൾ നേടി മികച്ച വിജയം നേടാനായെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബിജെപിയുടെ വോട്ട് വിഹിതത്തിൽ ഇത്തവണ കാര്യമായ വർധനയില്ല. സിപിഎമ്മിൻ്റെ വോട്ട് വിഹിതം നാലുശതമാനമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്ക് 11.42 ശതമാനം വോട്ട് വിഹിതവും 24,66,178 വോട്ടുമാണ് ലഭിച്ചത്.
2021ൽ ഇത് 11.30 ശതമാനവും 23,54,468 വോട്ടുമായിരുന്നു. സമീപകാലത്തു നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട വോട്ട് വിഹിതം ബിജെപിക്കുണ്ടായിരുന്നു. 2024ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 16.68 ശതമാനവും, 2025ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 14.6 ശതമാനവും വോട്ട് വിഹിതം ബിജെപി നേടിയിരുന്നു. 2016ൽ എൻഡിഎ സഖ്യത്തിന് 15 ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടാനായിരുന്നു. ഇത്തവണ നേമം, കഴക്കൂട്ടം, ചാത്തന്നൂർ സീറ്റുകളിൽ വിജയം നേടിയതിനു പുറമെ മുപ്പതിലധികം സീറ്റുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കാനും ബിജെപിക്ക് കഴിഞ്ഞു.
മഞ്ചേശ്വരത്ത് കെ സുരേന്ദ്രനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടു നേടിയത്. സീറ്റ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും സുരേന്ദ്രന് 67696 വോട്ടുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. നേമം (രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ- 57192), ചാത്തന്നൂർ (ബിബി ഗോപകുമാർ- 51923), കഴക്കൂട്ടം (വി മുരളീധരൻ- 46564), കാസർഗോഡ് (എംഎൽ അശ്വനി- 53698), പാലക്കാട് (ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ- 49052), ആറ്റിങ്ങൽ (പി സുധീർ- 45788), മലമ്പുഴ (സി കൃഷ്ണകുമാർ- 48908) മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടു നേടിയത്. മൂന്നു സീറ്റുകളിൽ 50000ത്തിലേറെ വോട്ടും രണ്ടു സീറ്റുകളിൽ 48000 വോട്ടുകളും രണ്ടു സീറ്റുകളിൽ 45000 വോട്ടുകളും സ്വന്തമാക്കി. എട്ടുസീറ്റിൽ 35000 വോട്ടും ആറുസീറ്റിൽ 30000 വോട്ടും ലഭിച്ചു.
ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള വോട്ടുകളിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം ചില മണ്ഡലങ്ങളിലെങ്കിലും സ്വന്തനമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായാണ് ബിജെപി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. അതോടൊപ്പം ഇടതിൻ്റെ പരമ്പരാഗത വോട്ടു ബാങ്കുകളിൽ നേരിട്ടു കടന്നുകയറാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചാത്തന്നൂരിലെ വിജയവും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
യുഡിഎഫ് തരംഗത്തിനിടയിലും എൽഡിഎഫിൻ്റെ മൂന്നു സിറ്റിങ് സീറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തത് വലിയ നേട്ടമായും നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുന്നു. 20 ശതമാനത്തിലധികം വോട്ടുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പ്രവർത്തിച്ചത്. അതിൽ വിജയിക്കാനായില്ലെങ്കിലും മൂന്നു സീറ്റുകൾ നേടാനായത് നേട്ടമായി നേതൃത്വം കാണുന്നു.
കോൺഗ്രസ് തങ്ങളുടെ വോട്ട് വിഹിതം 2021ലെ 25.12 ശതമാനത്തിൽ (52,33,429 വോട്ട്) നിന്ന് 2026ൽ 28.79 ശതമാനമായി (62,17,918 വോട്ട്) ഉയർത്തി. അതേസമയം സിപിഎമ്മിന് വോട്ട് വിഹിതത്തിൽ ഇടിവുണ്ടായി. 2021ലെ 25.38 ശതമാനത്തിൽ (52,88,507 വോട്ട്) നിന്ന് 2026ൽ ഇത് 21.77 ശതമാനമായി (46,00,662 വോട്ട്) കുറഞ്ഞു. വോട്ട് വിഹിതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് നാലാമത്തെ വലിയ പാർട്ടിയായി ഉയർന്നു.
11.01 ശതമാനം വോട്ട് വിഹിതവും 23,78,053 വോട്ടുകളുമാണ് ലീഗ് നേടിയത്. വോട്ട് വിഹിതത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയ പാർട്ടികളിലൊന്നായ ലീഗ് 2021ലെ 8.27 ശതമാനത്തിൽ (17,23,593 വോട്ട്) നിന്നാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. എൽഡിഎഫിലെ മറ്റ് ഘടകകക്ഷികളിൽ, സിപിഐയുടെ വോട്ട് വിഹിതം 7.58 ശതമാനത്തിൽ (15,79,235 വോട്ട്) നിന്ന് 6.64 ശതമാനമായും (14,34,524 വോട്ട്) കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) വിഹിതം 3.28 ശതമാനത്തിൽ (6,84,363 വോട്ട്) നിന്ന് 2.60 ശതമാനമായും (5,25,323 വോട്ട്) കുറഞ്ഞു.
