ETV Bharat / state

മഞ്ചേശ്വരത്തെ ഇവരിൽ ആര് നയിക്കും; നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥി ചിത്രം തെളിയുന്നു

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തില്‍ കെ ആര്‍ ജയാനന്ദ എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകും. ഉദുമയിൽ സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പുവും തൃക്കരിപ്പൂരിൽ വിപിപി മുസ്‌തഫയും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥിയാകും.

മഞ്ചേശ്വരം സ്ഥാനാർഥികൾ 2026 കെ ആർ ജയാനന്ദ എൽഡിഎഫ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥി എ കെ എം അഷറഫ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർഥി കെ സുരേന്ദ്രൻ
Etv Bharat (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 8, 2026 at 8:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റു നോക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നായ മഞ്ചേശ്വരത്ത് സ്ഥാനാർഥി ചിത്രം തെളിയുന്നു. വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം കെ ആർ ജയാനന്ദ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയാകും. സിപിഎം കാസർകോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മഞ്ചേശ്വരത്തെ സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു.

നേരത്തെ ചര്‍ച്ചകളില്‍ മുന്നില്‍ നിന്നിരുന്ന ഷാനവാസ് പാദൂരിനെ മത്സരിപ്പിച്ചാല്‍ ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം രൂപപ്പെടുമെന്ന വിലയിരുത്തല്‍ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടായി. തുടര്‍ന്നാണ് കെആര്‍ ജയാനന്ദയെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. തുളു അക്കാദമി ചെയർമാൻ കൂടിയാണ് കെ ആർ ജയാനന്ദ. യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി സിറ്റിംഗ് എംഎൽഎ എ കെ എം അഷറഫും എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി കെ സുരേന്ദ്രനും മത്സര രംഗത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാണ്.

അതിനിടെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാർഥിത്വത്തെ പരിഹസിച്ച് കെ സുരേന്ദ്രൻ രംഗത്ത് എത്തി. മഞ്ചേശ്വരത്തെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുമായാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ രംഗത്ത് എത്തിയത്. "അങ്കമാലി ടു കാലടി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് എൽഡിഎഫ് ടു യുഡിഎഫ്" എന്നാണ് പരിഹാസം. ഉദുമയിൽ സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പുവും തൃക്കരിപ്പൂരിൽ വിപിപി മുസ്‌തഫയും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥിയാകും. സംസ്ഥാന സമിതി തീരുമാനം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചു.

തീ പാറുന്ന പോരാട്ടം

മഞ്ചേശ്വരം സ്ഥാനാർഥികൾ 2026 കെ ആർ ജയാനന്ദ എൽഡിഎഫ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥി എ കെ എം അഷറഫ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർഥി കെ സുരേന്ദ്രൻ
കെ സുരേന്ദ്രൻ (ETV Bharat)

മഞ്ചേശ്വരത്ത് മുസ്‌ലിം ലീഗും ബിജെപിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മുൻ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനും എകെഎം അഷറഫും രണ്ടാം തവണ നേർക്കുനേർ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ തീപാറുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. എൽഡിഎഫിന് വലിയ മുൻ‌തൂക്കം ഇല്ലെങ്കിലും എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി നേടുന്ന വോട്ട് മറ്റു സ്ഥാനാർഥികളുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കു വഹിക്കും.

കാസർകോട് ബിജെപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. കെ സുരേന്ദ്രൻ ചുമരെഴുതിയാണ് പ്രചാരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തത്. രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള അദ്ദേഹം ക്യാമ്പ് ചെയ്‌താണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വോട്ട് ശതമാനത്തിൽ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ബിജെപിക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട്. മഞ്ചേശ്വരത്തിന് പുറമെ കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിലും ശക്തമായ വോട്ട് ബാങ്ക് അവർക്കുണ്ട്.

മഞ്ചേശ്വരം സ്ഥാനാർഥികൾ 2026 കെ ആർ ജയാനന്ദ എൽഡിഎഫ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥി എ കെ എം അഷറഫ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർഥി കെ സുരേന്ദ്രൻ
എ കെ എം അഷറഫ് (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണം തടയുകയും ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടുകൾ പൂർണമായി സമാഹരിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്ന തന്ത്രമാണ് എൻഡിഎ പയറ്റുന്നത്. മുൻ കാലങ്ങളിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ മഞ്ചേശ്വരത്ത് വെറും 89 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ട ചരിത്രവും ബിജെപിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്നു. അതേ സമയം എ കെ എം അഷറഫ് എം എൽ എ നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് യുഡിഎഫ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്.

മഞ്ചേശ്വരത്ത് യുഡിഎഫ് വ്യാപകമായി കള്ളവോട്ടുകൾ ചേർത്തുവെന്നാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ആരോപണം. കർണാടകയിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ആളുകളെ മണ്ഡലത്തിൽ എത്തിച്ചു. വോട്ടർ പട്ടിക പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. തെളിവുകൾ സഹിതം നിയമനടപടി ആരംഭിക്കുമെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് ബിജെപി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഗൗരവമായി എടുത്താൽ അത് മഞ്ചേശ്വരത്തെ ഫലത്തെ നിർണായകമായി സ്വാധീനിച്ചേക്കാം.

മഞ്ചേശ്വരം സ്ഥാനാർഥികൾ 2026 കെ ആർ ജയാനന്ദ എൽഡിഎഫ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥി എ കെ എം അഷറഫ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർഥി കെ സുരേന്ദ്രൻ
കെ ആർ ജയാനന്ദ (ETV Bharat)

2016 ൽ തോൽവി '89 വോട്ടിന്'

2016ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെറും 89 വോട്ടിനാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ തോറ്റത്. തുടർന്ന് കള്ളവോട്ട് ആരോപണവും ഉന്നയിച്ച് കേസുകളുയുണ്ടായി. 2021 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുസ്ലിം ലീഗിലെ എകെഎം അഷ്റഫിനോട് 745 വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു സുരേന്ദ്രൻ്റെ തോൽവി. രണ്ടു തവണയും കപ്പിനും ചുണ്ടിനും ഇടയിൽ നഷ്‌ടപ്പെട്ട മണ്ഡലം ഒരിക്കൽ കൂടി മത്സരിച്ചാൽ കെ സുരേന്ദ്രന പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന് ഇപ്പോഴുള്ളത്.

Also Read: നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ തലവര മാറിയ കേരളത്തിലെ നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങള്‍

TAGGED:

മഞ്ചേശ്വരം സ്ഥാനാർഥികൾ 2026
കെ ആർ ജയാനന്ദ എൽഡിഎഫ്
യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥി എ കെ എം അഷറഫ്
എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർഥി കെ സുരേന്ദ്രൻ
ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.