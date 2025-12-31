ETV Bharat / state

പകൽ പന്തൽ പണി, രാത്രി പാകിസ്ഥാനുമായി ചാറ്റിങ്; എകെ 47 തേടിയിറങ്ങിയ യുവാവ് തൃശൂരിൽ പിടിയിൽ

അസം സ്വദേശി റോഷിദുൽ ഇസ്‌ലാമിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പാകിസ്ഥാനിലുള്ളവരുമായി ഇയാൾ ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. എകെ 47 തോക്ക് വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചതായും കണ്ടെത്തി

KERALA POLICE ARREST ASSAM NATIVE MIGRANT WORKER WITH TERROR LINKS PAKISTAN CONNECTION FOUND IN KERALA THRISSUR EXTREMISM CASE UPDATE
റോഷിദുൽ ഇസ്‌ലാം (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 31, 2025 at 11:43 AM IST

2 Min Read
തൃശൂർ: സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മതവിദ്വേഷം പടർത്തുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും തീവ്രവാദ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്ത അസം സ്വദേശിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അസം മോറിഗോൺ സ്വദേശിയായ റോഷിദുൽ ഇസ്‌ലാമിനെയാണ് (25) കയ്പമംഗലം പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.

രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ നീക്കത്തിനൊടുവിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്. തൃശൂർ റൂറൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ബി കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇയാളെ കയ്പമംഗലം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽനിന്നും പിടികൂടിയത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ചെന്ത്രാപ്പിന്നി മേഖലയിലെ ഒരു പന്തൽ നിർമാണ യൂണിറ്റിലെ തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു റോഷിദുൽ ഇസ്‌ലാം. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ പൊലീസ് നടത്തിവരുന്ന നിരീക്ഷണത്തിനിടയിലാണ് ഇയാളുടെ സംശയാസ്പദമായ നീക്കങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.

ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകൾ

കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷം ഇയാളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വിശദമായി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ചിലരുമായി ഫേസ്ബുക്ക് മെസഞ്ചർ വഴി ഇയാൾ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ, മാരകമായ എകെ 47 തോക്കുകൾ വാങ്ങാൻ ഇയാൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നതായും അന്വേഷണ സംഘം വെളിപ്പെടുത്തി. തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങളും പോസ്റ്റുകളും ഇയാൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

പാകിസ്ഥാൻ കൂടാതെ ബംഗ്ലാദേശിലുള്ള ചിലരുമായും ഇയാൾക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ ബന്ധുക്കളാണെന്ന വ്യാജേനയാണ് ഇയാൾ ബംഗ്ലാദേശിലുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള ആശയവിനിമയമാണോ എന്ന് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോൺ വഴിയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും വിദേശത്തുള്ളവരുമായി ഇയാൾ നടത്തിയ ചാറ്റുകളും കോളുകളും സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പൊലീസ്.

അന്വേഷണം വിപുലമാക്കുന്നു

മതവിദ്വേഷം വളർത്തുന്നതും രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടതിനാൽ കേസ് അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് പൊലീസ് കാണുന്നത്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലാണ് തോക്ക് വാങ്ങാനുള്ള നീക്കം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. ഇയാൾ ഏതെങ്കിലും നിരോധിത സംഘടനയുടെ ഭാഗമാണോ അതോ സ്ലീപ്പർ സെല്ലായി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ സഹായം തേടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവിൽ കയ്പമംഗലം പൊലീസാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും, സംസ്ഥാനത്തെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും (എടിഎസ്) വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്.

കേരളത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവർക്കിടയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറി ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരും തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ളവരും ഒളിച്ചുതാമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നിലവിലുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലേബർ ക്യാമ്പുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കിയിരുന്നു.

റോഷിദുൽ ഇസ്‌ലാം താമസിച്ചിരുന്ന ചെന്ത്രാപ്പിന്നിയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും ഇയാൾ ആരുമായൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ അടുപ്പം പുലർത്തിയിരുന്നത് എന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇയാളുടെ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്നവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യും. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയ ശേഷം കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സിം കാർഡുകൾ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ എന്നിവയും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

