ETV Bharat / state

മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരികളിലെ 'ദാദ'; ഹെറോയിൻ കടത്ത് സംഘത്തിലെ പ്രധാനി പിടിയിൽ

ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ 609 ഗ്രാം ഹെറോയിനുമായി അങ്കമാലിയിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് ഷഫീഖുലിനെ പിടികൂടിയതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ASSAM NATIVE HEROIN SMUGGLING HEROIN SMUGGLING IN KERALA OPERATION THOOFAN DRUG ADDICTION
Representational image (IANS)
author img

By PTI

Published : July 16, 2026 at 8:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊച്ചി: എറണാകുളത്ത് പെരുമ്പാവൂർ മേഖലയിലെ ഹെറോയിൻ കടത്ത് സംഘത്തിലെ പ്രധാനി എന്ന് സംശയിക്കുന്ന അസം സ്വദേശി അങ്കമാലിയിൽ നിന്ന് പിടിയിലായി. അസമിലെ നാഗോൺ സ്വദേശിയായ ഷഫീഖുൽ ഇസ്ലാമിനെ(38) ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കെ എസ് സുദർശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്.

ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന 609 ഗ്രാം ഹെറോയിനുമായി അങ്കമാലിയിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നുവെന്നും തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഷഫീഖുലിനെ പിടികൂടിയതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇവർ കാറിലൂടെ അസമില്‍ നിന്ന് ഹെറോയിൻ കടത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും സോപ്പ് പെട്ടികളിലും പൗച്ചുകളിലും ആക്കി വാഹനത്തിനുള്ളിലെ രഹസ്യ അറകളിൽ ഹെറോയിൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വലിയ അളവിൽ ഹെറോയിൻ പിടികൂടുന്നത് ഇതാദ്യമായാണെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരികളിൽ 'ദാദ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രതി പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിയതെന്നും നിരവധി പ്ലൈവുഡ് കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പിന്നീട് ആക്രി ശേഖരണ ബിസിനസിലേക്ക് കടന്നു. തുടർന്ന്, ആക്രി ബിസിനസിൻ്റെ മറവിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് നടത്തിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

അറസ്റ്റിനുശേഷം, ഇയാളുടെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്തിയതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ആഡംബര ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ഇയാൾ, അസമിലേയ്‌ക്കും കൊച്ചിയിലേയ്‌ക്കും വിമാനമാർഗം സഞ്ചരിച്ച്, പൊതുജനങ്ങളുടെയും പൊലീസിൻ്റേയും കണ്ണിൽപ്പെടാതെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വീടുകൾ വാടകയ്‌ക്കെടുത്തിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇയാളുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തന മേഖല പെരുമ്പാവൂർ ആണ്. ഇയാളുടെ മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട്, പ്രതി അസമിൽ നിന്ന് ഒരു പെട്ടി ഹെറോയിൻ ഏകദേശം 30,000 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി കേരളത്തിൽ 80,000 മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്‌ക്ക് വരെ വിറ്റിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ 1,000 രൂപ വിലയ്ക്ക് ചെറിയ കുപ്പികളിലാക്കി ഹെറോയിൻ വിൽക്കുമായിരുന്നു. പെരുമ്പാവൂരിൽ ഇയാൾ വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചാക്കുകളിലായി മയക്കുമരുന്ന് നിറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ചെറിയ കുപ്പികൾ കണ്ടെടുത്തുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

കേരളത്തില്‍ ലഹരി മാഫിയയ്‌ക്കെതിരെ സംസ്ഥാന പ`ലീസ്, എക്‌സൈസ്, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം എന്നീ വകുപ്പുകള്‍ ചേർന്ന് സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാനിലൂടെ നിരവധി മയക്ക് മരുന്ന് സംഘങ്ങളെ പൊലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്.

ALSO READ: വഖഫ് ബോർഡിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ പൂട്ട്; യുഡിഎഫ് ബിജെപിയെ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് സിപിഎം

TAGGED:

ASSAM NATIVE HEROIN SMUGGLING
HEROIN SMUGGLING IN KERALA
OPERATION THOOFAN
DRUG ADDICTION
ASSAM NATIVE HEROIN SMUGGLING

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.