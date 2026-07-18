ETV Bharat / state

മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം തന്നെയും അവാർഡിന് പരിഗണിച്ചതിൽ അഭിമാനവും സന്തോഷവുമെന്ന് ആസിഫ് അലി

മമ്മൂട്ടിക്ക് തന്നെ കിട്ടിയതിലും വലിയ സന്തോഷമെന്ന് ആസിഫ് അലി

NATIONAL AWARD MAMMOOTI MALAYALAM MOVIE INDUSTRY
ആസിഫ് അലി (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 18, 2026 at 7:25 PM IST

|

Updated : July 18, 2026 at 8:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

തൃശൂര്‍: മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം തന്നെയും അവാർഡിന് പരിഗണിച്ചതിൽ അഭിമാനവും സന്തോഷവും എന്ന് ആസിഫ് അലി. തൻറെ പേരും ലിസ്റ്റിലുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.

Asif Ali (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മലയാളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും കേന്ദ്ര ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷം. അത് മമ്മൂട്ടിക്ക് തന്നെ കിട്ടിയതിലും വലിയ സന്തോഷമെന്ന് ആസിഫ് അലി

Also Read: വീണ്ടും ഭ്രമിപ്പിച്ച് മമ്മൂട്ടി, വാനോളം തിളങ്ങി വിജയലക്ഷ്‌മി, അഭിമാനമായി ഷഹ്‌നാദ് ജലാൽ

Last Updated : July 18, 2026 at 8:30 PM IST

TAGGED:

NATIONAL AWARD
MAMMOOTI
MALAYALAM
MOVIE INDUSTRY
ASIF ALI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.