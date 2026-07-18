മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം തന്നെയും അവാർഡിന് പരിഗണിച്ചതിൽ അഭിമാനവും സന്തോഷവുമെന്ന് ആസിഫ് അലി
മമ്മൂട്ടിക്ക് തന്നെ കിട്ടിയതിലും വലിയ സന്തോഷമെന്ന് ആസിഫ് അലി
ആസിഫ് അലി (Etv Bharat)
Published : July 18, 2026 at 7:25 PM IST|
Updated : July 18, 2026 at 8:30 PM IST
തൃശൂര്: മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം തന്നെയും അവാർഡിന് പരിഗണിച്ചതിൽ അഭിമാനവും സന്തോഷവും എന്ന് ആസിഫ് അലി. തൻറെ പേരും ലിസ്റ്റിലുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
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മലയാളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും കേന്ദ്ര ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷം. അത് മമ്മൂട്ടിക്ക് തന്നെ കിട്ടിയതിലും വലിയ സന്തോഷമെന്ന് ആസിഫ് അലി
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Last Updated : July 18, 2026 at 8:30 PM IST