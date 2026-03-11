ETV Bharat / state

അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്ന വേനൽ മധുരം; വഴിയോരങ്ങളിൽ സജീവമായി പന നൊങ്ക് വിൽപന

വേനലായപ്പോൾ വഴിയോരങ്ങളിലെ പ്രധാന കാഴ്‌ചകളിലൊന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട് പന നൊങ്ക് വിൽപ്പന. ഏറെ ഗുണങ്ങളുള്ള നൊങ്കിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്.

Published : March 11, 2026 at 5:00 PM IST

വയനാട്: വേനൽ ചൂട് ശക്തമാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് തണുപ്പേകുന്ന സ്വാഭാവിക ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് ആവശ്യകത കൂടാറുണ്ട്. തണ്ണിമത്തനും, മാമ്പഴവും, പൊട്ടുവെള്ളരിയും എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പഴങ്ങള്‍ സാധനങ്ങൾ വഴിയോരങ്ങളിൽ കാണാറുമുണ്ട്. അതിൽ ഏറെ സുലഭമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പന നൊങ്ക്. വയനാട് ജില്ലയിലെ റോഡരികുകളിൽ ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു കാഴ്‌ചയാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നും പാലക്കാട്ട് നിന്നും എത്തുന്ന പന നൊങ്ക് വിൽപ്പനയാണ് കടുത്ത ചൂടിൽ ഇപ്പോൾ യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസമാകുന്നത്.

മാനന്തവാടിയിലെയും പരിസരങ്ങളിലെയും റോഡരികുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ പന നൊങ്ക് വിൽപന സജീവമാണ്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തെങ്കാശിയും പാലക്കാടുമാണ് ജില്ലയിലെത്തുന്ന നൊങ്കിൻ്റെ പ്രധാന ഉറവിടങ്ങൾ എന്ന് വിൽപനക്കാർ പറയുന്നു. ഫെബ്രുവരി പകുതിയോടെയാണ് നൊങ്ക് കച്ചവടം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഏകദേശം അഞ്ച് മാസത്തോളം പനമരങ്ങളിൽ നൊങ്ക് ലഭ്യമാണ്.

വഴിയോരത്തെ പന നൊങ്ക് വിൽപ്പന കാഴ്‌ചകൾ. (ETV Bharat)

പന കരിക്ക് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഫലത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഐസ് ആപ്പിൾ എന്നും പാം ഫ്രൂട്ട് എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഒരു കായിൽ സാധാരണയായി ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ നൊങ്കുകൾ ഉണ്ടാകും. തൊലി നീക്കം ചെയ്‌താണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത്. ജെല്ലി പോലെയുള്ള മൃദുവായ ഘടനയും തണുപ്പും വേറിട്ട രുചിയുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. 90 ശതമാനത്തിലധികം ജലാംശം അടങ്ങിയതിനാൽ വേനൽക്കാലത്ത് ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കാനും ജലാംശം നിലനിർത്താനും നൊങ്ക് സഹായകരമാണെന്ന് കച്ചവടക്കാരനായ ജഗദീഷ് പറയുന്നു.

"നൊങ്ക് സാധാരണയായി പാലക്കാട്, തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തെങ്കാശി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. തെങ്കാശിയിൽ നിന്ന് കൂടുതലായും പന നൊങ്ക് എത്താറുണ്ട്. വേനൽക്കാലത്ത് ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസത്തിലാണ് നൊങ്കിന് ആവശ്യക്കാരേറെയുള്ളത്. എങ്കിലും ജൂൺ വരെ കച്ചവടം നടക്കാറുണ്ട്. ചൂടുകാലത്ത് ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലതാണിത്. നൊങ്ക് ചൂടുകാലത്ത് ശരീരം തണുപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ അൾസർ, ഷുഗർ എന്നിവയ്‌ക്കും നൊങ്ക് നല്ലതാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കച്ചവടം നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്", എന്ന് കച്ചവടക്കാരനായ ജഗദീഷ് പറയുന്നു.

നൊങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ലെമൺ, നന്നാറി, ചില്ലി ജിഞ്ചർ, കസ്ക്കസ് എന്നിവ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന നൊങ്ക് സർബത്തും വഴിയോരങ്ങളിൽ വലിയ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. വേനൽ കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്ന ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിൽ നൊങ്ക് കച്ചവടം കൂടുതൽ സജീവമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രദേശത്തെ വഴിയോര നൊങ്ക് വ്യാപാരികൾ.

