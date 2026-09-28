ETV Bharat / state

ഇരട്ട വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവിന് ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണം: സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് വിദർശ കെ വിനോദ്

രാത്രി ഏഴരയോടെ എത്തിയ വിദർഷയ്ക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കായിക വകുപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു സ്വീകരണം.

ASIANGAMES TVM AIRPORT VIDARSHA K VINOD MALAYALI GOT GOLD AT ASIAN GAMES
തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ വിദർഷ കെ വിനോദ് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 28, 2026 at 8:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഷൂട്ടിംഗിൽ ഇരട്ട വെള്ളി മെഡൽ നേടി ജപ്പാനിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ മലയാളി താരം വിദർശ കെ വിനോദിന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണം നൽകി. രാത്രി ഏഴരയോടെ എത്തിയ വിദർശയ്ക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കായിക വകുപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു സ്വീകരണം നൽകിയത്. കായിക വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് റൈഫിൾ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവരും സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു.

അഭിമാനകരമായ നിമിഷമാണിതെന്നും അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷമെന്നും രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി കൂടുതൽ സമർപ്പണത്തോടെ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും വിദർശ പറഞ്ഞു. ''വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെയൊരു അംഗീകാരം. ചരിത്ര നേട്ടത്തിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്,'' വിദർശ കെ വിനോദ് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇരട്ട വെള്ളി മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ മലയാളി താരമാണ് വിദർശ കെ വിനോദ്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ മെഡൽ സമ്മാനിച്ച ഷൂട്ടിംഗ് സംഘത്തിൽ മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയാണ് വിദർശ ആദ്യത്തെ നേട്ടം കുറിച്ചത്. വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ ഇനത്തിൽ ആദ്യ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയപ്പോൾ വനിതകളുടെ 50 മീറ്റർ റൈഫിൾ ത്രീ പൊസിഷൻ ടീം ഇനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിമെഡലും സ്വന്തമാക്കി. ഈ രണ്ട് ഇനങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവെച്ച വിദർശ വ്യക്തിഗത മത്സരങ്ങളുടെ ഫൈനലിലേക്കും യോഗ്യത നേടിയിരുന്നു.

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലേക്ക് സെലക്ഷൻ ലഭിച്ചതുതന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നുവെന്നും മത്സരിച്ച ഇനങ്ങളിൽ രണ്ട് വെള്ളി മെഡലുകൾ നേടാനായത് വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായ സന്തോഷമാണ് നൽകുന്നതെന്നും പിതാവ് വിനോദ് നേരത്തെ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ചിൽ മലയാളി താരം വിദർശ വിനോദ്, തിലോത്തമ സെൻ, ആഷി ചൗക്‌സി എന്നിവരടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ സഖ്യമാണ് വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത്.

Also read:ഇന്ത്യക്ക് വീണ്ടും മെഡൽ നേട്ടം; ഇഷയ്ക്ക് വെള്ളിയും പിങ്കി ബൽഹാരയ്ക്ക് വെങ്കലവും

TAGGED:

ASIAN GAMES SHOOTING
VIDARSHA K VINOD
MALAYALI GOT SILVER AT ASIAN GAMES
ASIAN GAMES 2026
VIDARSHA K VINOD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.