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ആശ്വാസ് പദ്ധതി: 100 കോടിയുടെ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ നടത്തി, ബെവ്‌കോ നഷ്‌ടത്തിലെന്ന് മന്ത്രി

കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എംപിമാരെയും എംഎൽഎമാരെയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കും.

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എം ലിജു മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 21, 2026 at 3:54 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സഹകരണ വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കിയ ആശ്വാസ് പദ്ധതി വഴി മേഖലയിൽ 100 കോടിയുടെ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ നടത്തിയെന്ന് മന്ത്രി എം ലിജു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. പദ്ധതി കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എംപിമാരെയും എംഎൽഎമാരെയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കും. വിവിധ തലങ്ങളിൽ സമിതികൾ രൂപീകരിക്കും.

പലിശ ഇളവുകൾ നൽകാൻ സമിതികൾക്ക് അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിവിധ തലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന അദാലത്തുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് പദ്ധതി വഴി പരമാവധി സഹായം നൽകും. ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കലിന് കൂടുതൽ സമയം നൽകണം എന്ന ആവശ്യം ഗൗരവതരമായി പരിഗണിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

റിസ്‌ക് ഫണ്ട് പദ്ധതി പരിഷ്‌കരിക്കാൻ തീരുമാനം : വിശ്വാസ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കും

എം ലിജു മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)
സഹകരണമേഖലയിൽ തട്ടിപ്പുകൾ പുറത്ത് വന്നതോടെ മേഖലയിലെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്ക് കോട്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശ്വാസ്യത തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭഗമായി വിശ്വാസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. റിസ്‌ക്ക് ഫണ്ട് പദ്ധതി പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. നിക്ഷേപ പ്രതിസന്ധിയുള്ള നിക്ഷേപകരെ സഹായിക്കാൻ സമഗ്രമായ പാക്കേജ് കൊണ്ടുവരും.

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സംഘങ്ങളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ വഴി വന്ന നിക്ഷേപ പ്രതിസന്ധികളിൽ കുറ്റക്കാർക്ക് എതിരെ സർചാർജ് തുക ഈടാക്കും. ബാക്കി തുക പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള കുടിശിക വഴി സമാഹരിക്കും. ശേഷം വരുന്ന തുക സർക്കാർ നൽകുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കും. ഓഡിറ്റ് നടത്താൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവർ കൃത്യമായി ജോലി ചെയ്യണം. മനപൂർവമുള്ള വീഴ്ച്ച കണ്ടെത്തിയാൽ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

ബെവ്‌കോ നഷ്‌ടത്തിലെന്നും മന്ത്രി

കഴിഞ്ഞ സർക്കാരെടുത്ത തീരുമാനം കൊണ്ട് സംസ്ഥാന ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ നഷ്‌ടത്തിലെന്ന് മന്ത്രി എം ലിജു പറഞ്ഞു. ഉൽപാദനവും വിൽപ്പനയും വർധിക്കുകയാണ് ചെയ്‌തത്. 21,000 കോടിയിലേക്കാണ് വർധിച്ചത്. അഞ്ച് പൈസയായിരുന്ന ഗ്യാലനേജ് ഫീസ് 10 രൂപയാക്കി വർധിപ്പിച്ചതോടെ രണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷമായി 400 കോടിയിൽപ്പരം രൂപയാണ് സർക്കാരിന് നൽകേണ്ടി വന്നത്.

കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ പണം എല്ലായിടത്തു നിന്നും സമാഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ വർധിപ്പിച്ചതോടെ ലാഭവും കഴിഞ്ഞ് റിസർവ്വ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും പണമെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നഷ്‌ടമുണ്ടായതെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. വെയർ ഹൗസിൽ നിന്നും മദ്യം ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ സർക്കാരിന് നൽകേണ്ട ഫീസാണ് ഗ്യാലനേജ് ഫീസ്. ഈ ഫീസ് വർധിപ്പിച്ചതോടെ ഒരു വർഷം 200 കോടിരൂപയാണ് നൽകേണ്ടി വരുന്നത്.

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ASHWAS 2026
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