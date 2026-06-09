അഷ്ടമുടി കായൽ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടായ വീഴ്ചയിൽ മാപ്പപേക്ഷയുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ
പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ച് രണ്ട് മാസത്തെ അധികസമയം തേടി.
Published : June 9, 2026 at 7:35 PM IST|
Updated : June 9, 2026 at 8:40 PM IST
കൊല്ലം: അഷ്ടമുടി കായൽ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടായ വീഴ്ചയിൽ മാപ്പപേക്ഷയുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ച് രണ്ട് മാസത്തെ അധികസമയം തേടി.
എന്നാൽ കോടതി വിധിയോടുള്ള അനാദരവാണ് നടക്കുന്നതെന്ന ആരോപണവുമായി ഹർജിക്കാരനും രംഗത്തെത്തി
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അഷ്ടമുടി കായലിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടായ കാലതാമസത്തിലെ കോടതിയലക്ഷ്യക്കേസിൽ ആണ് പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി കോടതിയിൽ ക്ഷമാപണം നടത്തികൊണ്ടുള്ള സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചത്. ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും ഭരണപരമായ കാലതാമസമാണ് നടപടികൾ വൈകാൻ കാരണമായതെന്നാണ് വിശദീകരണം.
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നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ രണ്ട് മാസത്തെ അധികസമയവും സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അഷ്ടമുടി കായൽ സംരക്ഷണത്തിന് കൃത്യമായ ചട്ടക്കൂട് രൂപീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 2025 ജൂലൈ 29-നാണ് ഹൈക്കോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കോടതി വിധി പ്രകാരം കൊല്ലം ജില്ലാ കളക്ടർ ചെയർമാൻ ആയി അഷ്ടമുടി വെറ്റ്ലാൻഡ് മാനേജ്മെൻറ് യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചു. ഇതിന്റെ ആദ്യ യോഗം 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്നെങ്കിലും നാളിതുവരെ ഒരു ഓഫീസ് സംവിധാനം പോലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും കേസിലെ വാദിയായ അഡ്വ.ബോറിസ് പോൾ പറഞ്ഞു.
അഷ്ടമുടി കായൽ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുള്ള കോടതിയലക്ഷ്യക്കേസ് വ്യാഴാഴ്ച ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. അതേസമയം ജീവനാണ് അഷ്ടമുടി, ജീവിക്കണം അഷ്ടമുടി…എന്ന പേരിൽ കൊല്ലം കോർപ്പറേഷന്റെ മുൻ ഭരണസമിതി 2020 മുതൽ 2025 വരെ അഷ്ടമുടിക്കായൽ സംരക്ഷണത്തിനായി ചെലവഴിച്ചത് ഒൻപത് കോടിയിലധികം രൂപയാണ്. പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് ഗുരുതര ഭീഷണിയായ ആന്റിബയോട്ടിക് പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ബാക്ടീരിയകളുടെ സാന്നിധ്യവും ഇവിടുത്തെ ജലത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കായൽ നവീകരണത്തിനും മാലിന്യനീക്കത്തിനുമായി വകയിരുത്തിയ തുക ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കപ്പെടാത്തതിനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് .
കേരളത്തിലെ പ്രധാന റംസാര് തണ്ണീര്ത്തടങ്ങളിലൊന്നാണ് അഷ്ടമുടിക്കായല്. ഒരു കാലത്ത് വലിയ മത്സ്യക്കലവറയായിരുന്ന കായല് ഇന്ന് വലിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരിടുന്നത്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും ആഗോളതാപനവും മൂലം കായലില് ഒഴുക്കില്ലാതെയായി. കല്ലടയാറ്റില് നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന എക്കല് അടിഞ്ഞ് കൂടി സ്വഭാവിക ഒഴുക്ക് തടസപ്പെടുകയും തുരുത്തുകള് രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. കടല് പായലുകളും കായലിന്റെ അടിത്തട്ടില് വളരുന്നു.