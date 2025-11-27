വെട്ടുകത്തിയുമായി പാഞ്ഞടുത്തു, പൊലീസ് വെടിയുതിർത്തു; ആര്യങ്കോട് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ; കാപ്പ കേസ് പ്രതി 'കൈലി കിരൺ' ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു
വെട്ടുകത്തിയുമായി പാഞ്ഞടുത്ത കിരണിന് നേരെയാണ് ആര്യങ്കാവ് എസ്എച്ച്ഒ ആത്മരക്ഷാർഥം വെടിയുതിർത്തത്. ഇയാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. കാപ്പ നിയമം ലംഘിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയ കിരണിനായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി.
Published : November 27, 2025 at 11:55 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ആര്യങ്കോട് കാപ്പ കേസ് പ്രതിക്ക് നേരെ പൊലീസ് വെടിയുതിർത്തു. കുറ്റ്യാണിക്കാട് ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴു മണിയോടെയാണ് സംഭവം. പൊലീസിന് നേരെ വെട്ടുകത്തിയുമായി പാഞ്ഞടുത്ത, കൊലപാതക ശ്രമം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ കൈലി കിരൺ (30) ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു.
കുറ്റ്യാണിക്കാടുള്ള വീട്ടിൽനിന്ന് കിരണിനെ പിടികൂടാൻ പൊലീസ് സംഘം രാവിലെ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇയാൾ വീടിനകത്തു കയറി വെട്ടുകത്തി എടുത്ത് പൊലീസിന് നേരെ പാഞ്ഞടുത്തപ്പോഴാണ് തോക്കെടുക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് ആര്യങ്കാവ് എസ്എച്ച്ഒ തൻസീം അബ്ദുൽ സമദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പൊലീസ് ഇയാളെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കിരൺ അക്രമാസക്തനായിരുന്നു. ഇയാൾക്ക് വെടിയേറ്റിട്ടില്ല.
ആത്മരക്ഷാർഥം സർവീസ് റിവോൾവർ ഉപയോഗിച്ച് ആകാശത്തേക്ക് വെടിവച്ച് ഭയപ്പെടുത്താനാണ് പൊലീസ് ശ്രമിച്ചത്. ഈ തക്കം നോക്കി പ്രതി വീടിന് പിന്നിലെ മതിൽ ചാടി സമീപത്തെ റബർ തോട്ടത്തിലൂടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. വെടിയൊച്ച കേട്ട് നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടിയപ്പോഴേക്കും പ്രതി കണ്ണിമ വെട്ടുന്ന വേഗത്തിൽ കാടിനുള്ളിലേക്ക് മറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലവും കാപ്പ നിയമവും
തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലയായ ആര്യങ്കോടിനെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ സംഭവമാണ് രാവിലെ അരങ്ങേറിയത്. പ്രദേശത്തെ സ്ഥിരം ക്രിമിനലായ കൈലി കിരണിന് ലഹരി മാഫിയയുമായും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു. ആര്യങ്കോട്, വെള്ളറട, കാട്ടാക്കട സ്റ്റേഷനുകളിലായി വധശ്രമം, അടിപിടി, പിടിച്ചുപറി, വീടുകയറി ആക്രമണം തുടങ്ങി നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ഇയാളുടെ പേരിലുണ്ട്. മാരകായുധങ്ങളുമായി പൊലീസിനെ നേരിടാൻ മടിക്കാത്ത പ്രകൃതമാണ് കിരണിൻ്റേതെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പൊലീസിന് വ്യക്തമായ വിവരമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് എസ്എച്ച്ഒയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം നീങ്ങിയത്.
സമൂഹത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്ന സ്ഥിരം കുറ്റവാളികളെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ കേരള സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന നിയമമാണ് കേരള ആൻ്റി സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രിവൻഷൻ ആക്ട് അഥവാ 'കാപ്പ' (KAAPA). ഈ നിയമപ്രകാരം വിചാരണ കൂടാതെ കരുതൽ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിക്കാനോ, ആറുമാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ നാടുകടത്താനോ അധികാരികൾക്ക് ഉത്തരവിടാം. നിരന്തരം ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതിനാലാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കാപ്പ പ്രകാരം നാടുകടത്തൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ഇയാൾക്ക് കർശന വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് ഇയാൾ രഹസ്യമായി നാട്ടിലെത്തിയെന്ന സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് രഹസ്യവിവരത്തെത്തുടർന്നാണ് പൊലീസ് പിടികൂടാൻ എത്തിയത്. കാപ്പ നിയമം ലംഘിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ്. ഇപ്പോൾ പൊലീസിനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുകൂടി ചേർത്താണ് പുതിയ കേസുകൾ ആര്യങ്കോട് പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
തെരച്ചിൽ ഊർജിതം
നിലവിൽ പ്രതിക്കായി ആര്യങ്കോട്, കാട്ടാക്കട, വെള്ളറട, നെയ്യാർ ഡാം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ പൊലീസുകാർ സംയുക്തമായാണ് തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്. റൂറൽ എസ്പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതി ഒളിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാടുപിടിച്ച പ്രദേശങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പരിശോധന പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലെ ഭൂപ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുള്ളയാളാണ് പ്രതിയെന്നത് പൊലീസിന് വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ട്.
ഡ്രോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വനമേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനും ആലോചനയുണ്ട്. ഇയാൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലും ഊടുവഴികളിലും ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും സഹായികളെയും പൊലീസ് നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ആര്യങ്കാവ് മേഖലയിൽ പൊലീസ് നാല് സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞു തെരച്ചിൽ തുടങ്ങിയെന്നും ഇയാളെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നും എസ്എച്ച്ഒ വ്യക്തമാക്കി.
