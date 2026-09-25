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മികച്ച പൊതുപ്രവർത്തകനുള്ള ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് പുരസ്‌കാരം തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്ക്

നിലമ്പൂരിൽ വച്ച് നടത്തുന്ന അനുസ്‌മരണ സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി വേണുഗോപാൽ എം.പി ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് പുരസ്‌കാരം രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്ക് സമ്മാനിക്കും.

CM REVANTH REDDY ARYADAN MUHAMMED AWARD TELENGANA Congress
REVANTH REDDY - FILE (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2026 at 2:10 PM IST

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മലപ്പുറം: കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മതേതരത്വ നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് വിട്ടുവീഴ്‌ചയില്ലാത്ത പോരാട്ടം നടത്തിയ കേരളത്തിലെ സമുന്നതനായ കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ആര്യാടൻ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഓർമ്മയ്‌ക്കായി ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് ഫൗണ്ടേഷനും ആര്യാടൻ അനുസ്‌മരണ സമിതിയും ചേർന്ന് ഏർപ്പെടുത്തിയ മികച്ച പൊതുപ്രവർത്തകനുള്ള ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് പുരസ്‌കാരത്തിന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

മതേതരത്വ നിലപാടിൽ അടിയുറച്ച് തെലുങ്കാനയിൽ നടത്തിയ മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിനാണ് രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്ക് പുരസ്‌കാരം. ബെന്നി ബെഹനാൻ എം.പി, മന്ത്രി എ.പി അനിൽകുമാർ, കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സമിതിയാണ് പുരസ്‌കാരത്തിനായി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളോടുള്ള രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയെ ജൂറി പ്രത്യേകം പ്രശംസിച്ചു.

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തെലങ്കാനയിലെ കർഷകർ, പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ, പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയ നൂതന പദ്ധതികളെയും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള നേതൃത്വത്തെയും മാനിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഈ ബഹുമതിക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ വർക്കിങ് ചെയർമാനും നിലമ്പൂർ എംഎൽഎയുമായ ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത് അറിയിച്ചു.

ആര്യാടൻ്റെ നാലാം ചരമ വാർഷിക ദിനമായ ഇന്ന് (സെപ്‌തംബർ 25) നാല് മണിക്ക് നിലമ്പൂരിൽ വച്ച് നടത്തുന്ന അനുസ്‌മരണ സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി വേണുഗോപാൽ എം.പി ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് പുരസ്‌കാരം രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്ക് സമ്മാനിക്കും. ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്‌തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്‌കാരം.

"എട്ടുതവണ എംഎൽഎയായും നാലുതവണ മന്ത്രിയായും സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ച കേരളത്തിലെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്. ഒരു രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞൻ, ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതാവ്, മികച്ച പാർലമെൻ്റേറിയൻ, കാര്യപ്രാപ്‌തിയുള്ള ഭരണാധികാരി, തൊഴിലാളിവർഗത്തിൻ്റെ വക്താവ് എന്നീ നിലകളിൽ അദ്ദേഹം കേരള ജനതയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടംപിടിച്ചു" എന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രസ്‌താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

പുരസ്‌കാരദാന ചടങ്ങിൽ എ.ഐ.സി.സി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി (ഓർഗനൈസേഷൻ) കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ആര്യടൻ മുഹമ്മദ് അനുസ്‌മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തും. മന്ത്രി എ.പി അനിൽകുമാർ ആധ്യക്ഷം വഹിക്കും. പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി.കെ ബഷീർ, യുവജനക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഒ.ജെ ജനീഷ്, മുൻ കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡൻ്റ് എം.എം ഹസൻ, മുൻ മന്ത്രി കെ.സി ജോസഫ്, പി.വി അബ്‌ദുൾ വഹാബ് എം.പി, എം.എൽ.എമാരായ ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത്, വി.എസ് ജോയി, കെ.പി നൗഷാദലി, ടി.പി അഷ്റഫലി എന്നിവരുമ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും.

മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡിസതീശൻ, കെ.സി വേണുഗോപാൽ എം.പി എന്നിവർക്കാണ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ആര്യാടൻ പുരസ്ക്കാരം നൽകിയത്. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് അനുസ്‌മരണ സമിതി ചെയർമാൻ കരീം, വി.എ കൺവീനർ പാലോളി എ.ഗോപിനാഥ്, ബാബു തോപ്പിൽ പങ്കെടുത്തു.

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CM REVANTH REDDY
ARYADAN MUHAMMED AWARD
TELENGANA CM
ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് പുരസ്‌കാരം
ARYADAN AWARD REVANTH REDDY

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