ആര്യയും സച്ചിനും കോടതി കയറണം; ഡ്രൈവർ യദുവിൻ്റെ ഹർജിയിൽ നിർണായക നീക്കം, നോട്ടിസ് അയച്ചു
കുറ്റപത്രത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയവരെ പ്രതിചേർക്കണമെന്ന ഹർജിയിലാണ് നടപടി. തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതിന് കണ്ടക്ടറെയും പ്രതിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യമുണ്ട്. ജനുവരി 21ന് ഹാജരാകാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു.
Published : December 22, 2025 at 12:34 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവർ യദുവിനെ നടുറോഡിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തി ആക്രമിച്ച കേസിൽ മുൻ മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ, ബാലുശ്ശേരി എംഎൽഎ സച്ചിൻ ദേവ് എന്നിവർക്ക് കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചു. ഇവരെ ഒഴിവാക്കി പൊലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതിനെതിരെ യദു നൽകിയ ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചാണ് തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ നടപടി.
മേയറുടെ സഹോദരൻ അരവിന്ദിൻ്റെ ഭാര്യ ആര്യയ്ക്കും കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് റ്റാനിയ മറിയം ജോസ് ആണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ജനുവരി 21ന് നേരിട്ടോ അഭിഭാഷകൻ മുഖേനയോ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാനാണ് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എഫ്ഐആറിൽ പേരുള്ള എല്ലാവരെയും പ്രതിയാക്കണമെന്നും പൊലീസ് സമർപ്പിച്ച നിലവിലെ കുറ്റപത്രം തള്ളണമെന്നുമാണ് യദുവിൻ്റെ ആവശ്യം.
കണ്ടക്ടർക്കെതിരെയും ആരോപണം
പുതിയ ഹർജിയിൽ തന്നോടൊപ്പം ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കണ്ടക്ടർ മാണിക്കൽ കട്ടക്കൽ കൊപ്പം ലൈല മൻസിലിൽ സുബിനെക്കൂടി പ്രതിയാക്കണമെന്ന് യദു ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബസിലുണ്ടായിരുന്ന സിസിടിവി മെമ്മറി കാർഡ് കാണാതായതിൽ സുബിന് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് യദുവിൻ്റെ ആരോപണം. മേയർ അടക്കമുള്ള പ്രതികളുടെ സമ്മർദത്തെത്തുടർന്ന് സുബിൻ മെമ്മറി കാർഡ് നശിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് യദു ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. നിർണായക തെളിവായ മെമ്മറി കാർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കേസിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
കേസ് ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ പൊലീസ് തുടക്കംമുതൽ ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി യദു ആരോപിക്കുന്നു. ആദ്യംമുതൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ പൊലീസ് വിമുഖത കാണിച്ചിരുന്നു. ഒടുവിൽ യദു നൽകിയ സ്വകാര്യ ഹർജി പരിഗണിച്ച കോടതി നേരിട്ട് കേസെടുക്കാൻ നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കന്റോൺമെൻ്റ് പൊലീസ് കേസെടുക്കാൻ പോലും തയാറായത്. എന്നാൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയായപ്പോൾ മേയറുടെ സഹോദരൻ അരവിന്ദ് എന്ന നന്ദു മാത്രമാണ് പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത്. പ്രധാന ആരോപണവിധേയരെ ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെയാണ് യദു വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
2024 ഏപ്രിൽ 27ന് രാത്രി 10നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. പാളയം സാഫല്യം കോംപ്ലക്സിന് മുന്നിൽവച്ച് മേയറും ഭർത്താവും അടക്കമുള്ളവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്വകാര്യ വാഹനം കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കുറുകെ ഇട്ട് തടയുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നേമം സ്വദേശിയായ ഡ്രൈവർ യദുവിനെ അസഭ്യം പറയുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പരാതി. ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്നും മർദിച്ചുവെന്നുമാണ് കേസ്.
