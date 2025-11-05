ഒരു മേയര് എങ്ങനെയാകണം? "ആര്യ രാജേന്ദ്രനെ പോലെ", മംദാനിയുടെ പഴയ പോസ്റ്റ് വൈറല്, തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ക്ഷണം
അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തിരുവനന്തപുരം മേയർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചതു പോലെ നിയുക്ത ന്യൂയോർക്ക് മേയർ സൊഹ്രാൻ മംദാനിയ്ക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങളും ആശംസകളുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം മേയർ ആര്യാ രാജേന്ദ്രൻ.
Published : November 5, 2025 at 3:00 PM IST
"എങ്ങനെയുള്ള മേയറെയാണ് ന്യൂയോർക്കിന് ആവശ്യമെന്ന" ചോദ്യത്തിന് തിരുവനന്തപുരം മേയർ ആര്യാ രാജേന്ദ്രനെക്കുറിച്ചുള്ള പുതുച്ചേരി സിപിഎമ്മിൻ്റെ അഞ്ചു വർഷം മുൻപുള്ള ട്വീറ്റ് പങ്കുവച്ചൊരു ഇടതുപക്ഷക്കാരനായ യുവാവുണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ജയിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മേയറായി ആയിരുന്നു ആര്യ അധികാര കസേരയിലെത്തിയത്.
ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ പുതുതലമുറയിലുള്ള യുവാക്കള് തന്നെ വരണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ വംശജനും അമേരിക്കൻ പൗരനുമായ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് അന്ന് എക്സില് (പഴയ ട്വിറ്റര്) ആര്യയെ പുകഴ്ത്തി രംഗത്തെത്തിയത്. അന്ന് അദ്ദേഹം നേരിടേണ്ടിവന്നത് രൂക്ഷമായ കമൻ്റുകളുടെ കൂരമ്പുകളായിരുന്നു.
them: so what kind of mayor does nyc need right now?— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) December 27, 2020
me: https://t.co/XEuvK6VvOc
"നീ ഒരു വൃത്തികെട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ്, അമേരിക്കയിൽ നിന്നെക്കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല," " നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതു പോലെ അമേരിക്കയിൽ സംഭവിക്കാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല" തുടങ്ങിയ വിമർശനങ്ങളായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ ഒരു വിഭാഗം യുവ ജനങ്ങൾ അന്ന് ആ യുവാവിന് നേരെ ഉയർത്തിയത്. എന്നാൽ വിമർശിച്ചവരുടെ വായടപ്പിച്ചു കൊണ്ട് എതിരു പറഞ്ഞവരെ കൊണ്ട് വാഴ്ത്തു പാട്ട് പാടിച്ചു കൊണ്ട് ഇന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അമേരിക്കയുടെ രാഷ്ട്രീയ മേൽവിലാസത്തെ തന്നെ തച്ചുടച്ച് നവ യുഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോന്നയാളായി മാറി. മറ്റാരുമല്ല, ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇടതുപക്ഷ മേയറും ഇന്ത്യൻ വംശജനുമായ സൊഹ്രാൻ മംദാനി രചിച്ച ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്നാമ്പുറമാണിത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുവ തലമുറയ്ക്ക് നീതിയും അവകാശവും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളിലൂടെ നേടണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത നേതാവാണ് മംദാനി. അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തിരുവനന്തപുരം മേയർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചതു പോലെ നിയുക്ത ന്യൂയോർക്ക് മേയർ സൊഹ്രാൻ മംദാനിയ്ക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങളും ആശംസകളുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം മേയർ ആര്യാ രാജേന്ദ്രനും. തന്നെ അഭിനന്ദിച്ച ആ യുവാവിനെ ആര്യയും മറന്നിട്ടില്ല.
സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ആര്യ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചത്.
"ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ 111-ാമത് മേയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സൊഹ്രാൻ മംദാനിയ്ക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ!"എന്ന ആശംസയോടെയാണ് കുറിപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത്. നീതി, സമത്വം, സാഹോദര്യം എന്നിങ്ങനെ ഇടതുപക്ഷം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആദർശങ്ങളുടെ പ്രസക്തിയുടെയും, അവ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് പ്രതീക്ഷയും പ്രചോദനവുമാകുന്നതിൻ്റെയും ശക്തമായ തെളിവാണ് മംദാനിയുടെ വിജയമെന്നും ആര്യാ രാജേന്ദ്രൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.
"നാം വസിക്കുന്ന ഭൂമിയോടും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരോടും കരുതലുള്ള മനുഷ്യർ - അവർ കേരളത്തിലാവട്ടെ ന്യൂയോർക്കിലാകട്ടെ - ജനങ്ങളെ മുൻനിറുത്തിയുള്ള ഭരണം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൻ്റെ നേർചിത്രം കൂടിയാണിത്. ഞങ്ങളുടെ തിരുവനന്തപുരം സന്ദർശിക്കാനും കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനകീയാസൂത്രണ മാതൃക നേരിട്ട് കാണാനും ഞങ്ങൾ താങ്കളെ ഹൃദയപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു," എന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. നിയുക്ത ന്യൂയോർക്ക് മേയർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങളും ഐക്യദാർഢ്യംവും തിരുവനന്തപുരം മേയർ ആര്യാ രാജേന്ദ്രൻ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അറിയിച്ചു.
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മേയറായി 2020 ലാണ് ആര്യാ രാജേന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ ഭരണത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലേയ്ക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. 21 വയസു വരെയുള്ള വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രവൃത്തി പരിചയ സമ്പത്ത് കൈമുതലാക്കിയാണ് ആര്യാ രാജേന്ദ്രൻ നഗരസഭയുടെ ഭരണനിർവഹണത്തിലേയ്ക്ക് ഉയർന്നു വന്നത്. സുസ്ഥിര വികസന പ്രവർത്തങ്ങൾക്ക് യു കെ പാർലമെൻ്റിൽ വേൾഡ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് എക്ലൻസ് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയ്ക്ക് 2025 സെപ്റ്റംബറിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു. 100 അംഗ കൗണ്സിലില് 54 വോട്ടുകളാണ് മേയറാകാൻ ആര്യക്ക് ലഭിച്ചത്. നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം മുടവൻമുകൾ കൗൺസിലർ കൂടിയാണ് ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ.
ALSO READ: ന്യൂയോര്ക്കും ചുവന്നു; ട്രംപ് വിരുദ്ധൻ മംദാനി പുതിയ മേയര്, കുലുങ്ങി അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയം