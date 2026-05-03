അരുവിക്കര കടക്കുന്നതാര്? നെഞ്ചിടിപ്പോടെ മുന്നണികള്‍

ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിനാണ് അരുവിക്കര നിയമസഭ മണ്ഡലം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.

ARUVIKKARA KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
Aruvikkara assembly election result 2026 winner and vote share
Published : May 3, 2026 at 5:45 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയിലെ ശ്രദ്ധേയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നാണ് അരുവിക്കര. നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന അരുവിക്കര, ആര്യനാട്, തൊളിക്കോട്, വിതുര, കുറ്റിച്ചല്‍, പൂവച്ചല്‍, വെള്ളനാട്, ഉഴമലയ്ക്കല്‍ എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ ചേര്‍ന്ന നിയമസഭ മണ്ഡലമാണിത്. ആറ്റിങ്ങല്‍ ലോക്‌സഭ മണ്ഡലത്തിന്‍റെ ഭാഗം.

സിപിഎമ്മില്‍ നിന്നുള്ള ജി സ്റ്റീഫന്‍ ആണ് നിലവില്‍ മണ്ഡലത്തെ നിയമസഭയില്‍ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഇക്കുറിയും മണ്ഡലം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇടതുമുന്നണി അദ്ദേഹത്തെ തന്നെയാണ് കളത്തിലിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

മുന്‍മന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാറിലൂടെ അരുവിക്കര മണ്ഡലം തിരിച്ച് പിടിക്കാനാണ് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സീരീയല്‍ താരമായ വിവേക് ഗോപനാണ് എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് വേണ്ടി കളത്തിലുള്ളത്.

ആര്യനാട് എന്ന പേരിലായിരുന്ന മണ്ഡലം 2011ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് അരുവിക്കരയായത്. ജില്ലയില്‍ കൂടുതല്‍ ആദിവാസി സാന്നിധ്യമുള്ള മണ്ഡലമാണിത്. കാല്‍നൂറ്റാണ്ടോളം കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ കുത്തക മണ്ഡലമായിരുന്നു. 1991മുതല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജി കാര്‍ത്തികേയനാണ് മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നത്. മണ്ഡലം പേരു മാറി അരുവിക്കര ആയിട്ടും കാര്‍ത്തികേയനെ മണ്ഡലം പിന്തുണച്ചു. 2015ല്‍ കാര്‍ത്തികേയന്‍റെ വിയോഗത്തിന് പിന്നാലെ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മകന്‍ കെ എസ് ശബരിനാഥിനൊപ്പം ജനം നിലകൊണ്ടു.

ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 10125 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ ജയിച്ച ശബരിനാഥന്‍ തൊട്ടടുത്ത വര്‍ഷം നടന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഭൂരിപക്ഷം 21134ലേക്ക് ഉയര്‍ത്തി. 2021ല്‍ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെ മണ്ഡലം ഇടതുമുന്നണി പിടിക്കുകയായിരുന്നു. സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങളടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് ഇടതുമുന്നണി രംഗത്തിറക്കിയ ജി സ്റ്റീഫന്‍ കനത്ത മത്സരത്തില്‍ ശബരിനാഥിനെ അടിയറവ് പറയിച്ചു.

പ്രാദേശിക ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള നേതാവാണ് സ്റ്റീഫന്‍. കാട്ടാക്കട മുന്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റും സിപിഎം കാട്ടാക്കട ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു. യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ സജീവമായത്.

വിദ്യാര്‍ത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ സജീവരാഷ്‌ട്രീയത്തിലെത്തിയ ശിവകുമാര്‍ എംപി, എംഎല്‍എ, മന്ത്രി എന്നീ നിലകളില്‍ തിളങ്ങി. 2011ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ച ശിവകുമാര്‍ ഗതാഗതം, ദേവസ്വം വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രിയായി. പിന്നീട് ആരോഗ്യ വകുപ്പും ലഭിച്ചു. അഭിഭാഷകന്‍ കൂടിയാണ്.

മലയാളം മിനിസ്‌ക്രീന്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനാണ് വിവേക് ഗോപന്‍ എന്ന നടന്‍. 2021ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറ മണ്ഡലത്തില്‍ എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ആയിരുന്നു. സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗില്‍ അമ്മ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്‌സിന്‍റെ കളിക്കാരനാണ്.

2021ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഇങ്ങനെ

ജി സ്റ്റീഫന്‍ സിപിഎം-66776

കെ എസ് ശബരീനാഥന്‍-61730

സി ശിവന്‍കുട്ടി ബിജെപി 15379

2024 ലോക്‌സഭ

യുഡിഎഫ് 49607

എല്‍ഡിഎഫ് 47375

എന്‍ഡിഎ 38333

