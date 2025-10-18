ETV Bharat / state

അവഗണനകള്‍ 'ഔട്ട്', അരുമാനൂരിലെ ചുണക്കുട്ടികൾ 'ഇന്‍'; സംസ്ഥാന കായികോത്സവത്തില്‍ പ്രതീക്ഷയോടെ അഖിലും കുട്ടികളും

കാട് മൂടിക്കിടന്ന ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് വിദ്യാർഥികളോടൊപ്പം ചേർന്ന് വെട്ടിത്തെളിയിച്ചും, ലോങ്ങ് ജമ്പ് പിറ്റ് സ്വന്തമായി ഒരുക്കിയുമാണ് ഇവർ പരിശീലനം നടത്തിയത്

Arumanoor MVHSS Athletes Overcome Hardship
അരുമാനൂർ എംവിഎച്ച്എസ്എസിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 18, 2025 at 4:57 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും അധികൃതരുടെ അവഗണനയും നേരിട്ടുകൊണ്ടുതന്നെ കായികലോകത്ത് തങ്ങളുടേതായ ഇടം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അരുമാനൂർ എംവിഎച്ച്എസ്എസിലെ വിദ്യാർഥികളും കായിക അധ്യാപകനായ അഖിൽ ഇ ടിയും. പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ നടത്തിയ കഠിനപ്രയത്‌നം ജില്ലാസ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ റെക്കോർഡ് പോയിൻ്റുകൾ നേടിക്കൊടുക്കുകയും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിൻ്റുകൾ നേടിയ സ്കൂളായി അരുമാനൂരിനെ മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

അത്‌ലറ്റിക്‌സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ചിനങ്ങളായ ഹാമർ ത്രോ, ലോങ്ങ്‌ ജമ്പ്, ട്രിപിൾ ജമ്പ്, ഡിസ്കസ് ത്രോ എന്നിവയിൽ സ്വർണം കൊയ്താണ് അഖിലിൻ്റെ കുട്ടികള്‍ ശ്രദ്ധേയരായത്. കാട് മൂടിക്കിടന്ന ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് വിദ്യാർഥികളോടൊപ്പം ചേർന്ന് വെട്ടിത്തെളിയിച്ചും, ലോങ്ങ് ജമ്പ് പിറ്റ് സ്വന്തമായി ഒരുക്കിയുമാണ് ഇവർ പരിശീലനം നടത്തിയത്. ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും നേടിയ വിജയത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് ഇത്തവണ 14 കൗമാര താരങ്ങളുമായി അഖിൽ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവത്തിന് എത്തുന്നത്.

Arumanoor MVHSS Athletes Overcome Hardship
വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പരിശീലനത്തില്‍ (ETV Bharat)

ലോങ്ങ്‌ ജമ്പ് പിറ്റും വെട്ടിത്തെളിയിച്ചെടുത്ത ഫുട്ബോൾ മൈതാനവും മാത്രമായിരുന്നു പരിശീലനത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമെന്ന് സ്കൂളിലെ കായിക അധ്യാപകനായ അഖിൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 15 കായിക താരങ്ങളെ സംസ്ഥാന മേളയിൽ എത്തിച്ച സ്കൂൾ, ഇത്തവണ നടത്തം, ഓട്ടം, ജാവലിൻ ത്രോ, ഡിസ്‌കസ് ത്രോ എന്നിവയിൽ സ്വർണം നേടിയതിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്.

ഫുട്ബോൾ പരിശീലനമാണ് പ്രധാന പ്രതിസന്ധിയെന്ന് കായികാധ്യാപകൻ അഖിൽ പറയുന്നു. ഫുട്ബോൾ നിലനിർത്താൻ നിരന്തരമായ നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ ആവശ്യമാണ്. നിരവധി കായിക താരങ്ങളെ ഉയർത്തി കൊണ്ടു വന്ന സ്കൂൾ എന്ന നിലയിൽ പല തവണ ഗ്രൗണ്ട് നവീകരണം അവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും നടപടി മാത്രമില്ല. പരിശീലനത്തിനിടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകളാണ് അഖിലിനെ ഇപ്പോൾ അലട്ടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം. "കൃത്യമായി നിലനിർത്താത്ത ഗ്രൗണ്ടിൽ നടത്തുന്ന പരിശീലനം പലരെയും പരിക്കിലേക്ക് നയിക്കും. 21-ന് കായികോത്സവം തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും പരിക്ക് മാറി കളിക്കളത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുമോയെന്ന ആശങ്കയുണ്ട്," അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഏതായാലും ജില്ലാ കായിക മേളയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്കൂൾ എന്ന നേട്ടത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാത്തിലാണ് കുട്ടികൾ.

Arumanoor MVHSS Athletes Overcome Hardship
അഖിൽ (ETV Bharat)

എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും കുട്ടികളെ ചേർത്തുനിർത്തി അഖിൽ പറയുന്നു, "പ്രതിസന്ധികൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അവർക്കൊപ്പമുണ്ട്. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മറികടക്കും. വരുന്ന കായിക മേളയിലും നിരവധി പ്രതിഭകളെ അണിനിരത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്." ജില്ലാ കായിക മേളയിലെ തിളക്കമാർന്ന പ്രകടനത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് അരുമാനൂരിലെ ചുണക്കുട്ടികൾ സംസ്ഥാന കായികോത്സവത്തിൽ മെഡൽ വേട്ടയ്‌ക്കൊരുങ്ങുന്നത്.

