ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽ പുലരമോ പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകൾ? പുതിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് കലാകാരന്മാർ

വി ഡി സതീശന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായതോടെ രാത്രി പത്തിന് ശേഷമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്ക് അയവ് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് കലാകാരന്‍മാര്‍. യുഡിഎഫ് കൃത്യമായി ഈ വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടുമെന്ന് കലാകാരന്‍മാര്‍ പറയുന്നു.

Kalamandalam sandya and Magician Manu Mankombu (ETV Bharat)
Published : May 19, 2026 at 9:50 PM IST

ആലപ്പുഴ: പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് കലാകാരന്മാർ. രാത്രി 10 നു ശേഷം ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കലാകാരന്മാർ. ഈ മേഖലയിലെ മറ്റു പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പുതിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്നും ആവശ്യം ഉയരുന്നു.

രാത്രി 10 നുശേഷം ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ കലാകാരന്മാരും ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും വലിയ പ്രതിസന്ധികളാണ് നേരിട്ടിരുന്നത്. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ എത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ കലാകാരന്മാർ പുത്തൻ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ അനുഭാവപൂർണ്ണമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നപ്പോൾ വി. ഡി. സതീശൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായതോടെ ആ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ചിറകുമുളയ്ക്കുകയാണ്.

രാത്രി 10 മണിക്കുശേഷം ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന തീരുമാനം ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ വളരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ച വിഷയമാണ്. കലാകാരന്മാർ ഇതിനെ മറികടക്കാൻ നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും അതൊന്നും വിജയത്തിലെത്തിയിരുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ എത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് കലാകാരന്മാരുടെ പ്രതീക്ഷ.

പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ പുത്തന്‍ പ്രതീക്ഷകളെന്ന് കലാകാന്‍മാര്‍ (ETV Bharat)

ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ രാത്രി 10 മണിക്ക് ശേഷമുള്ള കലാപരിപാടികൾക്ക് കോടതിവിധിയുടെ മറപിടിച്ച് പോലീസ് നടത്തുന്ന 'വിധി നടപ്പാക്കൽ' പരിപാടി, സ്റ്റേജ് ജീവനോപാധിയാക്കിയ കലാകാരന്മാരുടെ വയറ്റത്തടിക്കുന്നതാണ്. രാത്രി 10 ന് ശേഷമുള്ള മൈക്ക് നിരോധന ഉത്തരവിന്‍റെ മറവിൽ കലാപരിപാടികൾക്ക് നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കഷ്ടത്തിലാകുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ ആറോ ഏഴോ മാസത്തെ ഉത്സവ സ്റ്റേജുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന സ്റ്റേജ് കലാകാരന്മാരാണ്.

കഴിഞ്ഞ 24 വർഷമായി സ്റ്റേജിൽ ജീവിക്കുന്ന കലാകാരന്മാർ രാത്രി 9.30 ഓടെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമും (ഫസ്റ്റും), പുലർച്ചെ 1.30 ഓടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാമും (സെക്കൻഡും) ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഓർമ്മയാവുകയാണ്. ശിവരാത്രി ദിവസം ഉറക്കമിളയ്ക്കാനായി നേരം വെളുക്കുന്നതുവരെ പരിപാടികൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഉത്സവക്കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ശിവരാത്രി ഉത്സവം പരാതികളില്ലാതെ ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയുക? കലാകാരന്മാരുടെ സംഘടനകളും ഉത്സവക്കമ്മിറ്റിക്കാരും തങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും, ഉത്സവാഘോഷങ്ങളുടെ ജീവനാഡിയായ കലാകാരന്മാരുടെ ജീവനോപാധിക്കുമായി സർക്കാർ തലത്തിൽ ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.

പുതിയ मुख्यमंत्री അധികാരത്തിലേറിയതോടെ കലാകാരന്മാർ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയിലാണെന്ന് മികച്ച നടിക്കുള്ള അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ കലാമണ്ഡലം സന്ധ്യ പറയുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി എല്ലാവരും കലാകാരന്മാരുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റിത്തരണമെന്നും സന്ധ്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വി. ഡി. സതീശന്‍റെ പ്രതികരണം അന്നത്തിന് പുതിയ വഴി തുറക്കുന്നുവെന്നും സന്ധ്യ വ്യക്തമാക്കി. "ഇതിനൊരു മാറ്റം വരുന്നത് ജോലിസാധ്യത കൂട്ടും. നാടകമാണ് അന്നം തരുന്നത്. പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ അന്നത്തിന് വഴിതുറക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർക്ക് വളരെ അടുത്ത് തന്നെ രാത്രിയിൽ നിരവധി ഷോകൾ നടത്താൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു," സന്ധ്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നിരവധി വേദികളിൽ മാജിക് അവതരിപ്പിച്ചാണ് അന്നത്തിന് വഴിതേടിയതെന്ന് മജീഷ്യനായ മനു മങ്കൊമ്പ് പറയുന്നു. സർക്കാരിന്‍റെ നിയന്ത്രണം കലാകാരന്മാരുടെ അന്നം മുട്ടിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. അതേസമയം പത്ത് മണിക്ക് ശേഷവും പ്രോഗ്രാം നടത്താനായി നിരവധി അപേക്ഷകളാണ് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുതിയ ഭരണകൂടം പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം രാത്രി 10 ന് ശേഷമുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമലിനീകരണം ആർക്കാണ് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നത്? കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച എല്ലാ 'വിധികളും' കൃത്യമായി അതിന്‍റേതായ അർത്ഥത്തിൽ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന നാടാണ് ഇത് എന്നതുകൊണ്ട് കലാകാരന്മാർ കോടതിവിധി മാനിക്കപ്പെടുന്നതോർത്ത് അഭിമാനിക്കുന്നു.

ഭൂരിപക്ഷം ആസ്വാദകർ തയ്യാറാണെങ്കിലും കലാകാരന് സ്വന്തം കലാരൂപം നിബന്ധനകളില്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന അന്തരീക്ഷം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്നും കലാകാരന്മാരും അവരുടെ സംഘടനകളും ചോദിക്കുന്നു. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ എത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് കലാകാരന്മാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

