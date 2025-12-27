ദിഗംബരനും കുളപ്പുള്ളി അപ്പനും ഒരു മുഖത്ത്; ഷാജിയാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വൈറൽ താരം
മലയാള സിനിമയിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളായ ദിഗംബരൻ, കുളപ്പുള്ളി അപ്പൻ, സായ്കുമാർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളെ അതിൻ്റെ തന്മയത്വത്തോടുകൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഷാജി എന്ന ഈ കലാകാരൻ.
Published : December 27, 2025 at 3:24 PM IST
ഇടുക്കി: ദിഗംബരനും കുളപ്പുള്ളി അപ്പനും ഒരു മുഖത്ത് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മിന്നി മറയും. ഇന്നും മലയാളികൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത വെള്ളിത്തിരയിലെ ചില കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകുകയാണ് ഇടുക്കിയിലെ ഈ കലാകാരൻ. അനുകരണമല്ല ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ തനിയാവിഷ്ക്കരണമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ ഈ കലാകാരൻ നടത്തുന്നത്. ഇടുക്കിയിൽ രാജാക്കാട് സ്വദേശിയും കർഷകനുമായ ഷാജി രാജാക്കാടാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വൈറൽ താരം.
ഷാജി മൈലാംപറമ്പിൽ എന്ന ഫേയ്സ് ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കഴിവുകൾ ജനഹൃദയങ്ങളിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അയ്യായിരത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റു ചെയ്ത വീഡിയോകൾക്ക് നിമിഷങ്ങൾക്കകം മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണ് വന്നെത്തുന്നത്.
ഇതിൽ കുളപ്പുള്ളി അപ്പനെയും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെയും അനുകരിച്ചപ്പോഴാണ് ഏറ്റവുമധികം വ്യൂസ് കിട്ടിയതെന്ന് ഷാജി പറയുന്നു. ഇതിന് ഒരുലക്ഷത്തിലധികം വ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്. സിനിമാപ്രേമികളും കലാസ്വാദകരും ഒരുപോലെ അഭിനന്ദനവുമായി എത്തുന്നത് ഷാജിയുടെ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഊർജമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മലയാള സിനിമയിലെയും സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിലെയും നിരവധി പ്രശസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളെ അതേ തനിമയോടെ അനുകരിച്ച് ജനശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് ഷാജി.
വെള്ളിത്തിരയിലെ ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളായ കുളപ്പുള്ളി അപ്പൻ, ദിഗംബരൻ, സായ്കുമാർ കൂടാതെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഏറെ പരിചിതനായ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ എന്നിവരുടേത് ഉൾപ്പെടെ പല ശൈലികളും ഭാവങ്ങളും ശബ്ദ വൈവിധ്യവും, വേഷപ്പകർച്ചയും കൃത്യമായി പകർത്തിയാണ് ഷാജി ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളെയും അനുകരിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇക്കൂട്ടത്തിൽ നരേന്ദ്ര പ്രസാദിൻ്റെ കുടുംബവും, വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും എല്ലാം ഷാജിക്ക് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറുപ്പം മുതൽ നാടകത്തോടും അഭിനയത്തോടുമുള്ള അടുപ്പമാണ് വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന് ഷാജി പറയുന്നു. നാട്ടിലെ നാടകവേദികളിലൂടെ ആരംഭിച്ച കലാപ്രയാണം പിന്നീട് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിലേക്കും സിനിമയിലേക്കും വ്യാപിച്ചു. ഇതിനകം നിരവധി ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിലും തമിഴ് സിനിമയിലും അഭിനയിച്ച അനുഭവസമ്പത്ത് ഷാജിക്ക് സ്വന്തമാണ്. അനുകരണ കല വെറും തമാശയിലൊതുങ്ങാതെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയും ശൈലിയും മനസിലാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഷാജിയുടെ പ്രത്യേകത.
"സ്കൂൾ കാലം തൊട്ട് നാടകത്തിലും മോണോആക്ടിലും ഒക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നടന്മാരെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവുമധികം ആളകൾ സ്വീകരിച്ചത് നരേന്ദ്ര പ്രസാദിൻ്റെ കുളപ്പുള്ളി അപ്പൻ്റെ വേഷമാണ്. നിരവധി വേഷങ്ങൾ ഇതിനോടകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൺമറഞ്ഞു പോയ കലാകാരന്മാരെയാണ് കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചെയ്തത് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെയാണ്. നല്ല പ്രതികരണങ്ങലും പ്രോത്സാഹനങ്ങളുമാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്" - എന്ന് ഷാജി പറയുന്നു.
കലയ്ക്ക് പുറമേ നാട്ടിലെ മികച്ച ഒരു കർഷകനും കാർഷിക വിദഗ്ധനുമാണ് ഷാജി. കൃഷിയോടുള്ള പ്രണയവും കലാപ്രതിഭയും ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്താണ് അദ്ദേഹം മുന്നേറുന്നത്. കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്നതിനിടയിലും കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സമയം കണ്ടെത്തുന്ന ഷാജിയുടെ ജീവിതം യുവതലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമാണ്. ഇന്ന് രാജാക്കാടിൻ്റെ കലാസാംസ്ക്കാരിക ഭൂപടത്തിൽ സ്വന്തമായി ഇടം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഷാജി. അനുകരണ കലയിലൂടെ ജനഹൃദയം കീഴടക്കിയ ഈ കർഷക കലാകാരൻ്റെ മുന്നേറ്റം ഇനിയും വലിയ വേദികളിലേക്ക് എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാരും ആരാധകരും.
Also Read: ഭർത്താവിൻ്റെ ഓർമ്മക്കായി മുറ്റം നിറയെ ചെടികൾ; ബോഗൺ വില്ലയും ഓര്ക്കിഡുകളും മറ്റ് സസ്യങ്ങളും, ശോഭയുടെ വീടൊരു പൂങ്കാവനം