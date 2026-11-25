അരവണയുടെ മാധുര്യമുള്ള വരകൾ; അയ്യൻ്റെ പൂങ്കാവനത്തിൽ ഭക്തിയുടെ വർണ്ണവിസ്മയം തീർത്ത് മനോജ്
ശബരിമല സന്നിധാനത്തെ അരവണ പാക്കിങ് പ്ലാൻ്റിലെ താത്കാലിക തൊഴിലാളിയായ മനോജാണ് സന്നിധാനത്തിന് മുന്നിൽ വരകളിലൂടെ വിസ്മയം തീർക്കുന്നത്.
Published : November 25, 2026 at 5:57 PM IST
പത്തനംതിട്ട: കുട്ടിക്കാലത്ത് അവൻ്റെ കുഞ്ഞുകൈകളിൽ വിരിഞ്ഞ കൊച്ചു ചിത്രങ്ങൾ അച്ഛന് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുമായിരുന്നു. കലയെ തഴഞ്ഞ് പഠനത്തെ മാത്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി മകന് ഒരു ചിത്രകാരനായി കാണണമെന്നാണ് ആ അച്ഛന് സ്വപ്നം കണ്ടത്. അവൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം പകരാന് അച്ഛന് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി. മകൻ്റെ അഭിരുചികളെ തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളാക്കി. ജീവിത പ്രാരാബ്ധം കൊണ്ട് വര നിർത്തി മറ്റൊരു ജോലിക്കായി അവന് ട്രെയിന് കയറിയപ്പോഴും കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ ദുരിത ചുഴിയിൽ അവൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ മുങ്ങിപോകാന് അച്ഛന് അനുവദിച്ചില്ല. അച്ഛന് മകനെ തിരിച്ചുവിളിച്ചു. ആ തിരിച്ചുവിളിയാണ് ശബരിമല സന്നിധാനത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ന് മനോജ് എന്ന ചിത്രകാരനെ എത്തിച്ചത്.
പൂങ്കാവനത്തിൻ്റെ മടിയിലിരുന്ന് മനോജ് വരക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് അയ്യപ്പ പ്രസാദമായ അരവണ പായസത്തിൻ്റെ മാധുര്യമുണ്ട്. നിറത്തിലുമുണ്ട് ആ അഴക്. വർണ്ണരാജികൾ ഇല്ലാതെ കറുപ്പും വെളുപ്പും വർണ്ണങ്ങൾ മാത്രം ഇഴചേർന്ന് രൂപപ്പെടുന്നത് അയ്യൻ്റെ പൂങ്കാവനത്തിലെ ഭക്തിനിർഭരായ ചിത്രങ്ങളാണ്. ശബരിമല സന്നിധാനത്തെ അരവണ പാക്കിങ് പ്ലാൻ്റിലെ താത്കാലിക തൊഴിലാളിയായ പാലക്കാട് കുമരനെല്ലൂർ സ്വദേശിയാണ് എം.വി.മനോജ് എന്ന ഈ കലാകാരൻ. അരവണ പ്ലാൻ്റിലെ തിരക്കേറിയ ജോലിയ്ക്കിടയിൽ കിട്ടുന്ന ഇടവേളകൾ വരകളുടെ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുകയാണ് മനോജ്. കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലും കോറിയിടുന്ന ഓരോ ചിത്രങ്ങളും അയ്യൻ്റെ സന്നിധാനത്തിലെ പുണ്യ ബിംബങ്ങളാണ്.
കളഭ സുഗന്ധം നിറയുന്ന ചിത്രങ്ങള്
പതിനെട്ടാംപടിയുടെ പവിത്രതയും സോപാനത്തിൻ്റെ ചൈതന്യവും നിറയുന്ന ചിത്രങ്ങൾ. വാജി വാഹനം അമരുന്ന കൊടിമരത്തിൻ്റെ പ്രൗഢിയും പൂങ്കാവനത്തിൽ തൊഴുത് നിൽക്കുന്ന വടവൃക്ഷങ്ങളും അയ്യപ്പനെ തൊഴുവാനെത്തുന്ന ഭക്തരും എല്ലാം ചേർന്ന് കളഭ സുഗന്ധം നിറയുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് മനോജിൻ്റെ വരകളിൽ വിരിയുന്നത്. ജോലി കഴിഞ്ഞുള്ള സായംസന്ധ്യകളിൽ മനോജ് പൂങ്കാവനത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ വന്നിരിക്കും. ചുറ്റും നോക്കി അപ്പോൾ മനസിൽ പതിയുന്ന സന്നിധാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പേപ്പറിൽ ചിത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റും.
മനോജിൻ്റെ ചിത്രരചനയ്ക്ക് തിരക്കിനിടയിലും ദർശനത്തിനെതുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തർ ഉൾപ്പെടെ കാഴ്ചക്കാരാകും. തങ്ങളുടെ കണ്മുന്നിൽ കാണുന്ന സന്നിധാന ദൃശ്യങ്ങൾ നിമിഷങ്ങളിൽ ചിത്രങ്ങൾ ആയി വിരിയുന്ന ഈ മനോഹര കാഴ്ച കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭക്തരുടെ മനസിലും ശരണം വിളികൾ നിറയ്ക്കും.
'ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ' എന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് മനോജിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അർഥവത്തായിരിക്കുകയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. മനോജിൻ്റെ ആറാം വയസിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ചിത്രങ്ങളോടുള്ള ഈ പ്രണയം. ചെറുപ്പത്തിലെ തുടങ്ങിയ ഈ പ്രണയം ഇന്നും അദ്ദേഹം നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്നു. ഫൈൻ ആർട്സ് കോളജിൽ നിന്ന് പെയിൻ്റിങ്ങിൽ ഡിപ്ലോമ നേടിയ മനോജ് ഇന്ന് ഫ്രീലാൻസ് ചിത്രകാരനാണ്.
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മ്യൂറൽ പെയിൻ്റിങും പോര്ട്രെയ്റ്റ് പെയിൻ്റിങ്ങുമൊക്കെയായി കലാലോകത്ത് സ്വന്തമായ ഇടം കണ്ടെത്താന് ഈ ചിത്രകാരന് ഇതിനോടകം തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മനോജിൻ്റെ ജീവിതവഴികൾ അത്രമേൽ എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ജീവിതപ്രാരാബ്ധങ്ങൾ പഠനത്തിന് തടസമായപ്പോൾ പാതിവഴിയിൽ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ജോലിക്കായി മുംബൈയിലേക്ക് വണ്ടികയറിയ നാളുകളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, മകൻ്റെ ഉള്ളിലെ കലാകാരനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അച്ഛൻ അവനെ തിരിച്ചുവിളിച്ചു. പഠനം തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. തൻ്റെ കലാജീവിതത്തിന് വഴികാട്ടിയായത് അച്ഛനാണെന്ന് മനോജ് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു.
ജനുവരി 20 വരെ അരവണ പാക്കിങ് പ്ലാൻ്റിൽ മനോജിന് ജോലിയുണ്ട്. അയ്യപ്പസന്നിധിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ലഭിച്ച അവസരത്തെ ജീവിതത്തിലെ മഹാഭാഗ്യമായാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. ജോലിക്കിടയിലെ ഓരോ ഇടവേളയും ഇപ്പോൾ മനോജിന് കലയുടെ ഉത്സവമാണ്. അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ പൂങ്കാവനത്തിൽ നിന്ന് മനസിൽ പതിയുന്ന കാഴ്ചകൾ വരകളിലൂടെ പകർത്തുകയാണ് മനോജ്.
ഇനിയും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ വരക്കാന് സാധിക്കണമെന്നും, സന്നിധാനത്തുനിന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്തുവെച്ച ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുനാൾ പ്രദർശനമായി കലാസ്വാദകരിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നുമാണ് തൻ്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് മനോജ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അച്ഛനും അമ്മയും തൻ്റെ കലാജീവിതത്തെ ഏറ്റവും അധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചവരാണെന്നും ഇപ്പോൾ ഭാര്യയും രണ്ട് പെൺമക്കളും തൻ്റെ വരകൾക്ക് ഏറെ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുണ്യഭൂമിയിൽ തൊഴിലും കലയുമായി ജീവിതം ചേർത്തുവെക്കുന്ന മനോജിന് ഓരോ ചിത്രവും വെറുമൊരു വരയല്ല, അയ്യപ്പസന്നിധിയിൽ ലഭിച്ച അപൂർവ നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഓർമപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ്.
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