ETV Bharat / state

വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് വിട; കെഎസ്ഇബിയിലെ ഫോണെടുക്കാൻ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന എഐ വോയിസ് ബോട്ട്

ഫോൺ കോൾ എത്തിയാലുടൻ പരാതികൾ തരംതിരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള വോയിസ് ബോട്ടിൻ്റെ ട്രയൽ റൺ ആരംഭിച്ചതായി വോയ്സ് ബോട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന 'ലാറസ് എഐ' സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ പവിൻ കൃഷ്ണ

Malayalam speaking AI voice bot to pick up calls in KSEB
കെഎസ്ഇബിക്കു വേണ്ടി എഐ വോയിസ് ബോട്ട് വികസിപ്പിച്ച ലാറസ് എഐ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ് അംഗങ്ങള്‍ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 16, 2025 at 7:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

നന്ദന്‍ ജി

തിരുവനന്തപുരം: വൈദ്യുതി തടസ്സത്തെ തുടർന്ന് കെഎസ്ഇബി ഓഫീസുകളിലേക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം വിളിച്ചിട്ടും പ്രതികരണം ലഭിക്കാതെ ജനം പ്രകോപിതരാകുന്ന സംഭവങ്ങൾക്ക് ഇനി പരിഹാരമാകും. പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും പ്രശ്‌നങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ (AI) സഹായം തേടാനൊരുങ്ങുകയാണ് കെഎസ്ഇബി. മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന എഐ വോയിസ് ബോട്ട് (റോബോട്ട്) സംവിധാനമാണ് ഇതിനായി കെഎസ്ഇബി രംഗത്തിറക്കുന്നത്.

ഫോൺ കോൾ എത്തിയാലുടൻ പരാതികൾ തരംതിരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള വോയിസ് ബോട്ടിൻ്റെ മൂന്നു മാസത്തെ ട്രയൽ റൺ ആരംഭിച്ചതായി കെഎസ്ഇബിക്ക് വേണ്ടി വോയ്സ് ബോട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന 'ലാറസ് എഐ' (Larus AI) എന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ പവിൻ കൃഷ്ണ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അടിയന്തര സേവനങ്ങളും അല്ലാത്തവയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു തരം തിരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ സംവിധാനം ഉപഭോക്താക്കളുമായി മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചു പ്രശ്നങ്ങൾ മനസിലാക്കും.

AI voice bot sample audio (ETV Bharat)

എ ഐ യെ പൊതു സൗഹൃദമാക്കാൻ വിവിധ ശൈലികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫോൺ കോൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കും പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കഴിയും. ഇതിന് ശേഷം കെഎസ്ഇബിയുടെ ചുമതലപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിലേക്ക് പരാതി പരിഹാരത്തിനായി കൈമാറും. കെഎസ്ഇബിയുടെ ഫയൽ കൈമാറ്റ നെറ്റ്‌വർക്കിലാകും മൂന്ന് മാസത്തെ ട്രയൽ റൺ നടത്തുക. ഇതിന് ശേഷം കെഎസ്ഇബി ആവശ്യപ്പെടുന്ന മാറ്റങ്ങളോടെ പൊതു ജനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക ഫോൺ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

മഴക്കാലത്ത് കെഎസ്ഇബി ഓഫീസുകളിലേക്ക് ഫോൺ കൊളുകളുടെ പെരുമഴയാണ്. തിരക്കിനിടയിൽ പലപ്പോഴും സ്റ്റാഫുകൾക്ക് ഫോൺ കോളുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. മണിക്കൂറുകൾ കാത്തിരുന്നിട്ടും നിരവധി തവണ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടും പ്രതികരണം ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ജനങ്ങൾ വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കും. പരാതി രജിസ്ട്രേഷൻ വൈകുന്നത് കൊണ്ടു തന്നെ അറ്റകുറ്റ പണിയും വൈകും. ഇതാണ് പല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും തുടക്കം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മഴക്കാലം പോലെ പരാതി പ്രളയമുണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ബോർഡ്‌ മുൻ കൂട്ടി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം കുറവ് പലപ്പോഴും പ്രതിസന്ധിയാകും. പുതിയ എ ഐ വോയ്സ് ബോട്ടിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വലിയൊരു ജോലി ഭാരം ഒഴിവാകുമെന്നും പവിൻ കൃഷ്ണ വിശദീകരിച്ചു. സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവർത്തകരുമായ മുഹമ്മദ്‌ ഫയാസ്, മനു കൃഷ്ണ, മുഹമ്മദ്‌ ഷക്കീർ, കൃഷ്ണ എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് എ ഐ വോയ്സ് ബോട്ട് പവിൻ കൃഷ്ണ വികസിപ്പിച്ചത്.

Also Read: മുഖ്യമന്ത്രി ബഹ്റൈനില്‍; പ്രവാസി മലയാളി സംഗമം നാളെ, വിദേശ പര്യടനത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തു വിടാതെ ഓഫീസ്

TAGGED:

AI VOICE BOT
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
KSEB
ARTIFICIAL INTELLIGENCE VOICE BOT
AI VOICE BOT FOR KSEB

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.