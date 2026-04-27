''സ്റ്റാലിനും കിംഇൽസുങും സ്വേച്ഛാധിപതികളും ഘാതക ചക്രവർത്തിമാരും''; ജനയുഗത്തിൽ ലേഖനം
തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലത്തിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച സിപിഐ സ്ഥാനാർഥി കൂടിയായ അജിത് കൊളാടിയാണ് പാർട്ടി മുഖപത്രത്തിൽ ലേഖനമെഴുതിയിട്ടുള്ളത്.
Published : April 27, 2026 at 3:05 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവും മുൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റുമായ ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ സ്വേച്ഛാധിപതിയും ഘാതക ചക്രവർത്തിയുമെന്ന് സിപിഐ മുഖപത്രമായ ജനയുഗത്തിൽ ലേഖനം. ഇത്തവണ തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലത്തിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച സിപിഐ സ്ഥാനാർഥി കൂടിയായ അജിത് കൊളാടിയാണ് പാർട്ടി മുഖപത്രത്തിൽ ലേഖനമെഴുതിയിട്ടുള്ളത്.
ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 26) പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'അതിരില്ലാത്ത അറിവില്ലായ്മയ്ക്ക് പ്രണാമം' എന്ന പേരിലുള്ള ലേഖനത്തിലാണ് സ്റ്റാലിനെപ്പറ്റി ഇത്തരമൊരു പരമാർശനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റാലിനെ കൂടാതെ ഉത്തരകൊറിയയുടെ സ്ഥാപകനും ആദ്യത്തെ പരമോന്നത നേതാവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവകാരിയുമായ കിംഉൽസുങിനെയും ഇതേ ഗണത്തിലാണ് പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
അക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നു വർത്തമാന കാലത്ത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, നെതന്യാഹു, വ്ലാദിമിർ പുടിൻ, നരേന്ദ്ര മോഡി, എർദോഗാൻ, വിക്ടർ ഓർ ബൻ തുടങ്ങിയവർ. ഇവർ പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും തമ്മിൽ സാമ്യമില്ല. ബഹുവിധത്തിലുള്ള വേഷങ്ങൾ അണിഞ്ഞാണിവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക'' - ഇങ്ങനെയാണ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്.
അതേസമയം അജിത് കൊളാടിയുടേത് പാർട്ടി നിലപാടെന്ന് സിപിഐ മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പികെ കൃഷ്ണ ദാസ് പറഞ്ഞു. സിപിഐ മുഖപത്രമായ ജനയുഗത്തിലെ ലേഖനത്തിൽ സ്റ്റാലിനെപറ്റി അജിത് കൊളാടി എഴുതിയത് പാർട്ടി നിലപാടാണ്. പാർട്ടിക്ക് ഈ നിലപാട് തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം പരിപാടികളിൽ പാർട്ടി ഉപയോഗിക്കാറില്ലെന്നും പികെ കൃഷ്ണ ദാസ് പറഞ്ഞു. സ്റ്റാലിൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ആകെ തുകയിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിലിയിരുത്തുമ്പോൾ ഏകാധിപത്യ പ്രവണതകൾ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് പാർട്ടി നിലപാടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആരാണ് ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ
1878 ഡിസംബർ 18 മുതൽ 1953 മാർച്ച് അഞ്ച് വരെയായിരുന്നു ജോസഫ് വിസരിയോനോവിച്ച് സ്റ്റാലിൻ എന്ന സോവിയറ്റ് ഭരണാധികാരി ജീവിച്ചിരുന്നത്. ജോർജയിൽ ജനിച്ച സ്റ്റാലിൻ എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് 1920കളുടെ മധ്യം മുതൽ മരണം വരെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഭരണാധികാരിയായി തുടർന്നു.
1922 മുതൽ 1952 വരെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിയും, പിന്നെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ പ്രധാന മന്ത്രിയായും പ്രവർത്തിച്ചു. ആശയപരമായി മാർക്സിസത്തിൻ്റെ ലെനിനിസ്റ്റ് വ്യാഖ്യനത്തോട് പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തിയ ഒരു കമ്മ്യുണിസ്റ്റായിരുന്ന സ്റ്റാലിൻ്റെ നയങ്ങൾ സ്റ്റാലിനിസം എന്നും അറിയപ്പെട്ടു.
സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത സാമ്പത്തിക നയം നടപ്പിലാക്കിയ സ്റ്റാലിൻ അവിടെ നിർബന്ധിത വ്യവസായവത്ക്കരണവും നടപ്പിലാക്കി. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുടെ പല സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നപ്പോൾ സ്റ്റാലിൻ്റെ അധികാരങ്ങൾ പരിമിതമായിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രമേണ ശക്തിനേടിയ സ്റ്റാലിൻ പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക നേതാവും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ അനിഷേധ്യനായ ഭരണാധികാരിയുമായി.
സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വ്യവസായ മേഖലയിൽ ഉന്നമനം കൈവരിച്ചെങ്കിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാടും ക്ഷാമവും മൂലം മരിച്ചുവീണു. 1930കളുടെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഗ്രേറ്റ് പർജ് (മഹാ ശുദ്ധീകരണം) എന്ന പേരിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അടിച്ചമർത്തൽ നടപ്പിലാക്കി. സോവിയറ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഭീഷണിയുയർത്തിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഈ കലയളവിൽ വധിക്കപ്പെടുകയോ സൈബീരിയയിലേയും മദ്ധ്യ ഏഷ്യയിലേയും ഗുലാഗ് തൊഴിലാളി ക്യാമ്പിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിരുന്നുവെന്നാണ് പിന്നീട് പുറത്ത് വന്ന രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ആരാണ് കിംഉൽസുങ്
ജപ്പാൻ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ ഒരു ഗറില്ലാ പോരാളിയായാണ് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്. 1950ൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് കൊറിയൻ യുദ്ധത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് കിം ഇൽ-സുങ് ആയിരുന്നു. സ്വയംപര്യാപ്തത എന്ന ആശയമാണ് ഇദ്ദേഹം ഉത്തര കൊറിയയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത്. കിം ഇൽ-സുങ്ങിൻ്റെ മരണശേഷം മകൻ കിം ജോങ് ഇൽ അധികാരമേറ്റു. നിലവിലെ നേതാവ് കിം ജോങ് ഉൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ്.
