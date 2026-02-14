ETV Bharat / state

സൈന്യത്തിന് അത്ര 'കൊമ്പ്' വേണ്ടെന്ന് വനംവകുപ്പ്; ആനക്കൊമ്പ് അപേക്ഷകള്‍ കൂട്ടത്തോടെ തള്ളി

കേന്ദ്രത്തോട് അഭിപ്രായം തേടി കേരളം നൽകിയ കത്ത് വനം-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം കൈയോടെ തള്ളിയതോടെ, എല്ലാ അപേക്ഷകളും ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ മടക്കി അയച്ചതായി വനം വകുപ്പിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

കെ. ശശീന്ദ്രന്‍

കോഴിക്കോട്: കേരള വനം വകുപ്പിന്‍റെ ആസ്ഥാനത്തെ സേഫ് ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിച്ച ആനക്കൊമ്പുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇതര സംസ്ഥാന പട്ടാള റെജിമെന്റുകളിൽ നിന്ന് വന്നത് നൂറുകണക്കിന് അപേക്ഷകൾ. ആനക്കൊമ്പുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് അസം, ഗുജറാത്ത്, സിക്കിം, തമിഴ്‌നാട്, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നാണ് അപേക്ഷകൾ വന്നത്.

അതീവ സുരക്ഷയോടെ സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ആനക്കൊമ്പുകൾക്കായി കേരളത്തിലേക്ക് അപേക്ഷകളുടെ ഒഴുക്കാണ്. കേന്ദ്രത്തോട് അഭിപ്രായം തേടി കേരളം നൽകിയ കത്ത് വനം-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം കൈയോടെ തള്ളിയതോടെ, എല്ലാ അപേക്ഷകളും ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ മടക്കി അയച്ചതായി വനം വകുപ്പിലെ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരം പാങ്ങോട് സൈനിക ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ആനക്കൊമ്പുകൾ മോഷണം പോയ സംഭവം ഇത്തരം വസ്തുക്കളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം, മതിയായ രേഖകളില്ലാതെ ആനക്കൊമ്പ് കൈവശം വെക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്.

വിവിധ കേസുകളിൽ പിടികൂടിയതും കാട്ടിനുള്ളിൽ ചരിഞ്ഞതുമായ ആനകളുടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള കൊമ്പുകൾ വനം ആസ്ഥാനത്തെ പ്രത്യേക ലോക്കറിലാണ് കേരളം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന അന്വേഷണത്തിന്, വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം കത്തിച്ചുകളയണമെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ മറുപടി.

പരമ്പരാഗതമായി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ആനക്കൊമ്പ്, പുലിത്തോൽ പോലുള്ള അപൂർവ്വ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരം 2003 വരെ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം വന്ന അപേക്ഷകളെല്ലാം നിരസിക്കുകയാണ്. അതീവ സുരക്ഷയുള്ള പാങ്ങോട് കരസേനാ സ്റ്റേഷനിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 2 കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള രണ്ട് ആനക്കൊമ്പുകൾ മോഷണം പോയതോടെയാണ് ചർച്ചകൾ സജീവമാകുന്നത്.

സൈനികർക്ക് എന്തിന്?

സൈനിക യൂണിറ്റുകൾ ആനക്കൊമ്പുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായും റെജിമെന്റുകളുടെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും ഓഫീസേഴ്സ് മെസ്സുകളിലും മറ്റും അലങ്കാരമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ്. കേരളത്തിലെ വനംവകുപ്പിന്‍റെ പക്കൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആനക്കൊമ്പുകൾ തങ്ങളുടെ സുരക്ഷിത കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുനൽകണമെന്ന് വിവിധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ മുൻപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 1972-ലെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം ആനക്കൊമ്പ് സർക്കാരിന്‍റെ സ്വത്താണ്. അതിനാൽ, പ്രത്യേക അനുമതിയില്ലാതെ ആനക്കൊമ്പ് കൈവശം വെക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണ്.

സൈനിക യൂണിറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പോലും, അവ അലങ്കാരത്തിനായോ മാറ്റം വരുത്താനോ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനോ പാടില്ല എന്ന കർശന വ്യവസ്ഥകളോടെ മാത്രമേ കൈമാറാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ആനക്കൊമ്പുകൾ കൈമാറാൻ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര വനം-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ സമയപരിധി കഴിഞ്ഞാൽ നശിപ്പിച്ചു കളയണമെന്നാണ് പുതിയ നിർദ്ദേശം.

സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്‍റെ മാനദണ്ഡം

1972-ലെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള കർശനമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് കേരള വനം വകുപ്പിന്‍റെ ആസ്ഥാനത്തും സ്ട്രോങ്ങ് റൂമുകളിലും ആനക്കൊമ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. കാട്ടാനകളുടേയോ നാട്ടാനകളുടേയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതോ ആയ ആനക്കൊമ്പുകൾ അതത് ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസുകളിൽ എത്തിച്ച് പ്രാഥമിക നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കും. പിന്നീട് കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ ഇത് വനം വകുപ്പ് ആസ്ഥാനത്തെ സ്ട്രോങ്ങ് റൂമിലേക്ക് മാറ്റും. അത്യാധുനിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുള്ള 'ഹൈ-സെക്യൂരിറ്റി വോൾട്ടുകളിൽ' ആണ് ഇവ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. സായുധ ഗാർഡുകൾക്ക് പുറമെ ഇലക്ട്രോണിക് നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സ്ട്രോങ്ങ് റൂം തുറക്കുന്നതിന് ഒന്നിലധികം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണ്. മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പക്കലുള്ള പ്രത്യേക താക്കോലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ലോക്കർ തുറക്കാൻ കഴിയൂ. എല്ലാ വർഷവും സ്റ്റോക്ക് പരിശോധന നടത്തണം. കൂടാതെ ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാറുമ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് പുതിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൈമാറണം.

ഓരോ ആനക്കൊമ്പിന്‍റെയും ഭാരം, നീളം, ലഭിച്ച സാഹചര്യം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേക രജിസ്റ്ററുകൾ വനം വകുപ്പ് സൂക്ഷിക്കും. കേന്ദ്ര വനം-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ പുതിയ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ആനക്കൊമ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനോ കൈമാറുന്നതിനോ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ, പഴയ സ്റ്റോക്കുകൾ ശാസ്ത്രീയമായി ദഹിപ്പിച്ച് നശിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. ഒരു മ്യൂസിയം ആരംഭിക്കാനുള്ള അത്രയും ആനക്കൊമ്പുകൾ സ്ട്രോങ്ങ് റൂമുകളിൽ ഉണ്ടെന്നും കുട്ടികൾക്ക് ആനക്കൊമ്പുകൾ പഠനവിധേയമാക്കാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്നും വനം വകുപ്പിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

കൊമ്പുണ്ടെങ്കിൽ വമ്പൻ

പണ്ടുകാലം മുതലേ ആനക്കൊമ്പും അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വസ്തുക്കളും കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് സമ്പത്തിന്‍റെയും ഉയർന്ന സാമൂഹിക പദവിയുടെയും അടയാളമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പിയാനോ കീകൾ, ചതുരംഗ കരുക്കൾ, ആഭരണങ്ങൾ, മതപരമായ പ്രതിമകൾ, കൗതുകവസ്തുക്കൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ ആനക്കൊമ്പ് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കരിഞ്ചന്തയിൽ ആനക്കൊമ്പിന് കോടികൾ വിലയുണ്ടെങ്കിലും മോഹവിലയ്ക്ക് അതിരില്ല. നടൻ മോഹൻലാൽ ആനക്കൊമ്പ് കൈവശം വെച്ചതിന് കേസിൽ പെട്ടിരുന്നു.

