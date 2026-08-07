സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവം... അർജുൻ ആയങ്കിയെ പിടികൂടാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം; കൊച്ചിയിലെന്ന് സംശയം
ഡിവൈഎസ്പിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചത്. പൊലീസിനെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയേയും വെല്ലുവിളിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.
Published : August 7, 2026 at 3:54 PM IST
എറണാകുളം: ഒളിവിലിരുന്നും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായി അർജുൻ ആയങ്കി. നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ അർജുൻ ആയങ്കി കൊച്ചിയിലെന്ന് സംശയം. അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി പൊലീസ്. ആലുവ റൂറൽ എസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂവാറ്റുപുഴ ഡിവൈഎസ്പിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള സ്ക്വാഡിൽ ഊന്നുകൽ സര്ക്കിള് ഇൻസ്പെക്ടർ, രണ്ട് എസ്ഐമാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സംഘം.
പൊലീസിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് ഉൾപ്പടെയുള്ള കേസുകളിൽ പ്രതിയായ അർജുൻ പൊലീസിനെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയേയും വെല്ലുവിളിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. കോതമംഗലത്ത് വെച്ച് കുറ്റകൃത്യം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് കോതമംഗലം സിഐയും സംഘവും ചേർന്ന് നേരത്തെ അർജുൻ ആയങ്കിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
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ഈ കേസിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ ജയിൽവാസം കഴിഞ്ഞ് ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയതോടെയാണ് സിഐക്കെതിരെ അർജുൻ ഭീഷണിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഇതേ തുടർന്ന് ഊന്നുകൽ പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ അർജുൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈകോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന അർജുൻ ആയങ്കി ഊന്നുകൽ സിഐക്കെതിരെയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കെതിരെയും സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു.
കീഴടങ്ങാൻ തയാറായിരുന്നെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളെ പൊലീസ് വേട്ടയാടുന്നു എന്ന് ആയങ്കി ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഊന്നുകൽ ഇൻസ്പെക്ടറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ശബ്ദ സന്ദേശം അയക്കുകയും ഇത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ആയങ്കിക്കെതിരെ പൊലീസ് പുതിയ കേസ് എടുത്തത്.
ഒളിവില് കഴിയുന്ന അർജുൻ ആയങ്കി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായി പൊലീസിനെതിരെ പോസ്റ്റുകൾ ഇടുകയാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും പ്രതിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ച് തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതി എറണാകുളത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും സംസ്ഥാനം വിടാനുമുള്ള സാധ്യത പൊലീസ് തള്ളി കളിയുന്നില്ല.
അതേസമയം അർജുൻ ആയങ്കിയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷവും സിപിഎമ്മിൻ്റെ സഹായം ലഭിച്ചുവെന്നും എന്നാൽ ഇനി യാതൊരു ആനുകൂല്യവും ലഭിക്കില്ലന്നും ചെന്നിത്തലയുടെ കീഴിലുള്ള പൊലീസ് ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. അതേസമയം കോതമംഗലത്ത് സുഹൃത്തിൻ്റെ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ തന്നെ പൊലീസ് കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയെന്നാണ് അർജുൻ ആരോപിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താ വരുന്നതെന്ന് നോക്കൂ എന്നൊക്കെയാണ് അഭ്യന്തരമന്ത്രി ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല പറയുന്നത്.
''ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട് ജയിലലടക്കപ്പെട്ട കേസിനെപ്പറ്റി പുനരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടാനും ശേഷം ഞാൻ നിരപരാധിയെങ്കിൽ കള്ളക്കേസെടുത്ത് അധികാരദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത സിഐ പ്രശാന്തനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും ഞാൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേഷ് ചെന്നിത്തലയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. എങ്കിൽ ഞാൻ താങ്കളെ നേരിട്ട് വന്ന് പൊന്നാടയണിയിക്കും ഒരുമ്മ തരും, അല്ലാണ്ട് വിരട്ടരുത്. വളർന്ന പാർട്ടി വേറെയാണ്,'' ഇതായിരുന്നു ആയങ്കിയുടെ അവസാനത്തെ സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റ്.
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