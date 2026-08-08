ഒളിവിൽ കളിച്ച് ആയങ്കി, നെഞ്ചിടിച്ച് കണ്ണൂർ സിപിഎം; നേതാവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും വിറപ്പിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്
അതിനിടെയാണ് വൈകുന്നേരത്തോടെ ആയങ്കിയുടെ സ്വന്തം നാടായ വളപട്ടണത്തുനിന്ന് ഭാര്യയുടെ പേരിലുള്ള കാർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഈ കാറിലാണ് ആയങ്കി രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.
Published : August 8, 2026 at 7:40 PM IST
കണ്ണൂർ: അർജുൻ ആയങ്കിക്കെതിരെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പുതിയ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴും പഴയ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ്. പൊലീസും അന്വേഷണസംഘവും പലരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തെങ്കിലും ആയങ്കി എവിടെയുണ്ടെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇനിയും വ്യക്തമായ ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം, ഒളിവിലിരുന്നുകൊണ്ട് ആയങ്കിയും കൂട്ടരും പുറത്തുവിടുന്ന വീഡിയോകളും മറ്റും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കളം വാഴുകയാണ്.
അതിനിടെയാണ് വൈകുന്നേരത്തോടെ ആയങ്കിയുടെ സ്വന്തം നാടായ വളപട്ടണത്തുനിന്ന് ഭാര്യയുടെ പേരിലുള്ള കാർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഈ കാറിലാണ് ആയങ്കി രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. പൊലീസിന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് അർജുൻ ആയങ്കി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എടപ്പാളിലെത്തിയതായും, അവിടുത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു മണിക്കൂറോളം ചെലവഴിച്ചതായും സൂചനയുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആരാധകരുള്ള ആയങ്കിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സഹപ്രവർത്തകരും കൂട്ടാളികളുമാണ് നിലവിൽ പിടിയിലായിട്ടുള്ളത്.
ആയങ്കിയുടെ ഭീഷണിക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി, സംസ്ഥാനത്തെ ഗുണ്ടകളെ പിടികൂടാൻ ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 'ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രിപ്പ്' എന്ന പേരിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പുതിയ ദൗത്യത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു.
ഗുണ്ടകളെ വളർത്തുന്ന സിപിഎമ്മിനെ രൂക്ഷമായി കടന്നാക്രമിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്. മനു തോമസ്, ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിലെ പ്രതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കണ്ണൂർ മുടക്കോഴി മലയിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഷൗക്കത്തലിയെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് യുഡിഎഫ്-കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സൈബർ ഇടങ്ങൾ ആയങ്കിയുടെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നത്.
സിപിഎം നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പുമായി മനു തോമസ്
അതിനിടെ, ഗുണ്ടകളെ രഹസ്യമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സിപിഎം നേതാക്കൾക്കെതിരെ മുൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് മനു തോമസ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തി.
മനു തോമസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണരൂപം-
"സി.പി.ഐ.എമ്മിനെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചവരാണ് കുറെ അതിതീവ്ര സൈബർ വിപ്ലവകാരികൾ (എല്ലാവരുമല്ല). ഇവരാണ് ആരാധകവൃന്ദങ്ങളായി പരസ്പരസഹായികളാകുന്നത്. ഇവരിൽ ഒരു നേതാവിന് ഡാമേജ് പറ്റുമ്പോൾ മറ്റേ കൂട്ടർ കൂട്ടത്തോടെ ചാടിവീഴുന്നു. അങ്ങനെ പരസ്പര സഹായ സംഘങ്ങളായി വാഴുകയാണ്. ഇത്തരം വെല്ലുവിളികളും കോപ്രായത്തരങ്ങളും ഭാവിയിലെ ഉയർന്ന മാർക്കറ്റിംഗിനാണ് ഉപയോഗപ്പെടുക എന്ന് ഇവർക്കറിയാം.
'ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ച പാർട്ടി വേറെയാണ്' എന്ന് ഒരു സ്വർണ്ണം പൊട്ടിക്കൽ നടത്തുന്ന ക്രിമിനൽ വെല്ലുവിളി പോലെ പറയുമ്പോൾ, ആ പാർട്ടി ഏതാണ്, ആ പാർട്ടി എന്ത് ഉത്തരം പറയും...?
ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്നു വ്യക്തമാണ്; ഇത്തരം വ്യക്തികളെ ഇന്നു കാണുന്ന വിധം മാറ്റിയെടുത്തതിൽ പ്രധാന ഉത്തരവാദി മുൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സി.പി.ഐ.എമ്മിന്റെ ഒരു നേതാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാർത്ഥലാഭത്തിനുവേണ്ടി പാർട്ടിയിൽ ആഭിമുഖ്യമുള്ളവരും, വിപ്ലവ വചനങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആദ്യകാലത്ത് ഹിറ്റായവരുമായ ചിലരെ അദ്ദേഹം കൂടെക്കൂട്ടി. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഏക ന്യായീകരണം 'പ്രതിരോധം' എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു.
ഈ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ കാലത്ത് ഇവരുടെ താവളം സി.പി.ഐ.എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ആയിരുന്നു. സാധാരണ സി.പി.ഐ.എം ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് ഓഫീസ് ചുമതലക്കാരല്ലാതെ പ്രത്യേക ചുമതലയില്ലാത്ത ആരെയും താമസിപ്പിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഈ സംഘത്തെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് താമസിപ്പിച്ച് ചിലർക്ക് എസ്കോർട്ട് വിടുക, മറ്റ് സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക എന്നതൊക്കെയായിരുന്നു പണി. ഈ കാലത്ത് ഈ നേതാവിനെ ശാസിക്കാനോ തിരുത്താനോ ആരും പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് സാക്ഷാൽ പിണറായി വാളുമായി ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് മറ്റ് പല നേതാക്കൾക്കും തലയ്ക്ക് വെളിച്ചം വീണത്!
ഈ നേതാവിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുരുക്കം ചില ശിഷ്യന്മാർക്കും ഇവരെക്കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുഭാഗത്ത് നേതാവിന്റെ വാഴ്ത്തുപാട്ടിൻ്റെയും പുകഴ്ത്തലിൻ്റെയും സംസ്ഥാന കോഡിനേഷൻ ചുമതല ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്കായി. അതിൻ്റെ മറവിൽ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ ക്വട്ടേഷൻ-ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുമായും ബന്ധങ്ങൾ വളർന്നു. സ്വന്തമായി കൊല നടത്തുക, കൊല നടത്തി ജയിലിൽ പോവുക, അങ്ങനെ ഗുണ്ടാ മാർക്കറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ആരാധകരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക... അങ്ങനെ ഇത് ഒരു ഹരമായി വളർന്നു.
ഇവർ ക്രിമിനലുകൾ ആയതല്ല, ആക്കിയതാണ്. ഈ വെട്ടുകിളിക്കൂട്ടം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് 'ഈ നേതാവിനെ വിളിക്കൂ, പാർട്ടിയെ രക്ഷിക്കൂ' എന്നാണ്. സൈബർ ലോകത്തെ ഈ വിലാപമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഗുരുദക്ഷിണ; അതയാൾ ആസ്വദിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇതിലും കൂടുതൽ പറയാനുണ്ട്, പറഞ്ഞതിലും ഏറെ... ചില വിശുദ്ധ വിപ്ലവകാരികളെപ്പറ്റി..."
പാർട്ടിയിലെ വിഭാഗീയതയും ഭാവി സാധ്യതകളും
കണ്ണൂരിലെ സൈബർ സിപിഎം പോരാളികൾക്കിടയിൽ ഏറെ ആരാധകവൃന്ദമുള്ള രണ്ട് പേരാണ് അർജുൻ ആയങ്കിയും ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയും. വലിയ കേസുകളിലെ പ്രതികളായ ഇവർ രണ്ടുപേരും സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിലും ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിലും ഉൾപ്പെട്ട പ്രധാനികളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരാണ്.
മനു തോമസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് മുൻ സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി. ജയരാജനിലേക്കാണ്. നിലവിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സിപിഎം വിഭാഗീയതയിൽ പെട്ട് ഉഴറി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വരുന്നത്. ആയങ്കിയുടെ ഒളിവുജീവിതവും പോലീസിന്റെ നീക്കങ്ങളും സിപിഎമ്മിനുള്ളിലെ വിഭാഗീയത കൂടുതൽ ആളിക്കത്തിക്കുമോ എന്നത് കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതേസമയം, ഈ വിഷയത്തിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ തള്ളിപ്പറയാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
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