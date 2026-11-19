അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസ് വിധി: അപ്പീൽ പോകുമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ്; കോടതി വിധി യുഡിഎഫിനും ലീഗിനും കനത്ത തിരിച്ചടിയെന്ന് കുറ്റവിമുക്തനായ ടി വി രാജേഷ്
കോടതി വിധിയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിന് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വ്യക്തമാക്കുമെന്ന നിലപാടിലാണ് നേതാക്കൾ
Published : November 19, 2026 at 1:05 PM IST
കണ്ണൂർ: അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിലെ പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതി വിധി മുസ്ലീം ലീഗിനും യുഡിഎഫിനും ഏറ്റ കനത്ത രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടിയാണെന്ന് കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ട സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗം ടി.വി. രാജേഷ്. കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ കൊച്ചിയിൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ പേരിൽ സിപിഎമ്മിനെ രാഷ്ട്രീയമായി വേട്ടയാടാനാണ് അന്നത്തെ യുഡിഎഫ് സർക്കാരും നേതൃത്വവും ശ്രമിച്ചതെന്ന് ടി.വി. രാജേഷ് ആരോപിച്ചു. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം ഇത്തരമൊരു ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തം കെട്ടിച്ചമച്ചത്. ഈ ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തത്തെയാണ് കോടതി ഇന്ന് പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞത്.
പാർട്ടിക്കെതിരെയും കണ്ണൂർ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിനെതിരെയും 'പാർട്ടി കോടതി' പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ വൈകാരികമായ പ്രചാരണം അഴിച്ചുവിട്ട് സിപിഎമ്മിന് മാനഹാനിയുണ്ടാക്കിയതിന് ലീഗിൻ്റെയും യുഡിഎഫിൻ്റെയും നേതൃത്വം പൊതുസമൂഹത്തോട് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിധിപ്പകർപ്പ് ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമഗ്രവും ആധികാരികവുമായ പ്രതികരണം നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സാക്ഷികൾക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന ആരോപണത്തെയും ടി.വി. രാജേഷ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. തങ്ങൾക്കെതിരെ മൊഴി നൽകാൻ കോടതി പരിസരത്ത് എത്തിയ വ്യക്തി എന്തുകൊണ്ട് കോടതിക്കുള്ളിൽ ഹാജരായില്ല എന്നതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് മുസ്ലീം ലീഗാണ്. വിചാരണയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും സാക്ഷികൾക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷനോ, ലീഗ് തന്നെ നിയോഗിച്ച അഭിഭാഷകനോ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. കള്ളസാക്ഷികളെ സൃഷ്ച്ചടിതിലുള്ള ജാള്യത മറച്ചുവെക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ നെറികെട്ട ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. കേസിൽ കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ നിരപരാധികളാണെന്നും അവർക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നതിനായി ഏതറ്റം വരെയും നിയമപോരാട്ടം തുടരുമെന്നും ടി.വി. രാജേഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ പി. ജയരാജൻ, ടി.വി. രാജേഷ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ സിബിഐ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന 18 പേരെയാണ് എറണാകുളത്തെ പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയത്. അതേസമയം, കേസിലെ 13 പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. ഒന്നാം പ്രതി സുമേഷ്, മൂന്നാം പ്രതി അനൂപ്, ഏഴാം പ്രതി പവിത്രൻ എന്നിവർക്ക് പുറമെ മനോഹരൻ, എം.വി. ദിനേശൻ, ബിജുമോൻ, ഇ.പി. രാധാകൃഷ്ണൻ, ഷിജിൻ മോഹൻ, കെ.വി. സജിത്ത്, വി.വി. മോഹനൻ, പുരുഷോത്തമൻ, പി.കെ. അജിത് കുമാർ, പി.പി. സുരേശൻ എന്നിവരെയാണ് കോടതി കുറ്റക്കാരായി വിധിച്ചത്.
കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ 13 പേരിൽ ഏഴ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കൊലക്കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഏഴ് പ്രതികൾക്കും വധശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, പ്രതികളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ശിക്ഷയിൽ പരമാവധി ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്നാണ് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകർ കോടതിയിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചത്.
പ്രതികരണവുമായി തിരുവഞ്ചൂരും പിഎംഎ സലാമും
കേരളത്തിൽ ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിലെ കോടതി വിധിയിൽ പ്രതികരണവുമായി സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പിഎംഎ സലാമും രംഗത്തെത്തി. കോടതിയുടെ നിഗമനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻ്റ് അപ്പീലിന് പോകുമെന്നും ഇക്കാര്യം പ്രോസിക്യൂഷനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി.
വിഷയത്തിൽ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ തീരുമാനം വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേസിൽ 13 പേർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് സിബിഐ കോടതി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും അതേസമയം കോടതി വിധിക്കെതിരെ നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ രീതിയല്ല. കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തലിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ളവർക്ക് നിയമപരമായി തന്നെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ അവസരമുണ്ട്. വിധിപ്പകർപ്പ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അന്വേഷണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. കേസിലെ ഗൂഢാലോചന പൂർണമായി തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നത് മാത്രമാണ് നിലവിലെ വിഷയമെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു.
വിധിയിൽ അപ്പീൽ പോകേണ്ടിവരുമെന്നാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പിഎംഎ സലാമിൻ്റെ പ്രതികരണം. സിപിഎം നേതാക്കൾ കുറ്റക്കാരല്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അവർക്കെതിരായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. നേതാക്കൾ കുറ്റക്കാരല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഇവർ രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമായത്. കേസിലെ സാക്ഷികൾക്ക് നേരെ ഭീഷണിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊരിക്കലും ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുത്. ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാക്കളും സിപിഎം നേതാക്കളുടെ മക്കളുമാണ് കേസിലെ പ്രതികളെന്നും ഈ കോടതി വിധിയിലൂടെ കൊലപാതകത്തിലെ സിപിഎം ബന്ധം വ്യക്തമായെന്നും പിഎംഎ സലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിധിയിൽ തൃപ്തരല്ലാതെ ലീഗ് പ്രാദേശിക നേതൃത്വം
കോടതി വിധിയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിന് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വ്യക്തമാക്കുമെന്ന നിലപാടിലാണ് നേതാക്കൾ. അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ സിപിഎം നേതാക്കളായ പി ജയരാജനെയും ടി വി രാജേഷിനെയും കോടതി വെറുതെ വിട്ടതോടെ ലീഗ് നേതൃത്വം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. രണ്ട് പ്രധാന സാക്ഷികൾ മൊഴി നൽകാൻ സിബിഐ കോടതിയിൽ എത്താതിരുന്നതും ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. കേരള മനഃസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച ഈ കേസിലെ വിധിയിൽ തൃപ്തരല്ലെന്നും എന്നാൽ കീഴ്ഘടകങ്ങളും സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും മികച്ച രീതിയിലാണ് കേസ് നടത്തിപ്പുമായി മുന്നോട്ടുപോയതെന്നും പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് സെക്രട്ടറി പി പി സുബൈർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം കോടതി വിധിയെ പൂർണമായും മാനിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പാർട്ടി ബന്ധമുള്ള കുറ്റക്കാരും രാജി ആവശ്യവും
ഡിവൈഎഫ്ഐ കണ്ണപുരം വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി സുമേഷ്, ഡിവൈഎഫ്ഐ കണ്ണപുരം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം അനൂപ്, കണ്ണപുരം ഡിവൈഎഫ്ഐ ഈസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈന ദിനേശൻ, തളിപ്പറമ്പ് ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന വാടി രവിയുടെ മകൻ ബിജുമോൻ, കണ്ണപുരം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരൻ ഷിജിൻ മോഹൻ, പട്ടുവം പഞ്ചായത്ത് അംഗവും സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ പി പി സുരേശൻ എന്നിവരാണ് കേസിൽ കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തിയവരിൽ പാർട്ടി ബന്ധമുള്ളവർ. പട്ടുവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവും സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ പി പി സുരേശൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉടൻ രാജിവയ്ക്കണമെന്നും പി പി സുബൈർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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കഴിഞ്ഞദിവസം പട്ടുവത്ത് നടന്ന കേരളോത്സവത്തിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായ പി പി സുരേശൻ കായികതാരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തിന് കൈ കൊടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കോടതി വിധി വന്നതോടെ അന്ന് തങ്ങളെടുത്ത നിലപാട് ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് തെളിഞ്ഞതായി പ്രാദേശിക നേതാവ് കെ എം അബ്ദുല്ല പറഞ്ഞു. സിബിഐ കോടതി വിധി കണക്കിലെടുത്ത് പട്ടുവം, അരിയിൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി വലിയ പൊലീസ് സംഘത്തെയാണ് വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിധി വരുന്നത് പ്രമാണിച്ച് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ അരിയിൽ പ്രദേശം കനത്ത പൊലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു.
പ്രതികരിച്ച് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്
പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടതിൽ നിരാശയുണ്ടെന്ന് അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിലെ അന്വേഷണം ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന യു പ്രേമൻ പ്രതികരിച്ചു. സാക്ഷികളിലൂടെയാണ് പ്രധാനമായും കോടതിയിൽ കേസ് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. ഗൂഢാലോചന തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തത് സാക്ഷികൾ കോടതിയിൽ ഹാജരായില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കോടതി വിധി തിരിച്ചടിയായി കാണുന്നില്ല. 13 പ്രതികളെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാചര്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ വിശദീകരിച്ചു. തെളിവുകളും രേഖകളും ഹാജരാക്കി. ഒരു ഘട്ടത്തിലും അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സമയ സമയങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും പ്രേമൻ പറഞ്ഞു.
സമയ ബന്ധിതമായി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. രണ്ടാം പ്രതി യെ വെറുതെ വിട്ടു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ നിരാശ തോന്നി. ഇയാൾ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കുള്ള ആളാണ്. ഈ കാര്യത്തിൽ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് പൂർണമായും ലഭിച്ചതിനു ശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രോസിക്യൂഷന് വീഴ്ച്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ കേസ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നേരിട്ടിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയപരമായ പ്രതിസന്ധിയും ഔദ്യോഗികവും വ്യക്തിപരവുമായ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും മറികടന്നാണ് ഈ 33 പ്രതികളെ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ എത്തിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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