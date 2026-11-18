അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ നിർണായക വിധി നാളെ; ആകാംക്ഷയോടെ രാഷ്ട്രീയ കേരളം
എറണാകുളം പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതിയാണ് കേസിൽ വിധി പറയുന്നത്. വിചാരണ നേരിട്ട 31 പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള വിധിയാണ് നാളെ പ്രസ്താവിക്കുക.
Published : November 18, 2026 at 4:43 PM IST
എറണാകുളം: കണ്ണൂരിലെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ പതിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിചാരണ കോടതി നാളെ വിധി പ്രസ്താവിക്കും. എറണാകുളം പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതിയാണ് കേരളം ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഈ സുപ്രധാന കേസിൽ വിധി പറയുന്നത്. വിചാരണ നേരിട്ട 31 പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള വിധിയാണ് നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കുക.
പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണോയെന്ന വിധി പ്രസ്താവമാണ് നാളെ നടത്തുക. കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന പ്രതികളുടെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ വാദം നടത്തി , മറ്റൊരു ദിവസമായിരിക്കും ശിക്ഷ വിധിക്കുക. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതികൾക്കെല്ലാം നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ നൽകണമെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
ഷുക്കൂറിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ സിപിഎം നേതാക്കളായ പി. ജയരാജനും ടി.വി. രാജേഷും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിക്കുന്നത്. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി. ജയരാജൻ കേസിൽ 32-ാം പ്രതിയും, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി.വി. രാജേഷ് 33-ാം പ്രതിയുമാണ്. കേസ് അന്വേഷിച്ച സിബിഐ ആണ് പി. ജയരാജനെയും ടി.വി. രാജേഷിനെയും പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇരുവർക്കുമെതിരെ കൊലപാതക ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റമാണ് സിബിഐ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ആകെ 33 പ്രതികളാണുള്ളത്. ഇതിൽ രണ്ടുപേർ മരിച്ചതിനാൽ 31 പ്രതികളാണ് വിചാരണ നേരിട്ടത്. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കും വിചാരണ നടപടികൾക്കും ഒടുവിലാണ് കേസ് ഇപ്പോൾ നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിനിൽക്കുന്നത്. സിബിഐ കോടതിയുടെ വിധി സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് ഇടയാക്കുമെന്നതിനാർ ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പൊതുസമൂഹവും നാളത്തെ കോടതി വിധിയെ നോക്കിക്കാണുന്നത്.
നടന്നത് ക്രൂരമായ കൊലപാതകം
സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പി ജയരാജൻ്റെ വാഹനവ്യൂഹം തടഞ്ഞ് നിർത്തി ആക്രമിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ച്, എംഎസ്എഫ് പ്രവർത്തകനായിരുന്ന അരിയിൽ സ്വദേശി അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ (18) നെ തടഞ്ഞുവെച്ച് വിചാരണ നടത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ്. പി ജയരാജനെ തളിപ്പറമ്പ് സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വച്ചായിരുന്നു നേതാക്കൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതെന്നായിരുന്നു സിബിഐ ആരോപിക്കുന്നത്. ഗൂഢാലോചനയിൽ പി ജയരാജൻ്റെയും ടി വി രാജേഷിൻ്റെയും പങ്ക് തെളിയിക്കാനുള്ള സാക്ഷികൾ കേസിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരായി മൊഴി നൽകിയിരുന്നില്ല. ഇത് പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമാകുമോയെന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
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2012 സെപ്റ്റംബർ 20-നാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ ക്രൂരകൃത്യം അരങ്ങേറിയത്. കണ്ണപുരം കീഴറയിലെ വള്ളുവൻകടവിന് സമീപത്തുവെച്ച് ഷുക്കൂറിനെ രണ്ടര മണിക്കൂറോളം ബന്ദിയാക്കിയ ശേഷമാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
ഷുക്കൂറിൻ്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഫോട്ടോ അയച്ചു നൽകി ഇവർ ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം ആക്രമി സംഘം വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം. ഷുക്കൂർ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. കണ്ണൂരിലെ രാഷ്ട്രീയ വൈര്യത്തിൻ്റെ ക്രൂരമായ മുഖം അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവമായാണ് ഈ കേസ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. സിപിഐഎമ്മിൻ്റെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതോടെ കേസിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം കൈവന്നിരുന്നു.
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