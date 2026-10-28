പി. ജയരാജനും ടി.വി. രാജേഷും പ്രതികൾ; ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ വിധി നവംബർ 12ന്
2012 ഫെബ്രുവരി 20നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പിലെ ചുള്ളിയോട് വയലിൽ വച്ച് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകനായ ഷുക്കൂറിനെ തടഞ്ഞുവച്ച് വിചാരണ ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തി എന്നാണ് കേസ്
By PTI
Published : October 28, 2026 at 1:52 PM IST
എറണാകുളം: കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ എറണാകുളം സിബിഐ പ്രത്യേക കോടതി നവംബർ 12ന് വിധി പറയും. സിപിഎം നേതാക്കളായ പി. ജയരാജൻ, ടി.വി. രാജേഷ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ 33 പേർ പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള കേസിൽ നീണ്ട നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. നവംബർ ഒൻപതിന് വിധി പറയാനിരുന്ന കേസ് പിന്നീട് 12ലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
ക്രൂരമായ കൊലപാതകം
2012 ഫെബ്രുവരി 20നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പിലെ ചുള്ളിയോട് വയലിൽ വച്ച് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകനായ ഷുക്കൂറിനെ തടഞ്ഞുവച്ച് വിചാരണ ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തി എന്നാണ് കേസ്. അന്ന് സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പി. ജയരാജൻ്റെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞു എന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ഈ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം.
പട്ടാപ്പകൽ ഒരു വ്യക്തിയെ വയലിൽ മണിക്കൂറുകളോളം തടഞ്ഞുവച്ച് മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം പാർട്ടി കോടതി മാതൃകയിൽ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കി എന്ന ആരോപണം വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഞെട്ടിക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങളിൽ ഒന്നായാണ് ഈ സംഭവം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ഗൂഢാലോചനയും തെളിവുകളും
കേസിൽ ആകെ 33 പ്രതികളും 82 സാക്ഷികളുമാണുള്ളത്. വിചാരണ കാലയളവിനിടെ രണ്ട് പ്രതികൾ മരണപ്പെട്ടു. സിപിഎം നേതാക്കളായ പി. ജയരാജൻ 32-ാം പ്രതിയും, ടി.വി. രാജേഷ് 33-ാം പ്രതിയുമാണ്. ഇരുവരും കൊലപാതകം, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളാണ് നേരിടുന്നത്. തളിപ്പറമ്പിലെ സഹകരണ ആശുപത്രിയിലുള്ള 315-ാം നമ്പർ മുറിയിൽ വച്ചാണ് കൊലപാതകത്തിനുള്ള ഗൂഢാലോചന നടന്നത് എന്നാണ് സിബിഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ.
പ്രതികളുടെ ഫോൺ വിളികളും ടവർ ലൊക്കേഷൻ വിവരങ്ങളും സിബിഐ കോടതിയിൽ ശക്തമായ തെളിവായി ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ നിന്നും തങ്ങളെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പി. ജയരാജനും ടി.വി. രാജേഷും നൽകിയ വിടുതൽ ഹർജി കോടതി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു. ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സാക്ഷികൾ വിദേശത്തായതിനാൽ അവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ സിബിഐക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. വിചാരണ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ വിധി പറയാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.
മാതാവിൻ്റെ നിയമപോരാട്ടം
തുടക്കത്തിൽ ലോക്കൽ പൊലീസ് അന്വേഷിച്ച കേസ് പിന്നീട് സിബിഐ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഷുക്കൂറിൻ്റെ മാതാവ് ആത്തിക്ക ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് സിബിഐക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് ഉത്തരവായത്. തൻ്റെ മകൻ്റെ ഘാതകർക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വർഷങ്ങളായി വലിയ നിയമപോരാട്ടം തന്നെയാണ് ആത്തിക്ക നടത്തുന്നത്. കേസിൻ്റെ നാൾവഴികളിൽ പലപ്പോഴും സാക്ഷികൾ കൂറുമാറുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി.
എങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെയും സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതികൾക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ. മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട കേസ് ആയതിനാൽ തന്നെ കേരളത്തെ നടുക്കിയ ഈ കൊലപാതക കേസിൽ വരുന്ന വിധി രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലും ഏറെ നിർണായകമാകും.
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