ഷുക്കൂർ കൊലപാതകം; വിധിയെ ചൊല്ലി ലീഗ്- ജയരാജൻ രാഷ്ട്രീയ പോര് മുറുകുന്നു
ബിജെപി ഉൾപ്പടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സർക്കാർ സിപിഎം ഒത്തു കളിയെന്ന ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തി, ഇതിന് മറുപടിയായി സിപിഎം നേതാവ് പി. ജയരാജൻ കേസിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
Published : November 20, 2026 at 4:47 PM IST
കണ്ണൂർ: സിപിഎം നേതാക്കളായ പി. ജയരാജനെയും ടി.വി രാജേഷിനെയും വെറുതെ വിട്ട വിധിക്ക് പിന്നാലെ ഒത്തുകളി ആരോപണം കടുക്കുന്നു. ബിജെപി ഉൾപ്പടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സർക്കാർ സിപിഎം ഒത്തു കളിയെന്ന ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് പി ജയരാജൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പുറത്ത് വന്നത്. സംഭവമുൾപ്പടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജയരാജൻ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചത്.
പോസ്റ്റിൻ്റെ പൂർണ രൂപം ഇങ്ങനെ
'ഇന്നലെ വിധി വന്ന അരിയിൽ കേസ് സംബന്ധിച്ച് പ്രമുഖ പത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് നൽകിയ വാർത്തകളിൽ ഞാനും ടി.വി.രാജേഷും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അക്രമം നടന്ന പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ പോയ ഞങ്ങളാണ് ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. പരിക്കേറ്റ ഞങ്ങളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരല്ല, മറിച്ച് അന്നത്തെ പൊലീസാണ്',
ഞങ്ങൾക്ക് പരിക്കേറ്റെന്ന് പൊലീസിന് കൃത്യമായ ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഞങ്ങളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. എന്നിട്ടും കേസിൻ്റെ വിധി വന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിനെ പോലും സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ നിർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള അധർമ മാധ്യമ പ്രവർത്തനമാണ് ചിലർ നടത്തുന്നത്. ഇത്തരം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മാധ്യമസമീപനങ്ങൾ തീർച്ചയായും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.
വർഷങ്ങളായി മനസിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തുറന്നു പറയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മേൽപറഞ്ഞ അധർമ മാധ്യമ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ സ്വാധിനിക്കപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലെ നിയമവിധേയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സിപിഐ (എം)ൻ്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത നാടുവാഴിയായി ഒരു മുൻ വിധികർത്താവ് എഴുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടിയ മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധജ്വരത്തിന് കൂടി ചികിത്സ നടത്തണം. അത് സ്വതന്ത്രമായ നീതി നിർവ്വഹണ സംവിധാനത്തിന് കരുത്ത് പകരും.
ഈ കേസിൽ ഞങ്ങളെ അക്രമികളായി ചിത്രീകരിക്കണമെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചതും അതിനായി ശ്രമിച്ചതും മുസ്ലിം ലീഗാണ്. തങ്ങൾ വരച്ച വരയിൽ നിർത്തി കോടതിയിൽ കള്ളമൊഴി നൽകിക്കാൻ അവർ നിരവധി സാക്ഷികളെ തയ്യാറാക്കി നിർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, അവർ കൊണ്ടുവന്ന സാക്ഷികളിൽ ചിലർ കോടതിയിൽ നുണ പറയാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതിലൊരാൾ വിദേശത്തുനിന്ന് വിമാനമാർഗ്ഗം കേരളത്തിലെത്തി കോടതിയുടെ കോമ്പൗണ്ട് വരെ എത്തിയതാണ്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ വിസ്തരിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞില്ല. തനിക്ക് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ പിന്മാറിയത്.
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മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ തന്നെയായ ചില സാക്ഷികൾ എങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജമൊഴി നൽകാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്നത് അവർ യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസികൾ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിക്ക് മനഃസാക്ഷിക്ക് വിരുദ്ധമായി കള്ളസാക്ഷി പറയാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ, കേസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ മൊഴി നൽകാൻ വന്ന രണ്ട് സാക്ഷികൾക്ക്, തങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന കുറ്റം തങ്ങൾക്കെതിരെയും ബാധകമാകുമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. അതിനെ തുടർന്നാണ് സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം വന്നത്.
സത്യത്തിലും നീതിയിലും ന്യായത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് കള്ളം പറയാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ പല നീക്കങ്ങളും പാളിപ്പോയത്. ഈ കേസിൽ വിധി വന്നിരിക്കുന്നു; അതിന്റെ തുടർ നിയമനടപടികൾ സ്വാഭാവികമായും മുന്നോട്ട് പോകും. എന്നാൽ, രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ കുടുക്കാൻ കള്ളസാക്ഷികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇത്തരം തെറ്റായ കീഴ്വക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമൂഹം ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കള്ളസാക്ഷി മൊഴികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും, സത്യബോധമുള്ളവർ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതും ഇത്തരം കേസുകളുടെ ഗതിയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നത് എല്ലാ കേസുകളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ്,' പി. ജയരാജൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജയരാജനെതിരെ മുസ്ലീം ലീഗ് രംഗത്ത്
ജയരാജനെതിരെ മുസ്ലീം ലീഗും രംഗത്തെത്തി. ഷുക്കൂർ കേസ് വിധിയിൽ അപ്പീൽ പോകുമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ കരീം ചേലരി പറഞ്ഞു. 'പൂർണമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരിൽ ചിലർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. സാക്ഷികളെ നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. അബുവിനും സാബിറിനും നിലവിൽ ലീഗുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും സാക്ഷി മൊഴി നൽകാൻ വന്നു, പക്ഷേ തിരിച്ചുപോയെന്ന് ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.
അത് എങ്ങനെയാണ് ജയരാജൻ അറിഞ്ഞത്,' ചെലേരി ചോദിക്കുന്നു.
'ഞങ്ങൾക്ക് പോലും ഈ കാര്യം അറിയില്ലായിരുന്നു. ജയരാജൻ അതിൽ വ്യക്തത വരുത്തണം. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കേസിൽ ഇടപെട്ടു എന്നത് അസംബന്ധമാണ്. നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. നേതാക്കളെ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ നിർത്തുന്ന പ്രസ്താവനയാണിത്. ഫേസ്ബുക്കിൽ തനിക്കെതിരെ വരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ കാര്യമാക്കുന്നില്ലെന്നും,' ആദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
2012 ഫെബ്രുവരി 20നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പിലെ ചുള്ളിയോട് വയലിൽ വച്ച് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകനായ ഷുക്കൂറിനെ തടഞ്ഞുവച്ച് വിചാരണ ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയത് കേരളത്തിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച സംഭവമായിരുന്നു.
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