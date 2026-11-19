അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ വിധി ഇന്ന്; പി ജയരാജൻ ഉൾപ്പെടെ 31 പ്രതികളുടെ ഭാവി സിബിഐ കോടതി തീരുമാനിക്കും
ഇന്ന് രാവിലെ 11ഓടെ എറണാകുളം പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതിയാണ് വിധി പറയുന്നത്. കേസിൽ വിചാരണ നേരിട്ട 31 പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണോയെന്ന വിധി പ്രസ്താവമാണ് കോടതി ഇന്ന് നടത്തുക
Published : November 19, 2026 at 6:39 AM IST
എറണാകുളം: കണ്ണൂരിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളിൽ ഏറെ ചർച്ചയായ അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ എറണാകുളം പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും. നാടിനെ നടുക്കിയ ക്രൂരകൃത്യം നടന്ന് 14 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഈ സുപ്രധാന കേസിൽ വിചാരണക്കോടതി വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നത്.
ഇന്ന് രാവിലെ 11ഓടെ എറണാകുളം പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതിയാണ് വിധി പറയുന്നത്. കേസിൽ വിചാരണ നേരിട്ട 31 പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണോയെന്ന വിധി പ്രസ്താവമാണ് കോടതി ഇന്ന് നടത്തുക. കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന പ്രതികളുടെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ വാദം കേട്ട ശേഷം മറ്റൊരു ദിവസമായിരിക്കും ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിക്കുക. ജാമ്യത്തിലുള്ള പ്രതികൾ ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ പേരും ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാകും.
അരിയിൽ ഷുക്കൂറിൻ്റെ സഹോദരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബന്ധുക്കളും വിധി കേൾക്കാൻ കോടതിയിലെത്തും. സമൂഹ മനഃസാക്ഷിയെ നടുക്കിയ ക്രൂര കൊലപാതകത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രതികൾക്കും പരമാവധി ശിക്ഷ നൽകണമെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യം. പ്രതികൾക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഷുക്കൂറിൻ്റെ ബന്ധുക്കളും. വിധിപ്രസ്താവം കണക്കിലെടുത്ത് കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോടതി പരിസരത്ത് കനത്ത സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ പ്രമുഖ സിപിഎം നേതാക്കൾ
സിപിഎമ്മിൻ്റെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതോടെ കേസിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം കൈവന്നിരുന്നു. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി ജയരാജൻ കേസിൽ 32-ാം പ്രതിയും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് 33-ാം പ്രതിയുമാണ്. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ്റെ മകൻ ശ്യാംജിത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിപിഎം, ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരാണ് കേസിലെ മറ്റു പ്രതികൾ.
കേസിൽ ആകെ 33 പ്രതികളാണുള്ളത്. ഇതിൽ രണ്ടുപേർ മരിച്ചതിനാൽ 31 പ്രതികളാണ് വിചാരണ നേരിട്ടത്. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ കൊലപാതകം, ഗൂഢാലോചന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകളാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേസ് അന്വേഷിച്ച സിബിഐയാണ് പി ജയരാജനെയും ടി വി രാജേഷിനെയും പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇരുവർക്കുമെതിരെ കൊലപാതക ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റമാണ് സിബിഐ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
രണ്ടര മണിക്കൂർ ബന്ദിയാക്കി പരസ്യവിചാരണയും കൊലപാതകവും
2012 ഫെബ്രുവരി 20നാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ ക്രൂരകൃത്യം അരങ്ങേറിയത്. അന്നത്തെ സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പി ജയരാജൻ്റെ വാഹനവ്യൂഹം തടഞ്ഞുനിർത്തി ആക്രമിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് എംഎസ്എഫ് പ്രവർത്തകനായിരുന്ന അരിയിൽ സ്വദേശി അബ്ദുൽ ഷുക്കൂറിനെ(18) തടഞ്ഞുവച്ച് പരസ്യവിചാരണ നടത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ്.
കണ്ണപുരം കീഴറയിലെ വള്ളുവൻകടവിന് സമീപത്തെ വയലിൽ വച്ച് ഷുക്കൂറിനെ രണ്ടര മണിക്കൂറോളം ബന്ദിയാക്കിയ ശേഷമാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഷുക്കൂറിൻ്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഫോട്ടോ അയച്ചുനൽകി ഇവർ തന്നെയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷമാണ് അക്രമിസംഘം വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് ആരോപണം. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഷുക്കൂർ സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ മരിച്ചിരുന്നു.
ഗൂഢാലോചനയും നീണ്ട നിയമപോരാട്ടവും
വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ പി ജയരാജനെ തളിപ്പറമ്പ് സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വച്ചായിരുന്നു നേതാക്കൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതെന്നാണ് സിബിഐ ആരോപിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഗൂഢാലോചനയിൽ പി ജയരാജൻ്റെയും ടി വി രാജേഷിൻ്റെയും പങ്ക് തെളിയിക്കാനുള്ള സാക്ഷികൾ കേസിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരായി മൊഴി നൽകിയിരുന്നില്ല.
ഇത് പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമാകുമോയെന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കും വിചാരണ നടപടികൾക്കും ഒടുവിലാണ് കേസ് ഇപ്പോൾ നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിനിൽക്കുന്നത്. കണ്ണൂരിലെ രാഷ്ട്രീയ വൈരത്തിൻ്റെ ക്രൂരമായ മുഖം അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവമായാണ് ഈ കേസ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. സിബിഐ കോടതിയുടെ വിധി സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് ഇടയാക്കുമെന്നതിനാൽ ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പൊതുസമൂഹവും ഇന്നത്തെ കോടതി വിധിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
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