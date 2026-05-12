അരിപ്പ സമരഭൂമിയിൽ മരം വീണ് കുടിൽ തകർന്നു; വീട്ടമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്, മരണഭയത്തിൽ ഒരുകൂട്ടം മനുഷ്യർ
കുടിലിൽ താമസിച്ചിരുന്ന രാധാമണി രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്. അപകടാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നാട്ടുകാർ.
Published : May 12, 2026 at 9:50 PM IST
കൊല്ലം: അരിപ്പ സമരഭൂമിയിൽ അപകടഭീതി വിതച്ച് മരം വീഴ്ച. കടുപ്പമേറിയ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുത്ത മണ്ണിൽ ഒരു രാത്രി പോലും സമാധാനമായി ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടുത്തെ താമസക്കാർ.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഒൻപതരയോടെ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഭാരതീപുരം സ്വദേശിനി രാധാമണിയുടെ കുടിൽ പൂർണമായും തകർന്നു. കൂറ്റൻ റബർ മരം ഒടിഞ്ഞു വീണായിരുന്നു അപകടം.
അത്ഭുതകരമായ രക്ഷപ്പെടൽ
ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോൾ മരം ഒടിയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നുവെന്നും എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ മരം കുടിലിനു മുകളിലേക്ക് ശക്തിയായി പതിച്ചുവെന്നും രാധാമണി പറഞ്ഞു. വലിയ മരമായിരുന്നതിനാൽ മരത്തിൻ്റെ ശിഖരം വീട്ടിലെ അലമാരയിൽ തങ്ങി നിന്നതാണ് രക്ഷയായത്.
കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി അരിപ്പ സമര ഭൂമിയിലാണ് താമസിച്ചു വരുന്നതെന്നും അപകടത്തിൽ നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട വീട്ടമ്മ പറഞ്ഞു. വീട്ടുമുറ്റത്ത് കോഴിക്കൂടും ഉണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യർക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഏറെ അപകടകരാമാം വിധത്തിലാണ് ഓരോ മരങ്ങളും.
പട്ടയം ലഭിച്ചു, പക്ഷേ സുരക്ഷയില്ല
കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണ കാലത്ത് അരിപ്പ സമര ഭൂമിയിൽ താമസിച്ചവർക്ക് പട്ടയം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പട്ടയഭൂമിയിലെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമതർക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ താമസക്കാരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്നത്. അപകടാവസ്ഥയിലായ മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റാൻ അനുമതി വൈകുന്നത് ഓരോ മഴക്കാലത്തും വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
അരിപ്പ ഭൂമിയിലെ വലിയ മരങ്ങളെല്ലാം ഏതാണ്ട് അടിവശം ദ്രവിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. മഴക്കാലം എത്തുന്നതോടെ കൂടുതൽ മരങ്ങൾ കുടിലിനു മുകളിലേക്ക് വീഴുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മരണഭയത്തിലാണ് ഇവിടെയുള്ള താമസക്കാരെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.
അധികൃതർ കണ്ണുതുറക്കുമോ?
അപകടാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ ഉടൻതന്നെ മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മരണം സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതിൽ തീരുമാനമാകുകയൊള്ളോ, ഞങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും യാതൊരു വിലയുമില്ലേ എന്നാണ് നാട്ടുകാര് രോഷത്തോടെചോദിക്കുന്നത്.
എല്ലാ മരങ്ങളും കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ അവസ്ഥയിലാണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവ നിലം പൊത്താം. കുടിലുകളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ മരങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് അത്യധികം ഭീഷണിയാണ്. അതിനാൽ എത്രയും വേഗം ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് അഭ്യർഥനയെന്നും അവർ പറയുന്നു. കാലവർഷം ശക്തമാകുന്നതിന് മുൻപ് നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ദുരന്തത്തിന് അരിപ്പ സാക്ഷിയാകേണ്ടി വരുമോഎന്ന ഭയവും ഇവര്ക്കുണ്ട്.
വർഷങ്ങളായി സമര പോരാട്ടം നടത്തി നേടിയ ഭൂമിയില് സമാധാനമായി കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോള് അരിപ്പ സമരഭൂമിയിലെ ഓരോ താമസക്കാരും.
