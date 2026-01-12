ആരിക്കാടിയിൽ ടോൾപിരിവിനെതിരെ പ്രതിഷേധം; എംഎൽഎയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി, പ്രദേശത്ത് സംഘർഷം
ദേശീയപാതയിൽ തലപ്പാടിയിൽ ഒരു ടോൾ പ്ലാസയിൽ നിലനിൽക്കെ 22 കിലോമീറ്റർ മാറി കുമ്പള ആരിക്കാടിയിലും ടോൾ പിരിവ് നടത്തുന്ന ദേശീയ പാത അതോറിറ്റിയുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ദേശീയ പാത ഉപരോധിച്ചത്.
Published : January 12, 2026 at 11:04 AM IST
കാസർകോട്: കുമ്പള ആരിക്കാടിയിൽ ടോൾ പിരിവിനെതിരെ ദേശീയ പാത ഉപരോധിച്ച് സമരം ചെയ്ത മഞ്ചേശ്വരം എംഎൽഎ എകെഎം അഷ്റഫിനെ അടക്കം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി പൊലീസ്. സ്ഥലത്ത് വൻ സന്നാഹം തന്നെ പൊലീസ് ഒരുക്കിയിരുന്നു. പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘർക്ഷത്തിൽ കലാശിച്ചതോടെ പ്രതിഷേധക്കാരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ ടോൾ പ്ലാസയിൽ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചു.
എംഎൽഎയെ അടക്കം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി മഞ്ചേശ്വരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സമരക്കാർ. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയെ കാണാൻ എംഎൽഎയ്ക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചതും പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തമാകാൻ ഇടയാക്കി. ദേശീയപാതയിൽ തലപ്പാടിയിൽ ഒരു ടോൾ പ്ലാസയിൽ നിലനിൽക്കെ 22 കിലോമീറ്റർ മാറി കുമ്പള ആരിക്കാടിയിലും ടോൾ പിരിവ് നടത്തുന്ന ദേശീയ പാത അതോറിറ്റിയുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ പ്രതിഷേധക്കാർ തെരുവിലിറങ്ങിയത്.
ആരിക്കാടി ടോൾ പ്ലാസയിൽ നിലവിലുള്ള തലപ്പാടി ടോൾ ബൂത്തും തമ്മിൽ അകലം 22 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ്. ജനപ്രതിനിധികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ശക്തമായ എതിർപ്പുകൾ തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ടോൾ പ്ലാസയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ടോൾ പിരിവ് നടത്തുന്നതിനെതിരെ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഗസ്റ്റിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിൽ വിധി വരുന്നത് വരെ ടോൾ പിരിവ് നടത്തില്ലെന്ന് കലക്ടറും ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അധികൃതരും ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയും തമ്മിൽ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ കേസ് പലപ്പോഴായി നീട്ടി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ മൂന്ന് തവണ ടോൾ പിരിവ് നടത്താനുള്ള ശ്രമം നാട്ടുകാരും ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയും ജനപ്രതിനിധികളും തടയുകയായിരുന്നു. ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ളവരുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് യാത്ര സൗജന്യമാക്കും എന്ന് നേരത്തെ ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ചുറ്റം കടലും പുഴയും മാത്രമുള്ളതിനാൽ അത് ഒരു തരത്തിലും ഈ പ്രദേശത്തെ യാത്രക്കാർക്ക് ഗുണം ലഭിക്കില്ലെന്നും ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി പറയുന്നു.
കോടതി വിധിയുടെ പേരിൽ ടോള് ആരംഭിച്ചാൽ തന്നെ 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ സൗജന്യം ലഭിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദേശീയപാത ചട്ടപ്രകാരം അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ടോളുകൾക്കിടയിൽ കുറഞ്ഞത് 60 കിലോമീറ്റർ ദൂരം വേണമെന്ന നിർദേശം ലംഘിച്ചാണ് ആരിക്കാടി ടോൾ പ്ലാസ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ആരോപിച്ചു. നിലവിൽ ചുങ്കം പിരിക്കുന്ന തലപ്പാടി ടോൾ പ്ലാസയും ആരിക്കാടി ടോൾ പ്ലാസയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം വെറും 22 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എംഎൽഎ അടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും നാട്ടുകാരും നേരത്തേ തന്നെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തി വന്നിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഇന്ന് മുതൽ ടോൾ പ്ലാസ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
