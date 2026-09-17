126 കോടി വിദേശത്തേക്ക് കടത്തി? അർജൻ്റീന ടീമിൻ്റെ കേരള സന്ദർശനത്തിൽ മുൻ മന്ത്രിക്കും കുരുക്ക്
കായിക വകുപ്പ് സ്പെഷൽ സെക്രട്ടറി എൻ പ്രശാന്ത് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ക്രമക്കേടുകൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തുന്നത്
Published : September 17, 2026 at 7:16 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ലയണൽ മെസ്സിയെയും അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ ടീമിനെയും കേരളത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകളിൽ മുൻ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹിമാനും മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എ ജയതിലകിനും കുരുക്ക് മുറുകുന്നു. സ്പോൺസറെ ടെൻഡറില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുത്തതടക്കം കായിക വകുപ്പിൻ്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലെ ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകളിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) തുടർനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്.
കായിക വകുപ്പ് സ്പെഷൽ സെക്രട്ടറി എൻ പ്രശാന്ത് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ക്രമക്കേടുകൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തുന്നത്. മുൻ മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹിമാൻ്റെ വാക്കാലുള്ള നിർദേശപ്രകാരമാണ് സ്പോൺസറെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയോ ഫണ്ടിൻ്റെ ഉറവിടമോ പരിശോധിച്ചില്ല. പദ്ധതിയുടെ സ്പോൺസർ മാത്രമായി ആദ്യം പരിഗണിച്ച സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് പിന്നീട് മന്ത്രിസഭയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ തന്നെ സൗഹൃദ മത്സരം നടത്താനുള്ള ചുമതലയും നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ബ്രോഷർ താൽപര്യപത്രമാക്കി
അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ്റെ (എഎഫ്എ) വാണിജ്യ ബ്രോഷറിനെ കേരളത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള അവരുടെ താൽപര്യപത്രമായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് മുൻ മന്ത്രി ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചതെന്നാണ് പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ. എഎഫ്എ പ്രതിനിധികളുമായി വി അബ്ദുറഹിമാൻ ഇ-മെയിൽ വഴി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു. ഈ ഇടപാടുകളിൽ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയെയും ഉൾപ്പെടുത്തി. അർജൻ്റീനയിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മെസ്സി ഉൾപ്പെട്ട ടീമിൻ്റെ കേരള സന്ദർശനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതുവഴി സർക്കാരിനും പൊതുജനങ്ങൾക്കും തെറ്റായ ധാരണയുണ്ടായെന്നും റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തുന്നു.
ടെൻഡറില്ലാതെ കമ്പനിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു
അർജൻ്റീന ടീമിൻ്റെ കേരള സന്ദർശനത്തിനുള്ള സ്പോൺസറായി റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് മുൻ മന്ത്രിയുടെ വാക്കാലുള്ള നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ്. താൽപര്യപത്രം ക്ഷണിക്കൽ, പരസ്യ ടെൻഡർ, സ്പോൺസർഷിപ്പ് തുകയുടെ മൂല്യനിർണയം തുടങ്ങിയ നടപടികളൊന്നും പാലിച്ചില്ല. കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷി പരിശോധിക്കുകയോ ഫണ്ടിൻ്റെ ഉറവിടം ഉറപ്പാക്കുകയോ ചെയ്യാതെയാണ് ഇതേ കമ്പനിക്ക് സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ് ചുമതലയും കൈമാറിയത്.
സർക്കാർ ഉത്തരവിന് മുൻപേ കരാർ
മന്ത്രിസഭയുടെ അനുമതി തേടാതെയാണ് സ്പോൺസർക്ക് മത്സര നടത്തിപ്പിൻ്റെ ചുമതല കൈമാറിയത്. സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സ്പോൺസർ എഎഫ്എയുമായി കരാർ ഒപ്പിടുകയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്നത്തെ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻ്റ് യു ഷറഫലി കരാറിൽ സാക്ഷിയായി ഒപ്പിട്ടത് മുൻ മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹിമാൻ്റെ അറിവോടെയായിരുന്നു. അർജൻ്റീന അസോസിയേഷന് കൈമാറാനെന്ന പേരിൽ സ്പോൺസർ വിദേശത്തേക്ക് 126 കോടി രൂപ അയച്ചതായി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് കേന്ദ്രാനുമതി തേടി കത്തയച്ചത് അന്നത്തെ കായിക വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയാണ്. എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അർജൻ്റീന ടീമിൻ്റെ കേരള സന്ദർശനം ഉറപ്പായതായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു. സ്പോൺസർ പണം കൈമാറിയതായി പറയുന്ന ഏജൻസി അമേരിക്കയിൽ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം നേരിടുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. വിദേശത്തേക്ക് പണം അയച്ചതിൻ്റെയോ അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ അത് കൈപ്പറ്റിയതിൻ്റെയോ രേഖകൾ സർക്കാരിൻ്റെ കൈവശമില്ല.
സ്റ്റേഡിയം കൈമാറ്റവും എസ്ഐടി അന്വേഷണവും
ടീമിൻ്റെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2025 ഒക്ടോബറിൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ അവലോകന യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. അഞ്ച് കോടിയിലധികം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ഇളവ് നൽകി കലൂർ ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം സ്പോൺസർക്ക് വിട്ടുനൽകാൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു. കോടികളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും രാജ്യാന്തര കരാറുകളും ഉൾപ്പെട്ട വിഷയമായതിനാൽ ഫയൽ ധനകാര്യ, നിയമ വകുപ്പുകളുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കണമെന്ന് കായിക വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദേശിച്ചിരുന്നു.
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എന്നാൽ അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എ ജയതിലക് ഇത് അവഗണിച്ചെന്നാണ് മറ്റൊരു ഗുരുതര കണ്ടെത്തൽ. കായിക വകുപ്പിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തിന് തുടക്കമിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ മുൻ മന്ത്രിയുടെ പങ്കും കൂടുതൽ വിശദമായി പരിശോധിക്കും. സ്പോൺസർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ എഎഫ്എയുമായുള്ള കരാർ, വിദേശ പണമിടപാട്, കേന്ദ്രാനുമതി, സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും മൊഴികളും എസ്ഐടി പരിശോധിക്കും.
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