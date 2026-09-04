ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളിക്ക് ക്ഷണിച്ചില്ല; ആറന്മുള അഷ്ടമിരോഹിണി വള്ളസദ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാതെ കെ. ജയകുമാർ
ആറന്മുള പാർഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളിലൊന്നായ അഷ്ടമിരോഹിണി മഹാ വള്ളസദ്യയുടെ ഉദ്ഘാടകനായി തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ. ജയകുമാറിനെ ആയിരുന്നു
Published : September 4, 2026 at 2:00 PM IST
പത്തനംതിട്ട: തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും പള്ളിയോട സേവാ സംഘവും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത രൂക്ഷമാകുന്നു. ആറന്മുള അഷ്ടമിരോഹിണി വള്ളസദ്യയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ. ജയകുമാർ വിട്ടുനിന്നു. ഉത്രട്ടാതി ജലമേളയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിക്കാത്തതിലുള്ള കടുത്ത അതൃപ്തിയെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത് എന്നാണ് സൂചന.
ആറന്മുള പാർഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളിലൊന്നായ അഷ്ടമിരോഹിണി മഹാ വള്ളസദ്യയുടെ ഉദ്ഘാടകനായി തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ. ജയകുമാറിനെ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അവസാന നിമിഷം അദ്ദേഹം പിന്മാറുകയായിരുന്നു. വ്യക്തിപരമായ അസൗകര്യങ്ങൾ മൂലമാണ് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണമെങ്കിലും, പള്ളിയോട സേവാ സംഘത്തോടുള്ള എതിർപ്പാണ് യഥാർഥ കാരണമെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇതേത്തുടർന്ന് ക്ഷേത്ര തന്ത്രി അക്കീരമൺ കാളിദാസ ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് വള്ളസദ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.
ഉത്രട്ടാതി ജലമേളയിലെ അവഗണന
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളിയിലേക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡിനെയോ പ്രസിഡൻ്റിനെയോ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുകയോ ക്ഷണിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഉപരാഷ്ട്രപതി അടക്കം പങ്കെടുത്ത വലിയൊരു ചടങ്ങായിരുന്നിട്ടും ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയായ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ പൂർണ്ണമായും തഴഞ്ഞതാണ് കെ. ജയകുമാറിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. പള്ളിയോട സേവാ സംഘം പരിപാടികൾ രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന ഗുരുതരമായ ആക്ഷേപവും ദേവസ്വം ബോർഡിനുണ്ട്.
ആറന്മുള ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളിലും ദേവസ്വം ബോർഡിന് നിർണായക പങ്കുണ്ട്. എന്നാൽ സമീപകാലത്തായി പള്ളിയോട സേവാ സംഘം ബോർഡിനെ മറികടന്ന് ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുവെന്ന പരാതി ശക്തമാണ്.
ഉത്രട്ടാതി ജലമേളയുടെ സംഘാടനത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകാതിരുന്നത് ഈ തർക്കങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഉപരാഷ്ട്രപതി മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തിയ ചടങ്ങിൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റിനെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ സംഘാടകർ അത് മനഃപൂർവം ഒഴിവാക്കിയെന്നുമാണ് ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ആറന്മുള പാർഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന അഷ്ടമിരോഹിണി വള്ളസദ്യ ലോകപ്രസിദ്ധമാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ ജന്മദിനമായ അഷ്ടമിരോഹിണി നാളിൽ പള്ളിയോടങ്ങളിൽ എത്തുന്ന കരക്കാർക്ക് നൽകുന്ന വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയാണിത്. അറുപതിലധികം വിഭവങ്ങളാണ് വള്ളസദ്യയിൽ വിളമ്പുന്നത്.
ഇത്തരത്തിൽ ഏറെ സാംസ്കാരികവും ആത്മീയവുമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വേദിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദങ്ങൾ തലപൊക്കിയിരിക്കുന്നത്. പള്ളിയോട സേവാ സംഘവും ദേവസ്വം ബോർഡും തമ്മിലുള്ള ശീതസമരം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഭക്തർക്കിടയിലുണ്ട്. വള്ളംകളി സമയത്ത് തന്നെ ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് വള്ളസദ്യയിലെ ബഹിഷ്കരണം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
Also Read:- അഷ്ടമിരോഹിണി ആഘോഷത്തിനൊരുങ്ങി ഗുരുവായൂർ; ദർശനത്തിന് നിയന്ത്രണം