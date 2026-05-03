ആരോഗ്യ മന്ത്രിക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പ്? അട്ടിമറി ജയം മണത്ത് അബിൻ വര്‍ക്കി?

71 ശതമാനത്തിലധികം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ആറന്മുളയിൽ, ജനകീയ വികസനവുമായി വീണാ ജോർജ് ഹാട്രിക് അടിക്കുമോ, അതോ അബിൻ വർക്കിയിലൂടെ യു.ഡി.എഫ് അട്ടിമറി വിജയം നേടുമോ എന്നറിയാൻ രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഒന്നടങ്കം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 3, 2026 at 5:12 PM IST

ത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണശാലയായ ആറന്മുള നിയമസഭ മണ്ഡലം ഇത്തവണ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് അതിശക്തമായ ത്രികോണ പോരാട്ടത്തിനാണ്. ആറന്മുള കണ്ണാടിയുടെ തിളക്കവും പള്ളിയോടങ്ങളുടെ താളവുമുള്ള മണ്ണിൽ ഇത്തവണ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിന് പുതിയൊരു മുഖമായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണയും ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിന്ന മണ്ഡലത്തിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വിജയം തേടി വീണാ ജോർജ് എത്തിയപ്പോൾ, മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഇറക്കിയത് കെ.എസ്.യു മുൻ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയും യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതീകവുമായ അബിൻ വർക്കി കോടിയാട്ടിനെയാണ്. എന്നാൽ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും വെല്ലുവിളിച്ച് മുൻ മിസോറാം ഗവർണറും ബി.ജെ.പിയുടെ പ്രമുഖ മുഖവുമായ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ കൂടി എൻ.ഡി.എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എത്തിയതോടെ ആറന്മുളയിലെ മത്സരം പ്രവചനാതീതമായി.

കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ 19,003 വോട്ടിൻ്റെ വൻ ഭൂരിപക്ഷവും മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ആരോഗ്യ-വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും മുൻനിർത്തിയാണ് വീണാ ജോർജ് വോട്ട് തേടിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ആറന്മുള മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ റോഡ്, പാലം, കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ എന്നിവയാണ് എൽ.ഡി.എഫിൻ്റെ പ്രധാന പ്രചാരണായുധം. മന്ത്രിയെന്ന നിലയിലുള്ള വീണാ ജോർജിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വോട്ടായി മാറുമെന്നാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ.

മണ്ഡലത്തിലെ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും വികസന മുരടിപ്പും പ്രധാന ആയുധമാക്കിയ അബിൻ വർക്കി, യുവാക്കളുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും പിന്തുണയോടെ വിജയം ഉറപ്പാണെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അബിൻ വർക്കിയുടെ ജനകീയ ഇടപെടലുകളും യുവത്വത്തിന്റെ പോരാട്ട വീര്യവും മണ്ഡലത്തിൽ വലിയ ഓളമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആറന്മുളയിൽ ഇത്തവണ വൻ അട്ടിമറി വിജയം യു.ഡി.എഫ് നേടുമെന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ലെന്ന് അബിൻ വർക്കി ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു

ശബരമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിലും വികസന പ്രശ്നങ്ങളിലും ആറന്മുളയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന കുമ്മനം രാജശേഖരൻ്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവം മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടുബാങ്കിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് എൻ.ഡി.എ കണക്കുകൂട്ടുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ എൻ.ഡി.എയ്ക്ക് ശക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ട്. കുമ്മനം രാജശേഖരൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ആറന്മുളയിലെ മത്സരം ഇരുമുന്നണികൾക്കും കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാക്കി മാറ്റി.

ആറന്മുള നിയമസഭാ മണ്ഡലം 1991 ന് ശേഷം ഒരു മുന്നണിക്കും തുടർച്ചയായ ഭരണാനുമതി നൽകാത്ത രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണശാലയായിരുന്നു. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും തുടർച്ചയായി എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വീണാ ജോർജ്ജ് വിജയിച്ചതോടെ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം മാറിമറിഞ്ഞു.

2021 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം

  • 2021-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വീണാ ജോർജ്ജ് ഭൂരിപക്ഷം ഗണ്യമായി വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാം തവണയും മണ്ഡലത്തിൽ വിജയക്കൊടി പാറിച്ചു
  • വിജയി: വീണാ ജോർജ്ജ് (CPI-M) – 74,950 വോട്ടുകൾ
  • റണ്ണറപ്പ്: അഡ്വ. കെ. ശിവദാസൻ നായർ (INC) – 55,947 വോട്ടുകൾ
  • മൂന്നാം സ്ഥാനം: ബിജു മാത്യു (BJP) – 29,099 വോട്ടുകൾ
  • ഭൂരിപക്ഷം: 19,003 വോട്ടുകൾ

2016 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം

2016-ൽ നടന്ന ശക്തമായ മത്സരത്തിൽ മാധ്യമരംഗത്തുനിന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കിറങ്ങിയ വീണാ ജോർജ്ജ് ആദ്യമായി ആറന്മുളയിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചു.

  • വിജയി: വീണാ ജോർജ്ജ് (CPI-M) – 64,523 വോട്ടുകൾ
  • റണ്ണറപ്പ്: അഡ്വ. കെ. ശിവദാസൻ നായർ (INC) – 56,877 വോട്ടുകൾ
  • മൂന്നാം സ്ഥാനം: എം.ടി. രമേശ് (BJP) – 37,906 വോട്ടുകൾ
  • ഭൂരിപക്ഷം: 7,646 വോട്ടുകൾ

