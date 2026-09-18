ETV Bharat / state

ETV Bharat Impact: ആറളത്തെ വന്യജീവി ആക്രമണം; ആനമതില്‍ നിര്‍മാണം ഡിസംബര്‍ 31നകം പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കലക്‌ടര്‍

ആറളത്തെ വന്യജീവി അക്രമത്തിന് പരിഹാരമായി ആനമതില്‍ നിര്‍മാണം വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ട് കലക്‌ടര്‍. കാട്ടാന ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടിവി ഭാരത് നല്‍കിയ വാര്‍ത്തയ്‌ക്ക് പിന്നാലെയാണ് കലക്‌ടറുടെ നടപടി..

Aralam farm elephant issue Aralam wildlife boundaries ആറളം വന്യജീവി ആക്രമണം Aralam Wildlife Attacks
ആറളംഫാമിലെ വന്യജീവി അക്രമത്തിന് പരിഹാരമായി ആനമതില്‍ നിര്‍മാണം (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 18, 2026 at 12:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇഎം രഞ്ജിത് ബാബു

കണ്ണൂര്‍: ആറളംഫാമിലെ വന്യജീവി അക്രമത്തിന് പരിഹാരമായി ആനമതില്‍ നിര്‍മാണം ഡിസംബര്‍ 31 നകം പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര്‍ പി. വിഷ്‌ണു രാജ്‌. മതില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉയരമുളള പുളമിരംതട്ടില്‍ നിര്‍മാണ തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പിക്കാന്‍ വനംവകുപ്പിൻ്റെ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനും കലക്ടര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. ആര്‍. ആര്‍. ടി. യുടെ നീരീക്ഷണം ഈ ഭാഗത്ത് വേണമെന്നും അദ്ദേഹം നിര്‍ദേശിച്ചു.

ആറളത്തെ കാട്ടാന ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ മുന്നേയുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്നും... (ETV Bharat)

സോളാര്‍ വേലിയിലെ വൈദ്യുത തകരാറുകള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ അനര്‍ട്ടിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന മൂന്ന് കിലോമീറ്റര്‍ മതില്‍ നിര്‍മാണം വേഗതയിലാക്കാനും കലക്ടര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറളത്തെ കാട്ടാന ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടിവി ഭാരത് നല്‍കിയ വാര്‍ത്തയ്‌ക്ക് പിന്നാലെയാണ് കലക്‌ടറുടെ നടപടിയെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ആറ് കിലോമീറ്റര്‍ മതില്‍ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചെങ്കിലും നിര്‍മാണം നടക്കാത്ത ഇടങ്ങളിലൂടെ ആനയുള്‍പ്പെടെയുളള വന്യ ജീവികള്‍ ആദിവാസ പുനരധിവാസ മേഖലയില്‍ കടന്ന് മനുഷ്യജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസം കൊണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റര്‍ മാത്രമാണ് മതില്‍ നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുളളത്. മതില്‍ പൂര്‍ത്തിയാകാത്തതിനാല്‍ നാല് പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ കലക്ടര്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന സമയ പരിധിക്കുള്ളില്‍ മൂന്ന് കിലോമീറ്റര്‍ മതില്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് നാട്ടുകാര്‍. ആദ്യത്തെ കരാറുകാര്‍ യഥാസമയം നിര്‍മ്മാണം നടത്താതത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് കരാര്‍ റദ്ദ് ചെയത് പുതിയ കരാര്‍ നല്‍കുകയായിരുന്നു.

Aralam farm elephant issue Aralam wildlife boundaries ആറളം വന്യജീവി ആക്രമണം Aralam Wildlife Attacks
ആനമതില്‍ നിര്‍മാണം (ETV Bharat)

രണ്ടാമത്തെ കരാറുകാരനും ഇതുവരെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയില്ല. 2023 സെപ്‌റ്റംബറില്‍ 37. 9 കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു. പുനരധിവാസ മേഖലയിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് വേഗം പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്ന് അന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയില്ല. അവര്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ട ആറ് കിലോമീറ്ററിലെ പ്രവൃത്തിയായാണ് സമയ ബന്ധിതമായി നടത്താന്‍ കലക്ടര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ജോലിക്കാരെ എത്തിച്ച് റീച്ചുകളാക്കി തിരിച്ച് ഒരേസമയം നിര്‍മാണം പുനക്രമീകരിച്ച് പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

Aralam farm elephant issue Aralam wildlife boundaries ആറളം വന്യജീവി ആക്രമണം Aralam Wildlife Attacks
കാട്ടാന (ETV Bharat)


ആറളം പുനരധിവാസ മേഖലയിലെ ആദിവാസികള്‍ക്ക് ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്ന മോഴയാനയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിടികൂടി വയനാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകാനുളള നടപടിയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോഴയാനയെ പിടികൂടാന്‍ വയനാട്ടില്‍ നിന്നും കുങ്കിയാനയെ ഉടന്‍ എത്തിക്കുമെന്ന് ആറളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്‌ വി. ശോഭ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഈ ആനയെ പാര്‍പ്പിക്കാന്‍ ആനക്കൊട്ടില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന പണി പൂര്‍ത്തിയായി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അറിയുന്നു. ഈ മാസം ആദ്യം പുനരധിവാസ മേഖലക്കും ആറളം ഫാമിനുമിടയില്‍ മോഴയാന എത്തിയതായും പറയുന്നു. മതില്‍ പൂര്‍ത്തിയാവുകയും മോഴയാനയെ പിടികൂടുകയും ചെയ്താല്‍ മാത്രമേ ശാശ്വത പരിഹാരമാകൂവെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Also Read: ആറളത്ത് ഭീതി വിതച്ച് കണ്ണൂര്‍ മഖ്‌നയും കൂട്ടരും; കാട്ടാനപ്പേടിയില്‍ ഉറക്കമിളച്ച് ആറളം

TAGGED:

ARALAM FARM ELEPHANT ISSUE
ARALAM WILDLIFE BOUNDARIES
ആറളം വന്യജീവി ആക്രമണം
ARALAM WILDLIFE ATTACKS
ARALAM ELEPHANT WALL CONSTRUCTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.