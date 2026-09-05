ETV Bharat / state

ഡ്രാഗണ്‍ ഫ്രൂട്ട് മുതല്‍ റംബൂട്ടാന്‍ വരെ; ആറളം ഫാം മോഡേണാവുന്നു, ലക്ഷ്യം ഒരു കോടി രൂപയുടെ വില്‍പന

ആറളം ഫാമില്‍ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം, 3500 ഏക്കറില്‍ വന്‍ പദ്ധതികളൊരുങ്ങുന്നു, ഡ്രാഗണ്‍ ഫ്രൂട്ടും മാങ്കോസ്റ്റൈനും റംബൂട്ടാനും മുന്‍ഗണന

SEASONAL FRUIT PLANTING ARALAM FARM ARALAM FARMING KERALA LIMITED ARALAM FARMING CORPORATION MAJOR FARMING IN ARALAM
representative image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2026 at 8:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇ.എം രഞ്ജിത് ബാബു

കണ്ണൂര്‍: പഴമക്കാര്‍ ആറളം ഫാമിനെ ഓര്‍ക്കുന്നത് വിശാലമായ കശുമാവിന്‍ തോട്ടങ്ങളുടെ പേരിലായിരിക്കും. ആയിരക്കണക്കിന് ഹെക്‌ടറിലായി പരന്നു കിടക്കുന്ന കണ്ണൂരിലെ ആറളം ഫാമിങ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഫാമിന്‍റെ ആകെ വിസ്‌തൃതിയില്‍ ഏതാണ്ട് 600 ഹെക്‌ടറിലും കശുമാവ് കൃഷിയായിരുന്നു. പിന്നെ കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം പരന്ന് കിടക്കുന്ന റബ്ബര്‍, കൊക്കോ പ്ലാന്‍റേഷനും. ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തേങ്ങ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്നവരുടെ പട്ടികയിലുമുണ്ടായിരുന്നു ആറളം ഫാം.

നാട്ടിലെങ്ങുമുള്ള കര്‍ഷകര്‍ക്കാവശ്യമായ നടീല്‍ വസ്‌തുക്കള്‍ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു നഴ്‌സറിയും ആറളം ഫാമിങ് കോര്‍പ്പറേഷന് സ്വന്തമായുണ്ട്. തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, കശുമാവ്, കുരുമുളക്, റബ്ബര്‍, കൊക്കോ, മാവ്, സപ്പോട്ട എന്നിവയുടെ തൈകളാണ് ആറളത്ത് ഉല്‍പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം ചെയ്‌തു വന്നിരുന്നത്. എന്നാല്‍ കാലം മാറിയതോടെ വിപണി സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് തന്ത്രങ്ങള്‍ മാറ്റാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ആറളം ഫാമിങ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍. കേരളത്തില്‍ ഏറെ ഡിമാന്‍ഡുള്ള വിളകള്‍ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ച് ഫാമില്‍ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ആറളം ഫാമിങ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ അധികൃതര്‍ തയ്യാറാക്കിയത്.

ആറളം ഫാം മോഡേണാവുന്നു (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കേരളത്തില്‍ വന്‍ ഡിമാന്‍ഡുള്ളതും എന്നാല്‍ അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് എത്തുന്നതുമായ ഡ്രാഗണ്‍ഫ്രൂട്ട് പോലുള്ള വിളകള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഫാം അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ഓഫിസര്‍ കെപി നിധീഷ് കുമാര്‍. ആരോഗ്യഗുണങ്ങള്‍ ഏറെയുള്ള ഡ്രാഗണ്‍ഫ്രൂട്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തുന്നത് കൂടുതലായും അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നാണ്. രോഗപ്രതിരോധശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള ജീവകം സി.ആൻ്റി ഓക്‌സൈഡുകള്‍ എന്നിവയുടെ കലവറയാണ് ഡ്രാഗണ്‍ഫ്രൂട്ട്.

മലയാളികളുടെ ഇഷ്‌ടപഴങ്ങളില്‍ ഡ്രാഗണ്‍ഫ്രൂട്ടും

ഡ്രാഗണ്‍ഫ്രൂട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുളള നാരുകളും പ്രീബയോട്ടിക് ഘടകങ്ങളും വയറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമമാണ്. സമൃദ്ധമായ ഒമേഗ ഫാറ്റി ആസിഡുകള്‍ ഉളളതിനാല്‍ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്‌ട്രോളിനെ കുറക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. രക്തത്തിലെ പഞ്ചാസാര നിയന്ത്രിക്കാനും രക്തത്തിലേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് എത്തുന്നതിൻ്റെ വേഗത കുറക്കാനും സഹായകമായ നാരുകള്‍ ഡ്രാഗണ്‍ഫ്രൂട്ടിലുണ്ട്. ജലാംശം ധാരാളമുളള ഡ്രാഗണ്‍ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുന്നത് ചര്‍മ്മം തിളക്കമുളളതാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ കേരളത്തില്‍ ഏറെ സാധ്യതയുള്ള ഇതിൻ്റെ കൃഷി കാര്യമായി ഇനിയും വ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

അടുത്ത കാലത്തായി ഡ്രാഗണ്‍ ഫ്രൂട്ട് മലയാളികളുടെ ഇഷ്‌ടപഴത്തിൻ്റെ ഗണത്തില്‍ പെട്ടെങ്കിലും കൃഷി സാധ്യത കാര്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഡ്രാഗണ്‍ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ആരോഗ്യ വശങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ മനസിലാക്കിയതോടെ വരും നാളുകളില്‍ അതിന്‍റെ ആവശ്യകത ഉയരുമെന്ന് ഫാം അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റിവ് ഓഫിസര്‍ കെ.പി നിധീഷ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. ജനാഭിരുചിക്കൊപ്പം ആദിവാസി പുനരധിവാസ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ജോലി നല്‍കാനുളള പദ്ധതിയും ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സാധ്യമാകും. ആറളം ഫാമിനെ പഴയ അവസ്ഥയില്‍ നിന്നും പടിപടിയായി ഉയര്‍ത്തി സ്വയം പര്യാപ്‌തമാക്കാന്‍ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു.

ഫാമിൻ്റെ പഴയ അവസ്ഥയേയും ആദിവാസികളുടെ സാഹചര്യങ്ങളേയും പറ്റി പഠിച്ചു തന്നെയാണ് നിധീഷ് കുമാര്‍ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുമായി ഇറങ്ങുന്നത്. ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷി രീതിയും കര്‍ഷകരുടെ പാരമ്പര്യ അറിവും സമന്വയിച്ച് ആറളം ഫാമിനെ എങ്ങിനെ കൈപിടിച്ച് ഉയര്‍ത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് .

ഒരു ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് ഡ്രാഗണ്‍ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ മാതൃ ചെടികള്‍ ഫാമില്‍ നട്ടു വളര്‍ത്തി കഴിഞ്ഞു. മാതൃചെടികളില്‍ പൂക്കള്‍ മൊട്ടിട്ടു കഴിഞ്ഞു. വന്യജീവി ശല്യം നേരിടാന്‍ സോളാര്‍ വേലിയും കമ്പിവേലിയും നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ തരത്തിലുളള തൈകള്‍ സംഭരിച്ച് 30 ഏക്കര്‍ സ്ഥലത്ത് ഡ്രാഗണ്‍ കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാനുളള പദ്ധതിയും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. മാതൃചെടികളില്‍ നിന്നും തൈകള്‍ ഉത്പ്പാദിപ്പിച്ച് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കാന്‍ അതോടെ സജ്ജമാകും.

റംബൂട്ടാന്‍, മാംഗോസ്റ്റിന്‍ കശുമാവ് , തെങ്ങ്, കമുങ്ങ് ...

ഡ്രാഗണ്‍ഫ്രൂട്ട് മാത്രമല്ല ആറളത്ത് കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഫലവൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും നട്ട് പുതിയ പാത വെട്ടിതെളിയിക്കാന്‍ തുടക്കമിട്ടിരിക്കയാണ് ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം. 13 ഏക്കര്‍ സ്ഥലത്ത് റംബൂട്ടാന്‍, മാംഗോസ്റ്റിന്‍ തുടങ്ങിയ ഫലവൃക്ഷതൈകളുടെ മാതൃകാ തോട്ടം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫാം ഭൂമിയില്‍ നിന്നും പുനരധിവാസ മേഖലക്ക് വിട്ട് കൊടുത്ത 98 ഏക്കര്‍ സ്ഥലത്ത് മാതൃവൃക്ഷത്തോട്ടം നഷ്‌ടപെട്ടിരുന്നു. അതോടെ നഴ്‌സറിക്ക് കാര്യമായ കോട്ടം ഉണ്ടായി. അതിൻ്റെ പഴയ പ്രതാപം നിലനിര്‍ത്താനും ശ്രമം ആരംഭിക്കും. മികച്ച തൈകളുടെ ഉത്പ്പാദനം ഇവിടെ നടന്നിരുന്നു.

കശുമാവ് , തെങ്ങ്, കവുങ്ങ് എന്നിവയുടെ തൈകള്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്നു. ശതമംഗള, മോഹിത് നഗര്‍, ഇൻ്റര്‍ മംഗള, കാസര്‍ഗോഡന്‍ എന്നീ നാല് വിധത്തിലുള്ള കവുങ്ങുകളുടെ വന്‍ ശേഖരം ഇവിടെ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. ഫാമിന് ശേഷിക്കുന്ന 3500 ഏക്കര്‍ സ്ഥലത്ത് വന്‍ പദ്ധതികളാണ് രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. ജീവനക്കാരടക്കം 271 പേര്‍ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു കോടി രൂപയുടെ വില്‍പനയാണ് ഇപ്പോള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.

നല്ല ശുദ്ധമായ പ്രകൃതി ദത്ത തേന്‍ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന തേന്‍ പാര്‍ക്കും ആറളത്തെ മുന്‍ കാലങ്ങളില്‍ പ്രശസ്‌തിയിലെത്തിച്ചിരുന്നു. ആദിവാസി, ഗോത്ര വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നതിലും പുതിയ കൃഷി രീതികള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിവിധ കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലകളില്‍ നിന്നുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും ഗവേഷകര്‍ക്കും പാഠ ശാലയൊരുക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവൃത്തിക്കുന്ന ആറളം വൈവിധ്യവത്‌ക്കരണത്തിലൂടെയും ആധുനികവത്ക്ക‌രണത്തിലൂടെയും വീണ്ടും ലോക ശ്രദ്ധയിലേക്കെത്താനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ്.

Also Read:ടെറസിലൊരു ഡ്രാഗൺ തോട്ടം; 140 ചെടികളുമായി വിശ്വൻ കൃഷിയിൽ നൂറുമേനി

TAGGED:

SEASONAL FRUIT PLANTING ARALAM FARM
ARALAM FARMING KERALA LIMITED
ARALAM FARMING CORPORATION
ARALAM FARM DIVERSIFICATION
ARALAM FARMING UPDATES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.