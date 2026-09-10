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ഒൻപത് മാസം ശമ്പളമില്ലാതെ ജോലി നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും പിന്മാറാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ; ആറളം ഫാമില്‍ പുത്തൻ ചുവടുവയ്‌പ്പുകളുമായി കെ പി നിധീഷ് കുമാര്‍

യൂനിസെഫില്‍ ജോലി ചെയ്യവേ 2023 മുതല്‍ ആറളം ഫാമിങ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കേരളാ ലിമിറ്റഡിന്‍റെ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസറായി. ആറളം ഫാം പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന കാലത്തായിരുന്നു നിധീഷ് ചുമതലയേറ്റത്.

ARALAM FARM KANNUR ARALAM FARM AGRICULTURAL PROGRESS ആറളം ഫാം KP NITHEESH KUMAR ARALAM
Aralam farm experiments (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2026 at 6:25 PM IST

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കണ്ണൂര്‍: കൃഷിയിടം പരിപാലിക്കാന്‍ മൂലധനമില്ല. എങ്കിലും തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് മിനിമം കൂലി ഉറപ്പ്. പഴയകാല പ്രൗഢിയും പെരുമയും തിരിച്ചു പിടിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന കണ്ണൂരിലെ ആറളം ഫാമില്‍ അരങ്ങേറുന്നത് അദ്‌ഭുതങ്ങളല്ല വിജയിപ്പിക്കാനാവുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കാര്‍ഷിക മാനേജ്മെന്‍റും പരീക്ഷണങ്ങളുമാണ്. ഇതിനൊക്കെ നേതൃത്വം നല്‍കുന്നതാകട്ടെ ഒൻപത് മാസം ശമ്പളമില്ലാതെ ജോലി നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും പിന്മാറാന്‍ കൂട്ടാക്കാതെ മുന്നോട്ടു പോയ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും.

ആറളം ഫാമില്‍ പുത്തൻ ചുവടുവയ്‌പ്പുകളുമായി കെ പി നിധീഷ് കുമാര്‍ (ETV Bharat)

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഗാന്ധി ഗ്രാം റൂറല്‍ ഇന്‍സ്‌റ്റിറ്റ്യട്ടില്‍ നിന്നും ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് ശേഷം പ്രത്യേകം താത്പ്പര്യമെടുത്ത് ആറളം ഫാമില്‍ ഗവേഷണത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു കെ പി നിധീഷ് കുമാര്‍ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്‍. അത് 2013 ലായിരുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിലെ കണിയാമ്പറ്റ സ്വദേശിയായ നിധീഷ് കുമാര്‍ തന്‍റെ എം.ഫില്ലും പിഎച്ച്‌ഡിയും കരസ്ഥമാക്കാന്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തതും ആറളത്തെത്തന്നെയായിരുന്നു. പഠനം കഴിഞ്ഞ് ബിരുദമൊക്കെ ആയെങ്കിലും ആറളം ഫാമുമായുളള പൊക്കിള്‍ കൊടി ബന്ധം അറുത്തു മാറ്റാന്‍ നിധീഷ് കുമാറിനായില്ല.

യൂനിസെഫില്‍ ജോലി ചെയ്യവേ 2023 മുതല്‍ ആറളം ഫാമിങ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കേരളാ ലിമിറ്റഡിന്‍റെ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസറായി. സര്‍ക്കാര്‍ പ്രത്യേകം താത്പര്യമെടുത്ത് നിയമിക്കുകയായിരുന്നു. ആറളം ഫാം പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന കാലത്തായിരുന്നു നിധീഷ് ചുമതലയേറ്റത്. ഒന്‍പത് മാസക്കാലം ശമ്പളം മുടങ്ങിയിട്ടും ആറളം വിട്ട് പോകാന്‍ നിധീഷ് കുമാറിനായില്ല. ഇവിടുത്തെ മണ്ണിനോടും മനുഷ്യനോടും അത്രകണ്ട് അടുത്തു പോയിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഫാമിൻ്റെ പേരും പെരുമയും തിരിച്ച് പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം

കാര്‍ഷിക രംഗത്ത് ആറളം ഫാമിൻ്റെ കുതിച്ചു ചാട്ടത്തിനായി നിധീഷ് കുമാര്‍ പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കുകയാണ്. കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഡയറക്‌ടര്‍മാരും സര്‍ക്കാരും നിധീഷിനോടൊപ്പമുണ്ട്. ആറളത്തെ മണ്ണിനേയും ആദിവാസികളുടെ മനസിനേയും പഠിച്ചാണ് കെ പി നിധീഷ് കുമാര്‍ ഫാമിനെ മാതൃകാ ഫാമാക്കി മാറ്റാന്‍ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുളള കാലത്തെ പേരും പെരുമയും ആറളം ഫാമിന് തിരിച്ച് പിടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുളള ആസൂത്രിതമായ പ്രവര്‍ത്തനമാണ് ഇപ്പോള്‍ നടപ്പാക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷിരീതിക്കൊപ്പം കര്‍ഷകരുടെ പാരമ്പര്യ അറിവിനേയും സമന്വയിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ആറളത്തെ ഭൂമിയുടെ മാത്രമല്ല പുഴകളും അതിൻ്റെ ഒഴുക്കിന്‍റെ രീതിയുമെല്ലാം നിധീഷ് കുമാറിന് മനപ്പാഠമാണ്.

ARALAM FARM KANNUR ARALAM FARM AGRICULTURAL PROGRESS ആറളം ഫാം KP NITHEESH KUMAR ARALAM
ആറളം ഫാം (ETV Bharat)

ഇല്ലായ്‌മകളെ മറികടന്ന് മുന്നേറാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ആവിഷ്‌ക്കരിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ആറളം ഫാമില്‍ പങ്കാളിത്ത സംരംഭകരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയത്. 3500 ഏക്കര്‍ കൃഷിയിടം പരിപാലിക്കാനുളള മൂലധനം നിലവില്‍ ഫാമിനില്ല എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന പ്രശ്‌നം. അതിനെ നേരിടാന്‍ സംരംഭക പങ്കാളിത്തത്തോടെ പത്ത് വര്‍ഷക്കാലത്തേക്ക് ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നല്‍കും. 350 കോടി രൂപയുടെ മൂലധനം ഇതിലൂടെ നേടാന്‍ കഴിയും. ഏക്കറിന് 12,000 രൂപ വാര്‍ഷിക വാടകയും വര്‍ഷത്തില്‍ പത്ത് ശതമാനം വര്‍ധനവും നടപ്പാക്കിയുമാണ് സംരംഭകര്‍ക്ക് കൃഷിയിടം അനുവദിക്കുക. പതിനാറോളം പങ്കാളിത്ത സംരംഭകര്‍ക്ക് ഭൂമി അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

'സർക്കാരിന് മുൻപാകെ ഇവിടുത്തെ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടിക വർഗ വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സർക്കാരിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോടെ കൂടുതൽ വിപുലമായ രീതിയിൽ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളോട് പദ്ധതിയെപ്പറ്റി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ അനുമതിയും നിർദേശത്തോടും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന്', കെ പി നിധീഷ് കുമാര്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ആറളം ഫാമിൽ പുതിയൊരു മോഡൽ കൃഷി രീതി കൊണ്ടുവരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഫാമിൽ വ്യത്യസ്‌തമായ ഉത്‌പ്പന്നങ്ങൾ വരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ

സംരംഭകര്‍ക്ക് നല്‍കിയ ഭൂമിയില്‍ ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഫലവൃക്ഷതൈകള്‍ നട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഉഴുതു മറിച്ച് ആറളത്തെ ഭൂമിയില്‍ റംബൂട്ടാന്‍, മാംഗോസ്‌റ്റീന്‍, മാവ്, പ്ലാവ് തുടങ്ങിയവ ആദ്യപടിയായി നട്ടു കഴിഞ്ഞു. വലിയ മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചാണ് ആറളത്ത് കൃഷി ആരംഭിച്ചിട്ടുളളത്. പുനരധിവാസ മേഖലയിലെ ആദിവാസികള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ അവസരവും തുറന്ന് കിട്ടുകയാണ്. ഈ മേഖലയില്‍ മിനിമം കൂലിയും പ്രാവര്‍ത്തികമായിട്ടുണ്ട്. പുരുഷ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് 850 രൂപയും സ്ത്രീ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് 550 രൂപയും മിനിമം കൂലി വന്നു. എന്നാല്‍ തൊഴില്‍ മികവ് അനുസരിച്ച് ആയിരവും തൊള്ളായിരവുമൊക്കെ നല്‍കുന്നുമുണ്ട്.

ARALAM FARM KANNUR ARALAM FARM AGRICULTURAL PROGRESS ആറളം ഫാം KP NITHEESH KUMAR ARALAM
ആറളം ഫാം (ETV Bharat)

'കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തെ തുടർച്ചയായിട്ടാണിവിടെ വീണ്ടും പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയത്. ഇതിൻ്റെ ഗുണഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നിരവധി ആളുകൾക്കുള്ള തൊഴിൽ കൂടിയാണ്. കൂടാതെ ആറളം ഫാമിന് കൃത്യമായ വരുമാനവും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നും' നിധീഷ് കുമാര്‍ പറയുന്നു. വന്യജീവി ശല്യത്തിന്‍റെ ഭീതിയൊഴിഞ്ഞ് കൃഷി ചെയ്യുക എന്നത് ആറളത്തെ സ്വപ്‌നമാണ്. ആറളത്തെ ആനമതില്‍ പൂര്‍ത്തിയായി വരുന്നുണ്ട്. സംരംഭകര്‍ സോളാര്‍ വേലിയും മറ്റും ഒരുക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ യാഥാര്‍ഥ്യമാകുമ്പോള്‍ ആശങ്കയൊഴിഞ്ഞ് ആറളം ഫാമില്‍ കൃഷിയിറക്കാം. സുരക്ഷിതമായി വന്യജീവി ശല്യം നേരിടാതെ കൃഷിയിറക്കുന്നതിന്‍റെ മുന്നോടിയായി ഫാം അധികൃതര്‍ 1000 വാഴ നട്ടു കഴിഞ്ഞു.

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പഴയ ആറളം സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌റ്റേറ്റ് ഫാം രണ്ട് ദേശീയ ബഹുമതി നേടിയിരുന്നു. രാജ്യത്തെത്തന്നെ മികച്ച ഫാമിനുള്ള പുരസ്‌ക്കാരവും രാജ്യത്തെ മികച്ച ഉത്‌പ്പാദനവും വരുമാനവും നേടിയ ഫാമിനുള്ള പുരസ്‌ക്കാരവും ആറളത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് എ കെ ആൻ്റണി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കേയാണ് ഫാം ആദിവാസി പുനരധിവാസത്തിനായി വിട്ടു നല്‍കിയത്. പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് ആറളം ഫാമിനെ തിരികെയെത്തിക്കാന്‍ പദ്ധതികളെല്ലാം നിര്‍വ്വഹണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു. സംരംഭക പങ്കാളിത്തവും സര്‍ക്കാര്‍ പിന്തുണയും ഒരു പോലെ ലഭിച്ചാല്‍ ആറളം ഫാം തൊഴില്‍ ദാതാവ് മാത്രമാകില്ല, മലബാറിലെ ആകെ കാര്‍ഷിക മുന്നേറ്റത്തിന് തുടക്കമിടുന്ന കേന്ദ്രം കൂടിയാകും.

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