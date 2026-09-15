വൈവിധ്യങ്ങൾ തേടിയുള്ള അവസാനിക്കാത്ത യാത്ര! ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് തണലാവാന് ആറളം ഫാം; വികസനത്തിനായി പുത്തന് പദ്ധതികൾ
ആദിവാസി പുനരധിവാസ മേഖലയിലെ 1500 ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളില് ആറളം ഫാമിൻ്റെ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ പ്രാവര്ത്തികമാവുമ്പോള് ഒരു കുടുംബത്തില് ഒരാള്ക്കെങ്കിലും ആദ്യഘട്ടത്തില് ജോലി സാധ്യത തെളിയും.
Published : September 15, 2026 at 3:23 PM IST
രഞ്ജിത്ത് ബാബു
കണ്ണൂര്: വൈവിധ്യങ്ങളിലേക്കുളള കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് ആറളം ഫാമില് നടക്കുന്നത്. മലബാറിൻ്റെ കാര്ഷിക മുന്നേറ്റത്തിന് കരുത്ത് പകരാന് ഒരുങ്ങുകയാണ് സര്ക്കാര് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈ ഫാം. ആറളം സെന്ട്രല് സ്റ്റേറ്റ് ഫാം ആയിരുന്ന കാലത്ത് മികച്ച തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, കുരുമുളക്, കശുമാവ് തുടങ്ങിയവയുടെ തൈകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിച്ച് കര്ഷകര്ക്ക് നല്കിയിരുന്നു. പഴയ നിലവാരത്തില് നടീല് വസ്തുക്കള് ഉത്പാദിപ്പിച്ച് കര്ഷകര്ക്ക് നല്കാനുളള വന് സംരംഭവും ഇവിടെ ഒരുങ്ങുകയാണ്.
കോഴിക്കോട്ടെ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കുരുമുളകിൻ്റെ വിവിധ ഇനം തൈകള് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. കുരുമുളക് തോട്ടം വികസിപ്പിച്ച് സര്പ്പൻ്റൈന് മെത്തേഡിലൂടെ തൈകള് ഉണ്ടാക്കി കര്ഷകര്ക്ക് വിപണനം ചെയ്യും.
ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് തണലാവാന് ആറളം
ആദിവാസി പുനരധിവാസ മേഖലയിലെ 1500 ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളില് 7000ത്തോളം പേരാണ് കഴിയുന്നത്. ഇപ്പോള് രൂപകൽപന ചെയ്യുന്ന ആറളം ഫാം വികസനം പ്രാവര്ത്തികമാവുമ്പോള് ഒരു കുടുംബത്തില് ഒരാള്ക്കെങ്കിലും ആദ്യഘട്ടത്തില് ജോലി സാധ്യത തെളിയും. പുനരധിവാസ മേഖലയിലെ 4500 ഏക്കര് സ്ഥലത്ത് താമസസ്ഥലമൊഴിച്ച് 4000 ഏക്കറില് കൃഷി ഒരുക്കാന് പറ്റും.
ഫാം വികസനത്തോടൊപ്പം പുനരധിവാസ മേഖലയില് ശാസ്ത്രീയ കൃഷിക്ക് സന്നദ്ധരാകുന്നവരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഓരോ വീട്ടിലും തൊഴില് സാധ്യമാകും. പശു, ആട് തുടങ്ങിയവയെ വളര്ത്തുന്നവര്ക്ക് അതനുസരിച്ചുളള തൊഴിലിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കശുവണ്ടി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇരിട്ടി മേഖലയാണ്. ആറളം ഫാം ഉള്പ്പെട്ട ഈ മേഖലയില് കശുവണ്ടി കൃഷി വികസിപ്പിച്ച് ഉത്പാദിപ്പിക്കാന് കഴിയും.
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സംസ്കരിക്കാത്ത കശുവണ്ടി നിസാര വിലക്ക് വില്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി പെപ്പര് ക്യാഷ്യു പോലുളള ഉത്പന്നങ്ങള് വഴി വന് വില ലഭിക്കും. മൂന്ന് കിലോഗ്രാം കശുവണ്ടി ഉത്പന്നമാക്കി മാറ്റുമ്പോള് ലാഭം 1000 രൂപയോളം വരും. ഇതും തൊഴില് സാധ്യത വര്ധിപ്പിക്കാന് കാരണമാകും. ഫാമിന് സമാനമായി പുനരധിവാസ മേഖലയിലും കൃഷി നടത്തിയാല് ആറളം ഫാമിലേക്ക് അവരുടെ ഉത്പന്നങ്ങള് കൊണ്ട് വന്ന് സംസ്കരിച്ച് നല്ല വില നേടാം. അങ്ങനെയൊരു മോഡല് വില്ലേജായി ആറളത്തെ മാറ്റാന് കഴിയും.
ആറളം ഫാം ബ്രാന്ഡ് ചെയ്യുന്നതോടെ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മയും മെച്ചമാകും. ആറളത്തെ ആദിവാസികളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയര്ത്താന് ഇത്തരം പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വഴി കഴിയും. നിലവില് സ്ഥിരമായി ഫാമില് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആദിവാസികളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലും വിദ്യാഭ്യസവും നേടുക വഴി നല്ല വീടും ജീവിത സാഹചര്യവും നേടിയവരുണ്ടെന്ന് ഫാം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ഓഫിസര് നിധീഷ് കുമാര് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മൂലധനമില്ലാത്തതാണ് എല്ലാത്തിനും പ്രശ്നം. ഫാമില് സംരംഭകര് കൂടുതല് വരുന്നതോടെ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ആദിവാസി സമൂഹത്തിലുമുണ്ടാകും.
സമൂഹത്തിൽ കൃഷി കുറഞ്ഞ് പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം മേൽ മണ്ണ് ഒലിച്ച് പോകുന്നതാണ്. ഇതിനെ തടയാനായി അഗ്രോ ഫോറസ്റ്റ് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ആറളം ഫാം ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരേക്കറിൽ 200 തൈകൾ വയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. കശുവണ്ടിയും കൊക്കോയുമെല്ലാമാണ് ആറളത്ത് കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്നും നിധീഷ് കുമാര് പറഞ്ഞു.
ആറളം ഫാം വികസനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാര്ഷിക മേഖലയിലെ മുന്നേറ്റത്തിനൊപ്പം ആദിവാസി സമൂഹത്തിന് തൊഴിലും വരുമാനവും ഉറപ്പിക്കുക എന്നത് കൂടിയാണ്. അടുത്ത അഞ്ച് വര്ഷം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയില് വികസനത്തിന് തുടക്കമിട്ടാല് ഈ മേഖലയിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ ഭൂരിഭാഗവും പരിഹരിക്കാനാവും. അതുവഴി വിദ്യാഭ്യസപരമായും ആദിവാസികളെ മുഖ്യധാരയിലെത്തിക്കാന് സാധിക്കും.
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