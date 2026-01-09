ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം ഇനി ‘ആറളം ചിത്രശലഭ സങ്കേതം; കേരളത്തിലെ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ 82 ശതമാനവും ഇവിടെ
2025-ലെ ചിത്രശലഭ സർവേയിൽ, അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിരീക്ഷണ ദൈർഘ്യത്തിൽ മാത്രം 12,000 ശലഭങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി അസിസ്റ്റന്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഓഫീസർ രമ്യ രാഘവൻ പറഞ്ഞു.
Published : January 9, 2026 at 4:43 PM IST
കണ്ണൂർ: ഡിസംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള കാലയളവ് ആൽബട്രോസ് (Albatross) ശലഭങ്ങളുടെ സീസണാണ്. മലനിരകളിൽനിന്ന് നദികളിലൂടെയും തോടുകളിലൂടെയും മറ്റ് തുറസ്സായ പാതകളിലൂടെയും പൂമാല പോലെ ആൽബട്രോസ് ശലഭങ്ങൾ ഒഴുകിവരുന്നതും, മഡ് പഡ്ലിംഗിൽ (Mud puddling) ഏർപ്പെടുന്നതും ആറളത്തെ അപൂർവ്വ കാഴ്ചകളിൽ ഒന്നാണ്.
ആൽബട്രോസ് ശലഭങ്ങളെ കൂടാതെ ഡനൈഡേ (Danainae) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നീലക്കടുവ, കരിനീലക്കടുവ, അരളി ശലഭം, പാൽവള്ളി തുടങ്ങിയവയുടെ ദേശാടന സാന്നിധ്യവും ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന നാൽപ്പതിലധികം എൻഡെമിക് (Endemic) ചിത്രശലഭങ്ങളിൽ 27 എണ്ണവും ആറളത്തുണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
പേരുമാറുന്നു
കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള സംരക്ഷിത വനമേഖലയായ ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം ഇനി ചിത്രശലഭ സങ്കേതം എന്നറിയപ്പെടും. സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് ഏതൊരു വനമേഖലയേക്കാളും വലിയ ചിത്രശലഭ വൈവിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷങ്ങളായി ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ ചിത്രശലഭങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.
തുടർച്ചയായി നടത്തിവരുന്ന സർവേ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, കേരളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 327 ഇനം ചിത്രശലഭങ്ങളിൽ 266 എണ്ണവും ആറളത്തുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത്, കേരളത്തിലെ ചിത്രശലഭ വൈവിധ്യത്തിന്റെ 82 ശതമാനവും 2000 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള സർവേകളിൽ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി.
സർവേയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിലാണ് ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തെ 'ആറളം ചിത്രശലഭ സങ്കേതമായി' പ്രഖ്യാപിച്ച് നോട്ടീഫൈ ചെയ്യുന്നത്. 1984-ലാണ് ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത്. ഭൂപ്രകൃതിയിലും സസ്യസമ്പത്തിലും പുലർത്തുന്ന വൈവിധ്യം കാരണം ജൈവവൈവിധ്യത്താൽ സമ്പന്നമാണ് ഈ വനമേഖല.
സന്ദർശകർക്ക് എങ്ങനെ കാണാം?
ആറളം ബട്ടർഫ്ലൈ സാങ്ച്വറിയിലേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട്. സാധാരണ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേതുപോലെ തന്നെയാണ് സന്ദർശന സമയം. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളോ മറ്റ് അപകടസാധ്യതകളോ ഉള്ള അപൂർവ്വ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് സങ്കേതം അടച്ചിടാറുള്ളതെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.
ചിത്രശലഭങ്ങളെ കാണാൻ പ്രത്യേക സമയമില്ലെങ്കിലും ഡിസംബർ, ജനുവരി മാസങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. ഈ സീസണിൽ പുഴയോരങ്ങളിലും കാടുകളിലും ശലഭങ്ങൾ കൂട്ടമായി എത്താറുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
