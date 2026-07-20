ഗവ.പ്ലീഡർ നിയമനം: മുഖ്യമന്ത്രി-അലോഷ്യസ് സേവ്യർ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുന്നയിച്ച് കെഎസ്യു
ജിയോണ ജെയിംസിനെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റണമെന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. ഇനി തീരുമാനം സർക്കാരാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നും കെഎസ്യു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
Published : July 20, 2026 at 7:27 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഗവ.പ്ലീഡർ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദങ്ങൾ ഉയരുന്നതിനിടെ മുഖ്യമ്രന്തി വിഡി സതീശനും കെഎസ്യു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അലോഷ്യസ് സേവ്യറും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഴവുവൻ കാര്യങ്ങളും മുഖ്യമ്രന്തിയോട് പറഞ്ഞൂവെന്ന് അലോഷ്യസ് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. ജിയോണ ജെയിംസിനെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റണമെന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. ഇനി തീരുമാനം സർക്കാരാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നും കെഎസ്യു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
സർക്കാർ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് പ്രവചന സഭാവത്തോടെ ഇപ്പോൾ പറയാനാവില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങളുടേതും കൂടിയാണ്. സർക്കാരിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ സാമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് മുഖമില്ലാത്ത ആക്ഷേപങ്ങളാണ്. സർക്കാരിന് വേണ്ടി മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് തങ്ങൾ.
പ്ലീഡർ നിയമനത്തിൽ കെഎസ്യു ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങളുടെ മെറിറ്റിനെപ്പറ്റയുള്ള ചർച്ചയല്ല സാമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉൾപ്പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എന്തോ വലിയ വിമർശനം കെഎസ്യു സർക്കാരിനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്നുവെന്ന പ്രതീതിയാണ് ഉണ്ടായത്.
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അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല. ഇത് ഞങ്ങളുടെ കൂടി സർക്കാരാണ്. മുഴുവൻ സംഭാഷണവും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറയുന്നത് ശരിയല്ല. സാമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിൽ കാപ്സ്യൂൾ എഴുതി വിടുന്നവർ കോൺഗ്രസുകാരല്ലെന്നും അലോഷ്യസ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ തങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടാവുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ കെഎസ്യു സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് ഉറപ്പില്ല.
പ്ലീഡർ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് സർക്കാർ നിയമനം നൽകിയെന്ന ആരോപണം കെഎസ്യുവും ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനുള്ള അനുമതി അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചുവെന്ന് അലോഷ്യസ് സേവ്യർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് തേവര എസ്എച്ച് കോളജിൻ്റെ പരിപാടിയിൽ അലോഷ്യസും മുഖ്യമന്ത്രിയും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ അന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അലോഷ്യസ് സേവ്യറോട് സംസാരിച്ചില്ല.
ഇതിനിടെ ജിയോണ ജെയിംസിനെ നിയമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ മന്ത്രി കെ ബാബുവിൻ്റെ പരാമർശം വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. അവരെ നിയമിച്ചത് ഒരു യുവ എംപിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇതോടെ യുവ എംപി താനാണെന്നും തൻ്റെ ശുപാർശയിലാണ് ജിയോണയെ നിയമിച്ചതെന്നും വ്യക്തമാക്കി ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് രംഗത്ത് വരികയും ജിയോണയുടെ നിയമനത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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