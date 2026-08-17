ബോഡി ബില്ഡര്മാരുടെ സിഐ നിയമനം; മുൻ പിണറായി സര്ക്കാരിനെതിരെ വിമര്ശനവുമായി ഹൈക്കോടതി
ബോഡി ബിൽഡർമാരായ ചിത്തരേഷ് നടേശനെയും ,ഷിനു ചൊവ്വയേയും ചട്ടം മറികടന്ന് സിഐ ആയി നിയമിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അഡ്വ.കെ.എം ഷാജഹാൻ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി വിമർശനം.
Published : August 17, 2026 at 5:02 PM IST
എറണാകുളം: ബോഡി ബില്ഡര്മാരുടെ സിഐ നിയമനത്തിൽ മുൻ പിണറായി സര്ക്കാരിനെതിരെ വിമര്ശനവുമായി ഹൈക്കോടതി. യോഗ്യതയുള്ള രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോള് താരങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നില്ലെന്നും 100 മീറ്റര് ഷോട്ട്പുട്ട് എറിയാന് കഴിയാത്ത ആളെ നിയമിച്ചുവെന്നും ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീൻ വിമർശിച്ചു.
ഷോട്ട്പുട്ട് 100 മീറ്റര് ദൂരത്തേക്ക് എറിഞ്ഞാലേ യോഗ്യനാവുയെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഐഎം വിജയനും ഷറഫലിയും ഉള്പ്പടെയുള്ളവര് ജോലി ചെയ്ത് ശമ്പളം വാങ്ങി .ഐഎം വിജയനും യു ഷറഫലിയും കെ.ടി ചാക്കോയും ഉള്പ്പടെയുള്ള പ്രഗത്ഭ കായിക താരങ്ങളെ ചട്ടപ്രകാരം എഎസ്ഐ പോസ്റ്റില് നിയമിച്ചു. ഇവിടെ ചിലര് ഒരു പണിയും എടുക്കാതെ ശമ്പളം വാങ്ങാന് നോക്കുന്നു.
സിഐ നിയമനം നേടുമ്പോള് നേരെ ഉന്നത പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. പ്രൊമോഷന് കാത്തിരിക്കുന്ന എസ്ഐമാരുടെ മുകളിലൂടെയാണ് ഇത്തരം നേട്ടം. ചട്ടം മറികടന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് നിയമനം നല്കുന്നതില് അഴിമതിയുണ്ടെന്നും നിയമം കര്ശനമാണെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ബോഡി ബിൽഡർമാരായ ചിത്തരേഷ് നടേശനെയും ഷിനു ചൊവ്വയേയും ചട്ടം മറികടന്ന് സിഐ ആയി നിയമിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അഡ്വ.കെ.എം ഷാജഹാൻ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി വിമർശനം. ബോഡി ബിൽഡർമാരുടെ സിഐ നിയമനത്തിൽ മുൻ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയും നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായ ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ, നിയമനത്തിന് നിർണായക ശുപാർശ നൽകിയ അന്നത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എഡിജിപി എസ്. ശ്രീജിത്ത്, ഫയലിൽ ഒപ്പിട്ട സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി രവത ചന്ദ്രശേഖർ എന്നിവർക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
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ചിത്തരേഷ് നടേശൻ്റെ നിയമനത്തില് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ശാരീരികക്ഷമതയില്ലെങ്കില് മറ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നല്കാമായിരുന്നല്ലെയെന്നും ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനോട് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇവരുടെ പ്രകടനത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായാവാം നിയമനം നല്കിയതെന്നും ഹൈക്കോടതി വാക്കാൽ പരാമർശം നടത്തിയിരുന്നു .അതേ സമയം വിജിലൻസ് പ്രാഥമികാന്വേഷണം നടത്താമെന്ന് മുൻപ് നിലപാടെടുത്തിരുന്ന സർക്കാർ പിന്നീട് തിരുത്തി. പ്രാഥമികാന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ വാദം.
ബോഡി ബിൽഡർമാരുടെ സിഐ നിയമനത്തിൽ സർക്കാരിനും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കുമെതിരെ ഹൈക്കോടതി ഇതിന് മുമ്പും രൂക്ഷ വിമർശനം ഉയർത്തിയിരുന്നു. വഴിവിട്ട് എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത ആളാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെന്നും മന്ത്രിമാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചെയ്യുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ബദറുദ്ദീൻ തുറന്നടിച്ചു. കായിക താരങ്ങളെ ആദരിക്കാനാണ് നിയമനം നൽകിയതെന്ന സർക്കാരിൻ്റ വിശദീകരണത്തിനെതിരെയും ഹൈക്കോടതി വിമർശിച്ചിരുന്നു.
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